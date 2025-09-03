3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Главным гостем несомненно был президент России Владимир Путин. «Это уже стало доброй традицией двусторонних отношений. И это убедительно демонстрирует великую ответственность Китая и России как основных стран — победительниц во Второй мировой войне», — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером.

Иван Шилов ИА Регнум

Встреча состоялась 2 сентября, в 80-ю годовщину капитуляции Японии, которую — о чём часто забывают не только на Западе, но и у нас — в числе прочих союзников приняли и представители СССР и Китая. В канун дня Победы во Второй мировой напоминание об этом китайского руководителя было не лишним.

Советский Союз и Китай вынесли на себе главную тяжесть самой кровопролитной войны в истории человечества.

Вторая мировая унесла, по разным оценкам, от 75 млн до 80 млн жителей Земли. Народы СССР и Китая заплатили сопоставимую цену за разгром в Европе нацистской Германии, а в Восточной Азии — ближайшей союзницы Гитлера Японии.

По современным оценкам историков и демографов, в Великой Отечественной погибло 26,6 млн советских граждан.

Это только то, что на языке статистики называется «прямыми потерями от военных действий». «Косвенные потери», в том числе голод и болезни, унесли жизни ещё почти шести с половиной миллионов.

Западные историки, оценивая потери гражданского населения Китая от японской агрессии, говорят о 17–22 млн погибших. Вместе с бойцами, убитыми на фронтах, протянувшихся на тысячи километров, число жертв войны может достигать 27 млн человек.

Настоящий второй фронт

Дональд Трамп, похоже, всерьёз полагает, что главным победителем во Второй мировой войне были Соединённые Штаты. Что если бы не США, то в мире «говорили бы по-немецки и, может, немного по-японски». То, что не только за океаном, но и в Европе предпочитают «забыть» о том, кто взял Берлин и открыл ворота Освенцима,— давно не удивительно.

Также не удивительно, что американцы считают себя «эксклюзивными» оппонентами и победителями Японии на Тихом океане.

Да, морские сражения 1941–1945 годов — от отражения атаки на Пёрл-Харбор до высадки на Иводзиме — в американской версии Второй мировой куда значимее, чем участие США в боях в Европе в 1944–1945 гг.

Однако к моменту вероломного нападения японцев на американскую базу на Гавайях китайские армии уже несколько лет вели войну за освобождение территорий, где под оккупацией оказалось не менее 250 млн человек.

Но евроцентричный взгляд на Вторую мировую оставляет в тени всё, что происходило за пределами континента. Хотя настоящий второй фронт глобальной войны пролегал в Азии — от берегов Амура до островов Индонезии.

Евроориентированный взгляд предполагает, что первой жертвой агрессии стран «Оси» стала Польша. Но по сути Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 7 июля 1937 года — с «инцидента на мосту Марко Поло», после которого началась полномасштабная агрессия Японии против Китая.

А то и раньше, в 1931-м, с захвата японцами Маньчжурии (превращённой ими в марионеточное «государство» Маньчжоу-го).

То есть в любом случае война началась раньше, чем западные демократии в рамках политики умиротворения Гитлера «скормили» нацистам Чехословакию — превращённую в протекторат Богемии и Моравии и «государство» Словакия.

Да, Европа не забывает о зверствах нацистов на оккупированных территориях, о стёртой с лица земли французской деревне Орадур-сюр-Глан, о Дахау, Треблинке, Аушвице и «экспериментах» гауптштурмфюрера СС Йозефа Менгеле.

Но Китаю приходится напоминать западному миру (и Японии) о Нанкинской резне декабря 1937 года. Почти за два года до «официального начала» Второй мировой войска императора Хирохито убили в оккупированном Нанкине до 500 тысяч гражданских лиц и разоружённых солдат китайской армии.

Благодаря историкам и кинематографистам мир узнал о военных преступлениях отряда 731 во главе с генералом медицинской службы Сиро Исии, превзошедшем по жестокости «доктора Смерть» Менгеле. Но мало кто знает о судьбе узников лагеря смерти близ города Аньда в провинции Хэйлунцзян, откуда поставлялся «человеческий материал» для отряда 731.

