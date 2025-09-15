В конце прошлой недели и в завершившиеся выходные в российских регионах выбирали губернаторов и депутатов местных парламентов. По сложившейся политической традиции, единый день голосования (ЕДГ) был куда дольше календарных суток: в большинстве случаев участки для голосований работали с 12 по 14 сентября.

Евгений Биятов/РИА Новости

В 21 субъекте федерации (от Архангельской области до Севастополя и от Ленобласти до Еврейской АО) прошли губернаторские выборы, в 11 регионах обновился состав заксобраний, в 25 столицах субъектов избирали городских депутатов.

За два десятка перевалило число голосующих регионов, где можно было сделать выбор через интернет. В прошлый ЕДГ электронное голосование использовалось в 19 субъектах Федерации, в 2025-м таких регионов было уже 23.

Пока региональные избиркомы и ЦИК обрабатывали данные, а наблюдатели вылавливали нарушения (которых, по общей оценке, было немного), в конгресс-центре «Яровит-холл» на Якиманке проходила «Ночь выборов».

Джентльменские баталии и борьба со взломщиками

Депутаты и партийные лидеры, независимые наблюдатели сети НОМ («Национальный общественный мониторинг») и политологи, социологи и журналисты в режиме реального времени отслеживали — и тут же обсуждали — подведение итогов голосования. Актуальности добавляли постоянные включения с мест, в том числе с участием действующих глав регионов, многие из которых в этот момент выступали с приставкой «врио», ожидая итогов голосования по своим кандидатурам.

Так, к марафону подключились врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, его коллега из Тамбовской области, участник президентской программы «Время героев» Евгений Первышов, врио оренбургского губернатора Евгений Солнцев, севастопольский руководитель Михаил Развожаев.

Видео транслировались на огромном экране в самом большом из залов, зарезервированных под «Ночь выборов». Здесь же в центре был оборудован ринг — предназначенный, впрочем, для сугубо словесных баталий.

Евгений Биятов/РИА Новости

Так, к примеру, о том, как лучше привлечь к политике новые поколения (в том числе молодых ветеранов СВО и волонтёров) спорили куратор молодёжной организации ЛДПР, финалист конкурса «Лидеры России. Политика» Дмитрий Шатров, и — в противоположном углу ринга — Антон Демидов, лидер «Молодой гвардии «Единой России», депутат заксобрания Пензенской области.

«И страшно сказать, Антон — вице-президент Всероссийской федерации самбо», — предупредила рефери Алёна Август — политконсультант, председатель оргкомитета акции «Ночь выборов — 2025. Новые горизонты». Участники схватки, конечно, ограничились лишь словесным, и весьма искусным, «фехтованием».

Синхронно, в двух залах по соседству — «Бирюзовом» и «Лавандовом» тоже шло активное общение. Федеральный координатор НОМ Алексей Песков рассказывал, как отбивалась атака на серверы наблюдателей. «Наш геоинформационный сервис продолжает работу, несмотря на атаки… 99% проблемных ситуаций было успешно решено», — пояснял он. Серверы, которые обрабатывали десятки тысяч сообщений с мест о ходе голосования, продолжали работать бесперебойно.

Герои нашего времени

По соседству шла дискуссия на тему — кого считать «героем нашего времени» и лидером перемен, в том числе трансформаций внутренней политики.

Если рисовать собирательный образ, то это обычный рядовой участник СВО, которому приходится проявлять исключительные качества на фронте, отметил участник президентской программы «Время героев», Игорь Юргин — офицер, командир штурмового отряда и кавалер звезды Героя России.

Евгений Биятов/РИА Новости Игорь Юргин — офицер, командир штурмового отряда и кавалер звезды Героя России

«Когда началась СВО, заходили «крутые» кадровые военные, а потом пошли на фронт обычные русские мужики и встали на защиту Родины. Эти простые люди и создают образ современного героя», — подчеркнул Юргин.

О том, что сообщество людей, прошедших спецоперацию, оказало влияние в том числе на нынешние региональные выборы, в комментарии ИА Регнум сказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Огромное количество ветеранов СВО участвует в кампании. Выдвинулось более 1600 человек — это очень много. Один кандидат точно станет губернатором», — подчеркнул собеседник. И действительно, 15 сентября стало известно, что ветеран СВО Евгений Первышов получил 73,8% на выборах губернатора Тамбовской области.

Решающий опыт

В целом, в плюс управленцам идёт работа с ветеранами, помощь участникам спецоперации или опыт работы в вернувшихся регионах. «Глава программы «Время героев» Мария Костюк уже стала губернатором», — отметил Данилин, комментируя завершившийся к тому моменту подсчёт голосов в Еврейской автономной области. По их результатам Костюк была избрана главой региона с 83% голосов «за».

«Один из бывших министров ДНР, несколько лет проработавших там, тоже скорее всего станет губернатором», — добавил Данилин. Сейчас уже «карты раскрыты» — речь идёт о Евгении Солнцеве, который с 2023 по март 2025 года возглавлял правительство ДНР. На выборах губернатора Оренбургской области он получил 83,8% голосов.

