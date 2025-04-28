По решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина, с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая Россия объявляет перемирие. Об этом в 28 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

Наши Вооружённые силы остановят все боевые действия на 96 часов, исходя из гуманитарных соображений — и в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в которую внесли свой вклад все народы большой страны. «Это проявление доброй воли главы российского государства», — отметил Дмитрий Песков.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении президентской пресс-службы. И подчёркивается: если ВСУ нарушат перемирие, то наша армия даст адекватный и эффективный ответ.

Со своей стороны, Россия заявляет о готовности к «конструктивному взаимодействию с международными партнерами», к мирным переговорам без предварительных условий — если эти контакты будут направлены на устранение причин украинского кризиса.

Они, напомним, обозначены в обращении президента от 24 февраля 2022 года — когда лидер страны объявил о начале СВО.

Эти причины: война, развязанная киевским режимом против народа Донбасса, срыв всех политико-дипломатических попыток остановить эту агрессию, стремление расширить НАТО дальше на восток — теперь уже к границам Белгородской, Курской и Брянской областей, и открытые претензии режима на возврат Украине ядерного статуса, что было прямой и явной угрозой нашей безопасности.

Сейчас, спустя более чем через три года с начала спецоперации, ситуация далека от той, что была в начале СВО. Линия фронта более не проходит по окраинам Донецка и в считанных километрах от Луганска, было сломлено упорное сопротивление врага в Мариуполе, Соледаре и Артёмовске. Живущим здесь людям больше не грозит стать живым щитом для «захисників України».

Освобождены десятки городов, городков и сёл Донбасса и Новороссии, создан надёжный сухопутный коридор в Крым. Сейчас наступление продолжается. На прошлой неделе остатки оккупационной группировки ВСУ были вышвырнуты из Курской области. Авантюра Владимира Зеленского обошлась в 76 тысяч убитых вэсэушников, более 400 уничтоженных танков и под 3 тысячи других подбитых бронемашин. Боевые действия перенесены на территорию противника — чтобы обеспечить нашему приграничью надёжную «санитарную зону».

Одновременно наши войска продвигаются в Харьковской области. 28 апреля стало известно, что весь западный берег Оскола севернее Купянска был освобождён бойцами группировки «Запад». Противник признаёт: усилились российские атаки в направлении оккупированного ВСУ Красноармейска (Покровска) — города в ДНР в полусотне километрах от Донецка. Наши войска ведут успешные рейды севернее Дзержинска (Торецка), за которым открывается направление на Константиновку и далее, к Славянско-Краматорской агломерации.

Ход продолжающейся кампании свидетельствует: Россия находится в положении стороны, завладевшей инициативой на поле боя. Будучи наступающей стороной, и в — хорошем смысле — выступая с позиции силы, наша страна может назначать сроки и условия гуманитарных перемирий. Так это было на Пасху, так и сейчас — по случаю годовщины победы над нацизмом.

Да, Зеленский, его «зелёный кардинал» Андрей Ермак и генералы ВСУ во время пасхального перемирия в очередной раз показали, что их слово не стоит ломаного гроша. Зеленский, напомним, заявил, что ВСУ будут соблюдать прекращение огня в главный праздник всех православных (который в этом году совпал и с Пасхой у католиков), но это обещание также было многократно нарушено.

В этом смысле поведение киевского режима — что «в версии» Петра Порошенко, что в нынешней, не меняется. Тогда весь мир имел возможность наблюдать, чего стоит соблюдение украинской стороной минских соглашений. Так произошло и 19–21 апреля 2025 года.

Декларации Киева и его оставшихся в Европе «друзей» о готовности начать диалог с прекращения огня так и остались пустыми декларациями, сдобренными псевдомирной демагогией Зеленского.

Понятно, что его «предложения» дать Украине некие гарантии со стороны НАТО, передать под контроль Киева Запорожскую АЭС и тому подобные неприемлемые для России заявления преследуют лишь одну цель — сделать любую возможность перемирия невозможной, и продолжить клянчить у Запада «гроши» и вооружения.

С другой стороны, ограничения, которые возложила на себя наша страна — мораторий на удары по энергетическим объектам (согласованный на переговорах России и США) и то же пасхальное перемирие — продемонстрировали всему миру благородные намерения России. И при этом, судя по сводкам из зоны СВО — это никак не сказалось на ходе специальной военной операции.

За поведением Киева следил и будет пристально следить Дональд Трамп, который декларирует желание стать миротворцем. Ещё раз напомним — в сообщении Кремля было упомянуто «конструктивное взаимодействие» на международном уровне.

Но главным адресатом предложения о перемирии на День Победы стал не американский президент, и тем более не недоговороспособные лидеры Западной Европы, и конечно, не необандеровский режим в Киеве, числящий в предшественниках главарей ОУН*-УПА*. Слова российского руководителя обращены в первую очередь к украинскому народу.

Как отмечал Владимир Путин в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», «для украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, Великая Отечественная война была именно Отечественной, потому что они защищали свой дом, свою большую общую Родину».

Дни мира в годовщину Победы — это дань общей памяти наших предков, которые один раз уже совместными усилиями одолели нацизм.

*ОУН и УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены в России.