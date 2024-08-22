Три новости, пришедшие практически одновременно. Над освобождённым российскими войсками Нью-Йорком (посёлок Новгородское в ДНР) поднят российский триколор.

ИА Регнум

На финальном турнире парижской Олимпиады сербские болельщики вывесили на трибуне флаг России — к вящему неудовольствию организаторов. А в городе Ниамей, столице африканского государства Нигер, прошёл митинг против политики Киева, поддерживающего террористов в Африке — и протестующие вышли в том числе с нашими знамёнами. Хотя местные жители, в отличие от братьев-славян, вряд ли многое знают о России.

Три сообщения — из разных частей света и «о разном», но, по сути, об одном и том же. За последние годы (и особенно это заметно с началом СВО) бело-сине-красный флаг стал символом единения общества, знаком возвращения Русского мира туда, откуда его пытались изгнать.

И — «опознавательным маячком» для всех тех, кто сопротивляется новому глобалистскому порядку. Чьи хозяева без ведома народов решили, кому должен принадлежать Донбасс, кому — Косово, где — «не заметить» боевиков-террористов, а где — запретить спортсменам выступать под национальным флагом, якобы из пацифистских соображений.

«Великоросс — в красной или синей рубахе, малоросс — в белой»

Бело-сине-красное полотнище, которое обозначает наше присутствие, стало (точнее, вновь стало) одним из государственных атрибутов России 33 года назад, 22 августа 1991 года. Но, конечно, этому символу не 33 года, а более 330.

В 1693 году — и также, заметим, в августе, 6 (или 16 по новому стилю) — во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных кораблей на двенадцатипушечной яхте «Святой Пётр» был поднят «флаг царя Московского» из трёх равновеликих горизонтальных полос, белой, синей и красной, с золотым двуглавым орлом посередине.

Добавим, что в геральдике белый цвет обозначает чистоту и благородство, красный — могущество, а синий в православной традиции ассоциируется с Богородицей.

Эта цветовая гамма была принята ещё до Петра, при Алексее Михайловиче. В одном из документов 1668 года говорилось: «Прислать триста десять аршин киндяков да сто пятьдесят аршин тафт черчатых белых лазоревых, к корабельному делу на знамёна и на яловчики» — то есть прислать различные ткани красного, белого и синего цвета для различных судовых флагов.

В последующие времена триколор из торгового флага (который с 1720 года вывешивался на гражданских судах) постепенно стал национальным символом — и в конце XIX века, в царствование Николая II был официально признан таковым: «Флаг бело-сине-красный имеет право называться российским или национальным».

Но ещё ранее, в середине позапрошлого века, флаг стал основой для панславянских цветов — символа борьбы народов Восточной Европы и Балкан за свой суверенитет и освобождение от габсбургского или османского ига. Нынешние флаги Сербии, Словакии, Словении, а отчасти и Болгарии — это вариации на тему российского триколора.

Поэтому «русско-сербский флаг», вывешенный 12 августа сербскими болельщиками на парижской Олимпиаде, и выглядел так органично.

Любопытно, что, когда 9 апреля 1896 года Особое высочайше утвержденное совещание обсуждало вопрос о цветах национального знамени (и посоветовало утвердить белый, синий и красный), то специалисты ссылались не столько на геральдические правила, сколько на традиции триединого русского народа:

«Народные цвета, для наружного знака или флага, следует искать в народном быте, народном вкусе, в проявлениях народной жизни, а также и в природе России. <…> Великороссийский крестьянин в поле и в праздник ходит в красной или синей рубашке, малоросс и белорус — в белой…

В понятиях русского человека — что красно, то и хорошо и красиво: «Велик звон, да не красен (не хороша слава)»; «Красное солнышко на белом свете черную землю греет» и проч. и проч.

Ясно, что для эмблематического выражения наружного вида России необходимо употребить цвета: белый, синий и красный».

Символическая преемственность

За прошедшие полтора столетия страна как минимум трижды меняла «эмблематическое выражение».

При Александре II и его наследнике Александре III официальным знаменем было чёрно-жёлто-белое (сейчас известно как «имперский флаг»). После Февральской революции полуофициальным, а после Октябрьской — официальным символом стало красное знамя.

Бело-сине-красный триколор, восстановленный в правах в 1991 году, тоже менялся. Нынешний вариант флага отличается от образца 1991-93 годов соотношением сторон и оттенком средней полосы (была лазоревая, стала синяя).

Флаги были разными, но страна, при всей смене идеологий и исторических катаклизмах, остаётся той же

Андрей Бок/ТАСС

Символическим выражением того, что действующая власть воспринимает нынешнюю Россию как историческую преемницу советской и имперской эпох, стало участие Владимира Путина в церемонии поднятия в Петербурге трёх огромных знамён — государственного символа Российской Федерации, флага СССР с серпом и молотом и «имперки».

Это символическое государственное признание исторической преемственности произошло в июне 2023 года. Но в частном обиходе такое сочетание символов разных эпох можно было заметить гораздо раньше — увидеть российский и советский флаги (или красное знамя Победы) вывешенными рядом на балконе или на приусадебном участке не такая уж редкость.

Напомним, с 2008 года официально разрешено свободное уважительное использование российского триколора гражданами и организациями в повседневной жизни. Что можно наблюдать не только в праздники или в дни спортивных побед, но и в обычные дни.

Такое неформальное, но уважительное отношение к одному из символов страны, пожалуй, появилось в начале XXI века, когда флаг стал ассоциироваться с победами, и не только спортивными (хотя, конечно, подвиги наших спортсменах на Олимпиадах и чемпионатах тоже сыграли свою роль).

В 2014 году наш флаг стал символом воссоединения Крыма с Россией и русской весны в Донбассе. И сейчас, когда бойцы водружают триколоры во всё новых освобождённых городах и сёлах Новороссии (к примеру, 20 августа — в посёлке Журавка на покровском направлении в ДНР), это становится зримым выражением возвращения Русского мира.