Люди с опытом работы в Донбассе и Новороссии и ветераны СВО пришли и на посты региональных депутатов, и на местный управленческий уровень.

«Это говорит нам о том, что есть огромный запрос на этих людей, — подчеркнул Данилин. — Они неравнодушны, они доказали своей жизнью и своим подвигом, что они готовы ради России на многое. Не использовать их активность было бы преступным, её надо поддерживать, продвигать. Для этого и существует региональные проекты — к примеру, «Герои Приангарья» в Иркутской области».

О важности работы на вернувшихся территориях в послужном списке политиков говорил и Евгений Минченко — президент коммуникационного центра «Минченко консалтинг», директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО.

«Например, врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт ранее возглавляла правительство Запорожской области», — указал он.

Принцип хорошего губернатора

В целом, Минченко считает работу с избирателями, которую провела Гехт в НАО, эталонной, несмотря на то что выборы главы заполярного региона были непрямыми. «Ирина Альфредовна посетила все ключевые населённые пункты, встретилась с огромным количеством людей, в то же время на федеральном уровне решая очень серьёзные вопросы», — подчеркнул политолог.

Эти два фактора — прямой контакт с людьми и прямой выход на федеральный центр — две составляющие успеха руководителей, со своей стороны отметил Павел Данилин.

«Кампания проходит стабильно, без эксцессов и скандалов, и это очень хорошо, потому что у населения есть серьёзный запрос. Это запрос на хозяйственника, который будет решать проблемы, которые регулярно возникают у населения. Люди не хотят клоуна, они не хотят шоу, они хотят решения вопросов», — подчеркнул директор Центра политического анализа.

Если и можно сравнить нынешних региональных глав с каким-то вымышленным персонажем, то это будет положительный персонаж сериала «Домашний арест», который шёл на выборы с лозунгом «Все говорят, а я делаю», добавил Данилин.

«Губернатор должен быть именно таким, — рассуждает эксперт. — И эта возможность делать, а не говорить, реализуется благодаря поддержке из федерального центра. Поэтому кандидаты, которых поддерживает президент, имеют изначально и однозначно огромную фору».

Партии определились с «лицом»

Ещё одна особенность нынешней кампании — это репетиция думских выборов 2026 года, заметил доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Соответственно, для многих партий, политиков, для организаторов выборов и для избирателей это было своего рода тестирование общей системы выборов и своих ролей в этих выборах», — подчеркнул эксперт.

Евгений Биятов/РИА Новости

Те партии, которые по результатам ЕДГ получат представительство в региональных парламентах, не будут собирать подписи для участия в думских выборах, напомнил Мартынов.

«Скандалов и нарушений становится меньше и меньше. Разнообразные так называемые несистемные сайтики продолжают что-то выдумывать, публиковать фейки, но посмотрите, как сжалась их аудитория», — отметил эксперт.

«Кампания была достаточно спокойной. В том числе потому, что, как мне кажется, из пяти парламентских партий как минимум четыре поняли, «про что они», — поделился Евгений Минченко в одном из выступлений перед коллегами и журналистами.

По его оценке, «Единая Россия» подтвердила свою роль партии президента. ЛДПР остаётся партией номер два во многом благодаря вниманию общества к наследию Владимира Жириновского — покойный партийный лидер остаётся идеологически актуальной фигурой.

«За второе место борются коммунисты, но, мне кажется, они очень напрасно ушли в исторические штудии, в борьбу с фильмом «Мумия». Чем больше КПРФ закапывается в эту проблематику, чем меньше партия в контакте с реальными проблемами людей», — считает Минченко. Но, как бы то ни было, коммунисты определились со своим «лицом».

«Партия «Новые люди» наконец-то нашла своё место. Думаю, нет никакой проблемы в названии, потому что они четко заняли нишу партии крупных городов и партии молодёжи», — отмечает политолог.

А вот «Справедливая Россия», по оценке Минченко, «пока не может определиться — партия за мягкую «социалку» или они ура-патриоты». «Думаю, с этим связаны неустойчивые результаты партии. Её в первую очередь вытягивают сильные региональные организации», — считает эксперт.

Так, предположил Минченко, на выборах в заксобрание Челябинской области на результаты «СР», скорее всего, повлияет фактор представителя региона в Госдуме, депутата-«справедливоросса» Валерия Гартунга. По предварительным данным на утро 15 сентября, у партии второе место с 13,4% при около 54% у «Единой России».

Но при всей конкуренции персоналий и программ нынешний день голосования подтвердил — в России сложился политический консенсус, объединяющий все партии. «Есть определённые правила приличия в условиях СВО: конфликтные сценарии могут быть восприняты как подыгрывание внешнему врагу. Есть консолидация вокруг фигуры президента, вокруг внешнеполитических приоритетов», — подчеркнул Евгений Минченко.