Но Китай, если и оказался первой жертвой агрессии, был не беззащитен. Ещё в мирном для Европы 1937 году (если «забыть» о войне в Испании, в которой западные демократии держали нейтралитет), с сентября по ноябрь шла битва на реке Сучжоухэ близ Шанхая. Тогда китайцы сумели выиграть время для эвакуации заводов с побережья во внутренние районы.

Весной 1938-го, когда Гитлер «мирно присоединял» Австрию, в битве за Тайэрчжуан 200-тысячная армия генерала Ли Цзунчжэня взяла в клещи японскую группировку в провинции Шаньдун.

Осенью того же года, когда Англия и Франция «мирно» сдавали Чехословакию, более 1 млн солдат армии Гоминьдана сдерживали наступление японцев на город Ухань.

Летом 1942 года, в самые тяжёлые месяцы Сталинградской битвы, на другом краю континента 8-я и Новая 4-я армии компартии Китая приняли на себя удар более 60% японских оккупационных войск.

Но Китай был не одинок.

Не ленд-лиз, а помощь

В западных источниках обычно говорится о поддержке, которую правительству и армии Чан Кайши на последнем этапе Второй мировой оказывали Соединённые Штаты. Американские поставки Китайской республике по ленд-лизу укладываются в сумму 1,6 млрд долларов. Для сравнения, Британии перепало поставок на 31,4 млрд долларов.

Но ещё с 1930-х Советский Союз оказывал помощь борющемуся соседу.

С начала агрессии две страны держали общий фронт против агрессора. Через советскую Среднюю Азию в китайский Синьцзян и далее в центральные провинции шла помощь.

СССР передал соседу около 1300 самолётов, 1600 орудий, 82 танка Т-26, 14 тысяч пулеметов, 110 тысяч винтовок. Советские специалисты ремонтировали и строили аэродромы и дороги в приграничных районах.

К 1939 году по договорённости СССР и Китайской республики близ Урумчи был построен авиазавод, который произвёл более сотни советских истребителей И-16.

А в 1945 году Советский Союз пришёл на помощь Китаю, разгромив одну из самых боеспособных группировок противника — Квантунскую армию. Последняя крупная операция Второй мировой, японская кампания Красной армии была быстрой, но отнюдь не лёгкой.

Последний враг

Летом 1945-го, когда фашистские Италия и Германия были выведены из войны, Японская империя оставалась серьёзной угрозой.

Сдаваться рассредоточенная по Тихоокеанскому региону 7-миллионная армия не собиралась, как и мириться с потерями: обыденной практикой было использование против наступавших союзников одиночных подлодок со взрывчаткой и летчиков-смертников.

«Если эти белые дьяволы высадятся на наши острова, то японский дух уйдет в нашу великую цитадель — Маньчжурию, где у нас есть несокрушимая доблестная Квантунская армия», — говорил Хидэки Тодзио, премьер-министр и министр армии Японии.

Маньчжурия действительно была для Токио опорой с военной и ресурсной точки зрения. На территории размером с Германию и Италию вместе взятыми добывали уголь, руду, цветные металлы, производилось 55% японского синтетического горючего.

Существовал и малоизвестный план «Яшма вдребезги», предполагавший эвакуацию в маньчжурские степи императорской семьи, если острова японского архипелага будут захвачены. Военное руководство США понимало, что за вторжение на японский архипелаг в рамках разработанного для этого плана «Даунфол» придется заплатить сотнями тысяч, если не миллионами солдат, а война затянется как минимум на полтора-два года.

Самым благоприятным для союзников исходом был разгром маньчжурской группировки силами Красной армии, что вынудило бы Японию капитулировать.

Генералиссимус Иосиф Сталин согласился, пообещав начать операцию не позднее чем через три месяца после капитуляции Германии, но закрепив за Советским Союзом заветные Южный Сахалин, острова Курильской гряды и, о чем вспоминать не принято, остров Хоккайдо.

5 апреля Сталин, исполняя обязательства, денонсировал советско-японский Пакт о нейтралитете, тем самым «предупредив» Токио о своем намерении.

«Вторая русско-японская»

Западные лидеры решили не церемониться с Токио, и 25 июля Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль и президент Китайского национального правительства Чан Кайши выдвинули «потсдамский ультиматум», по которому при отказе от капитуляции Японию обещали подвергнуть «скорейшему и полному уничтожению».

