Михаил Мошкин
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Последние публикации
330 лет и 33 года. Когда и как российский флаг обрёл новое значение
Три новости, пришедшие практически одновременно. Над освобождённым российскими войсками Нью-Йорком (посёлок Новгородское в ДНР) поднят российский триколор. На финальном турнире парижской Олимпиады сербские болельщики вывесили на трибуне флаг России — к вящему неудовольствию организаторов. А в...
22 августа 2024
Львов — русская земля. Что объединяет Галичину и Россию
Ровно восемьдесят лет назад, около полудня 27 июля 1944 года подразделения 1-го Украинского фронта после тяжелейших боёв овладели центром Львова, районом главного вокзала и Цитадели. Вечером того же дня город был окончательно освобождён от немцев. ИА Регнум ранее подробно рассказывало о...
27 июля 2024
«К юго-западу, в 2,5 км от дороги». В поисках рядового Сотникова
— Папа, скажи, прапрадедушка Серёжа — это прабабушкин папа? Он был на войне, на Великой Отечественной, и не вернулся? К нынешнему Дню Победы в «выпускной» детсадовской группе разучивали стихи и песни. Шестилетнему сыну досталась такая: «Мой дед уходил на войну, За Родину шел воевать, / И в лучшую...
4 июля 2024
Исправление имени. Когда 12 июня стало настоящим днём суверенитета
12 июня страна отмечает День России — праздник с непростой судьбой, который за тридцать три года своего существования сменил не только название, но и содержание. На нынешнем этапе нашей истории, после начала СВО, эта дата становится одной из символических «точек сборки» общества. Чего нельзя было...
12 июня 2024
Кто боится Александра Пушкина. 225 лет создателю русской «мягкой силы»
6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А в канун юбилея рабочие «Харьковзеленстроя» прибыли на площадь Поэзии в центре города и исполнили указание харьковских властей — разломали пьедестал, на котором раньше стоял бюст поэта. «Пропонуємо поставити пам’ятник...
6 июня 2024
Наследие Кирилла и Мефодия. Россия осталась защитницей славянской культуры
24 мая в России, Болгарии и Приднестровье отмечают День славянской письменности и культуры. В этот же день в Северной Македонии празднуют День святых Кирилла и Мефодия. Во всех случаях — и у нас, и у болгар, и у македонцев, и в непризнанной республике на Днестре — торжество связано с именами...
23 мая 2024
«Не хотим жить с убийцами!» 10 лет назад Донбасс выбрал независимость
Ровно десять лет назад, 11 мая 2014 года, в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли референдумы о самоопределении. В ДНР при явке почти 75% более 89% проголосовавших высказались за независимость — так на следующий день после плебисцита сообщили в донецком Центризбиркоме. Из Луганска пришла...
11 мая 2024
«Второго Сталинграда не выдержим». 80 лет освобождению Севастополя
Ровно восемьдесят лет назад, в полдень 9 мая 1944 года советский самолёт-разведчик засёк с воздуха вражеский морской конвой, шедший из порта Констанца в направлении Севастополя. Два румынских эсминца, «Король Фердинанд» и «Марасешти» (подарки дуче Муссолини маршалу Антонеску ), и два тральщика...
9 мая 2024
Парад для ветерана. Как Россия и мир готовятся ко Дню Победы
Акция «Бессмертный полк», ставшая за двенадцать лет частью современной традиции, 9 Мая пройдёт в России в онлайн-формате, без привычных массовых шествий по улицам городов. Так, впрочем, происходит уже не в первый раз — в 2020 и 2021 годах причиной «ухода в онлайн» была пандемия ковида, в 2023-м и...
5 мая 2024
Готов ли Израиль «выкурить» из-под земли ХАМАС при помощи морской воды
Власти Израиля просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут находиться боевики палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США. По словам источников...
5 декабря 2023
Почему волгоградские власти вспомнили о возвращении имени «Сталинград»
Дума Волгоградской области 30 ноября приняла закон, определивший, в каком именно порядке следует менять названия сёл и городов региона, включая и областную столицу. Которая, как известно, переименовывалась трижды: Царицын, Сталинград, Волгоград. Местная новость получила всероссийский резонанс. И...
1 декабря 2023
«Старый дом пересоберём». Кто реанимирует идею «независимого Петербурга»
В Петербурге некоторое время назад началось и продолжается судебное разбирательство, которое получило резонанс за пределами северной столицы. В этой истории с одной стороны участвует волонтёр, помогающий участникам СВО, с другой — христианская конфессия (пусть и не из числа традиционных, но давно...
21 ноября 2023
«Служил России». Ушел из жизни Аман Тулеев
На восьмидесятом году скончался Аман Тулеев, экс-губернатор Кемеровской области, возглавлявший один из крупнейших индустриальных регионов России больше двадцати лет, с 1997 по 2018 год. Утром 20 ноября многие кузбассовцы (как сами себя называют жители шахтёрского края), узнав о кончине Тулеева, не...
20 ноября 2023
Класс — вне зоны действия Сети. Дума одобрила запрет на телефоны на уроках
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Тот вариант, который депутаты утвердили 16 ноября, предполагает, что речь идёт именно обо всех сотовых — как о смартфонах на iOS или Android со множеством приложений и функций, так и о...
17 ноября 2023
«Упорство в защите дома». Губернатор Гладков — о прифронтовой Белгородчине
Белгородская область уже многие месяцы живёт в особом, прифронтовом режиме. К примеру, только за прошедшие сутки зафиксировали не менее шести десятков «прилётов» со стороны ВСУ. «В Шебекинском городском округе по хутору Панков и селу Муром выпущено по три минометных снаряда, по городу Шебекино —...
1 ноября 2023
«Цинизм и предательство». Погром в Махачкале готовили по белорусской схеме
«Сегодня мы получили абсолютно достоверную и открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестан», подстрекавший жителей Махачкалы к беспорядкам в республиканском аэропорту, «администрируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами», — заявил 30 октября глава Дагестана Сергей...
30 октября 2023
Американскую спутниковую войну против России остановит «изделие 293»
«Законной целью» для ответного удара России могут стать иностранные искусственные спутники Земли двойного назначения — формально гражданские аппараты, которые используются Западом в вооружённых конфликтах. Об этом заявил 16 октября директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над...
16 октября 2023
Для вывода из списка террористов «Талибану»* надо выполнить три условия
В Россию 29 сентября на международные переговоры прибыла делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим по решению Верховного суда России в марте 2003 года). На момент своего запрета в РФ талибы были вооружённой группировкой, воюющей с американским контингентом...
29 сентября 2023
Качать по-русски. Минцифры выбивает выгодные условия у IT-гигантов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) рассчитывает договориться с производителями смартфонов о предустановке отечественного магазина приложений RuStore на ввозимые в Россию телефоны еще на стадии их сборки на заводах. Об этом сообщил глава Минцифры Максут...
7 сентября 2023
«Бутылочное горлышко». Российскую нефть могут запереть в датских проливах
Возросла угроза перекрытия маршрутов вдоль берегов Дании для судов, перевозящих нефть и нефтепродукты из России, увидели эксперты Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК). Об этом говорится в пресс-релизе аналитического центра, имеющемся в распоряжении ИА Регнум. «После того как Россия сделала...
29 августа 2023