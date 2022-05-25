Почти на всех континентах страны ввели ограничения и запреты на вывоз продуктов питания от пшеницы, кукурузы и пищевых масел до фасоли, чечевицы и сахара, сообщает 25 мая The Wall Street Journal. Ливан запретил даже экспорт мороженого и пива.

Rotfront. su Цены

Каскад ограничений стал очередным препятствием для мировой торговли, которая в последние годы страдала из-за тарифных и регуляторных разногласий между США и Китаем, а также действий стран по обеспечению поставок медицинского оборудования и вакцин во время пандемии.

Для правительств ограничение экспорта продовольствия — это способ успокоить общественное недовольство из-за роста цен и увеличить внутренние поставки.

Однако экономисты говорят, что, как показывает опыт, ограничения на продовольственный экспорт неизбежно приводят к дальнейшему росту мировых цен, по мере того как импортеры скупают всё, что осталось. Хотя ограничительные меры могут дать короткую передышку от резкого роста цен, она редко бывает значительной или длительной, как правило, потому что сельхозпроизводители в результате сокращают производство или переходят на другие культуры, более прибыльные внутри страны и за рубежом.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

«Это одна из классических ситуаций, когда правительство получает краткосрочную выгоду, — говорит профессор международной торговли и экономического развития в Университете Санкт-Галлена в Швейцарии Саймон Эвенетт. — А в итоге у вас всё та же проблема дефицита, что и раньше».

Мировые цены на продовольствие в апреле были на 30% выше, чем годом ранее, согласно индексу, опубликованному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Цены на мясо выросли на 17%, на зерновые культуры, такие как пшеница и кукуруза, — на 34%, а цены на растительное масло — на 46%.

В отличие от тарифов и других ограничений на импорт, ограничения на экспорт продовольствия не подпадают под обязательства, взятые странами в рамках различных соглашений Всемирной торговой организации.

По данным Международного исследовательского института продовольственной политики в Вашингтоне, в 2022 году 26 стран ввели те или иные ограничения на экспорт продовольствия или удобрений. Ограничения включают в себя прямой запрет на экспорт, а также налоги и специальные режимы лицензирования.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

Это больше, чем в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году, но меньше, чем в 2008 году, когда 33 страны ввели ограничения после того, как засуха и высокие цены на нефть привели к продовольственной инфляции и опасениям по поводу поставок.

Анализ предыдущих кризисов показывает, что торговые ограничения приводят к росту мировых цен. В одной из работ, опубликованной в 2012 году, рассматривается период с 2006 по 2008 год, когда цена на рис выросла на 113%. Как обнаружили авторы, 40 процентных пунктов этого роста можно отнести на счет изменений в торговой политике.

Чем дольше действуют такие ограничения и чем больше стран присоединяются к ним, тем больше времени требуется для стабилизации цен, предупреждает почетный профессор экономики Университета Аделаиды в Австралии Ким Андерсон, один из авторов работы 2012 года о влиянии торговой политики на продовольственные цены.