В западной историографии принято считать, что перелом в войне наступил после ядерных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. После этого, 15 августа, микадо Хирохито и зачитал обращение к подданным империи о капитуляции.

Но на деле бомбы, сброшенные на безоружные города, не принудили японское командование к миру. Расквартированная в Маньчжурии Квантунская армия (в советской терминологии — группа армий или направление) численностью в 1,5 миллиона человек оставалась боеспособной.

Александр Становов/РИА Новости Войска Дальневосточного фронта ведут бой за город Муданьцзян в провинции Хэйлунцзян

Приказа сложить оружие Квантунская группировка не получила — ее командующему Оцудзо Ямаде имперский генштаб поручил лишь сжечь знамена, портреты и важные указы микадо.

Вблизи советской и монгольской границ японские войска построили 17 укрепрайонов. Враг рассчитывал, что воинские соединения СССР, пройдя через них, понесут потери, которые заставят их под натиском основных сил Квантунской группировки перейти к обороне.

Стратегия напоминала действия японцев во время Русско-японской войны 1904–1905 годов.

Но в этот раз противник забыл, что снабжение соединений страны-соседа больше не зависит от одного лишь Транссиба, а возможности Красной армии к 1945 г. существенно возросли.

Командующий операцией маршал Александр Василевский еще во время боев в Европе отбирал тех, кто будет освобождать Восточную Азию, понимая, что честь поставить точку в войне будет отведена ему:

«О том, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года. Во время Белорусской операции Иосиф Сталин сказал, что мне будет поручено командование войсками в войне с Японией», — вспоминал военачальник. К началу августа, преодолев больше 10 тысяч километров, советско-маньчжурской границы достигли 1,7 млн бойцов, 5500 танков и 5200 самолетов. В засушливую Маньчжурию привезли полугодовой запас продовольствия и фуража, а для снабжения войск водой на месте вырыли более 1 тысячи колодцев.

«Кто? — Петров!»

Наступление началось с Забайкалья и Приморья в ночь с 8 на 9 августа — в рамках обещанного Сталиным союзникам срока и перед началом сезона дождей, во время которого операцию проводить было бы нельзя. Атаковали без артподготовки, благодаря чему у японских войск не было времени опомниться.

Чтобы не потеряться в темноте, на руках красноармейцев были белые повязки, а на крик «Кто?» все без исключения должны были отвечать «Петров».

Анна Рыжкова ИА Регнум

С началом нашего наступления 10 августа главком коммунистической НОАК (Народно-освободительной армии Китая) Чжу Дэ отдал приказ о начале наступления против японцев по всей линии фронта. На следующий день аналогичное распоряжение своим войскам отдал Чан Кайши.

Эффект внезапности советского наступления сработал — на некоторых участках не успевшие проснуться японские солдаты были застигнуты в казармах. Рекордной оказалась скорость продвижения забайкальских частей: 110 километров за сутки в безориентирной местности с неразвитой дорожной сетью.

«У каждого — красный флажок»

По словам очевидцев, японцы были морально сломлены и стремились не выходить из многочисленных ДОТов, что не мешало им даже после капитуляции устраивать «ловушки», свидетелем которой стал пехотинец Дмитрий Крутских:

«Со стороны высоты, покрытой гаоляном, японцы открыли сильный ружейный огонь. Нам пришлось залечь прямо у самолета. На требование прекратить огонь офицер молчал. Десантники… в короткой, но жестокой сватке разгромили японскую роту… Мною тут же был допрошен командир роты, который явно врал, заявляя, что он не знал о капитуляции и поэтому вел боевые действия».

Александр Становов/РИА Новости Китайцы приветствуют советских солдат на улицах одного из городов Манчьжурии

Несмотря на продолжавшееся сопротивление, японцы массово сдавались. Они стремились как можно скорее попасть под охрану советских солдат из-за опасности расправы над ними со стороны местных жителей, по отношению к которым во время оккупации они действовали порой даже более жестоко, чем гитлеровцы в Европе.

«В самом начале, как только мы во второй раз оказались в Маньчжурии, очень часто видели такие картины: бык тянет тележку, а к его рогу привязан красный флажок. Или, скажем, несколько китайцев идут на работу — у каждого красная ленточка на одежде, да еще кто-нибудь один красный флажок несет», — вспоминал артиллерист Виктор Гуров.

Мир на борту «Миссури»

Приказ прекратить борьбу генерал Ямада отдал войскам 16 августа. При этом до 7–8 сентября отдельные японские части и подразделения продолжали активное сопротивление.

Параллельно подходили к концу высадки на потерянном после русско-японской войны Южном Сахалине и Курильских островах (здесь следует упомянуть последнюю крупную операцию Второй мировой — битву за остров Шумшу). Оккупацию Хоккайдо Сталин отменил, так как этот шаг потерял свою целесообразность и неизбежно привел бы к большим потерям.

В Японии поражение в войне спровоцировало волну самоубийств — не выдерживающие позора солдаты и офицеры совершали сэппуку.

Впрочем, один из генералов должен был исполнить другой долг перед потомком богини Аматэрасу. Хирохито приказал начальнику имперского генштаба, убеждённому противнику капитуляции генералу Ёсидзиро Умэдзу подписать унизительный документ. Политическую власть империи представлял глава МИД Сигэмицу Мамору, один из архитекторов агрессии против Китая.

2 сентября 1945 года в 9 часов 02 минуты по стандартному японскому времени (18:02 по Москве) на борту американского линкора «Миссури», стоящего на рейде Токио, был подписан акт, начинающийся словами:

«Мы, действуя по приказу и от имени Императора, Японского Правительства и Японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия Декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме Главами Правительств Соединённых Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР…».

В популярных материалах часто фигурируют имена американских «подписантов» капитуляции.

В отличие от остальных союзников, США представляли сразу два военачальника. От администрации Гарри Трумэна выступал главком Тихоокеанского флота Честер Нимиц, который имел в послужном списке несколько выигранных морских сражений: у атолла Мидуэй, в кампании на Соломоновых островах, при высадке десанта на острове Сайпан и в многодневной битве в филиппинском заливе Лейте.

Виктор Темин/РИА Новости Подписание Акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури» в Токийской бухте. 2 сентября 1945 г.

Армейский генерал Дуглас Макартур, герой обороны, а затем и контрнаступления на Филиппинах, фигурировал как главком союзных сил.

Реже вспоминают британского представителя — адмирала Брюса Фрэзера, чей флот прикрывал американский десант на Окинаве и ходил в рейды к Японскому архипелагу.

И совсем в тени оказываются представители главных победителей.

От СССР капитуляцию принял представитель Главного командования на Дальнем Востоке генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Следует помнить, что этот военачальник проявил себя на Курской дуге, в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской операции (когда была освобождена его малая родина — Черкасская область) и в Ясско-Кишинёвских «Каннах». Войска под его началом участвовали во взятии Будапешта и Вены.

Менее известно, что в послужном списке Деревянко была и тайная «прокси-война» с японцами. Причём ещё не только до начала Второй мировой, но и до боёв на Халхин-Голе.

В 1938-м Деревянко, тогда военный разведчик, служил в приграничных районах Казахской ССР и координировал военные поставки отрядам китайской Компартии, воевавшим против японских интервентов.

От Китайской республики подпись под актом о капитуляции поставил генерал первого класса Сюй Юнчан.

Он вёл войну с японцами ещё с 1931 года, с Мукденского инцидента — подрыва железной дороги у нынешнего города Шэньян, после чего Квантунская армия начала оккупацию Маньчжурии. Позже генерал Сюй состоял при Генштабе армии Чан Кайши, а после того, как Гоминьдан проиграл коммунистам, эмигрировал на Тайвань.

Но надо отметить, что по обеим берегам Тайваньского пролива победу над японцами во Второй мировой считают общей, не «белой» и не «красной». Как напомнил 31 августа председатель КНР Си Цзиньпин, «война сопротивления китайского народа японским захватчикам стала главным полем битвы мировой антифашистской войны на Востоке, внеся колоссальный вклад в борьбу за мир во всем мире».

О том, что победа над нацизмом и японским милитаризмом — общая заслуга СССР, Китая и союзников, говорил и президент Путин в речи на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: «Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая — всех, кто сражался во имя мирного будущего. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях».