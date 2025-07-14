Около недели назад президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве действиями России по украинскому вопросу и пообещал (точнее, пригрозил) подготовить «маленький сюрприз». Эти слова прозвучали в связке с другим сообщением — о возможности согласовать в конгрессе «очень сильный» законопроект о санкциях против России. Раскрыть «сюрприз» Трамп решил 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Global Look Press

Американский президент заявил: если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине, США введут в отношении России вторичные пошлины в размере «около 100%». На первый взгляд, Трамп жёстко пригрозил Москве (здесь, по идее, требуется капслок, который американский президент так любит использовать в своей соцсети Truth Social). Но это лишь видимость.

Напомним, в конгрессе обсуждались 500-процентные тарифы на все товары из любой страны, которая осмелится закупать энергоносители из России. Именно такого «сюрприза» многие аналитики от Трампа и ждали.

В американскую прессу просачивались и более угрожающие версии — вплоть до начала поставок Украине дальнобойных вооружений и прочего, уже не оборонительного, а наступательного оружия.

Но хозяин Белого дома эти вторичные пошлины «удешевил» в пять раз — не 500%, а 100%, и не сразу, а по истечении 50 дней. И тем более не было речи о каком-либо наращивании поддержки Киева. Если Трамп и рассчитывал, по своему обыкновению, поднять ставки, чтобы начать торг с позиции силы, то он явно вынужден был умерить пыл.

Президент США (при всех громогласных заявлениях о том, что «очень недоволен» Россией) сделал два примечательных заявления на встрече с Рютте и после, в беседе с журналистами.

Высказывания на первый взгляд противоречат друг другу. Сначала президент США заявил, что «единственная страна, с которой мы пока не смогли договориться, — это Россия». Собственно, этим Трамп и недоволен. При этом он назвал «очень приятными» беседы с Владимиром Путиным. И тут же отозвался о российском президенте как о «крутом парне» — который, несмотря на приятность общения с ним, жёстко отстаивает свою позицию.

Из речей Трампа и из их тональности (фактора, который в случае 47-го президента США очень важен) следует вывод: американский лидер рассматривает лишь Россию в качестве единственно равного и достойного контрагента и стороны переговоров в украинском вопросе. Ещё раз отметим — лишь Россию, а не Британию или страны Евросоюза (которые стремятся вклиниться в «процесс урегулирования»), и тем более не киевский режим, который остаётся лишь объектом американской политики, но отнюдь не равноправной стороной.

То, что по итогам разговора с российским лидером 3 июля Трамп очевидно сдаёт назад — это свидетельство того, что в упомянутые 50 дней сговорчивости он будет требовать отнюдь не от Москвы (от нашей стороны что-либо требовать бесполезно — надо договариваться), но от Киева. Почти два месяца, которые «неожиданно» дал Трамп, — это достаточно большой срок для того, чтобы вразумить режим Владимира Зеленского, используя имеющиеся у США рычаги давления.

В Белом доме, заметим, уже не только не говорят об «остановке боевых действий за 24 часа», но и не ведут речи о прекращении огня как о предварительном условии для перемирия в зоне СВО. Следовательно, в Вашингтоне уже «в упор не видят» киевский меморандум, переданный 2 июня на стамбульских переговорах — где как раз говорилось о «безусловном прекращении огня».

Как известно, Путин по итогам разговора с Трампом указал: Москва будет продолжать искать переговорное решение конфликта. Но Россия будет добиваться поставленных целей и от этих целей не отступит. Поэтому и Трамп вынужден корректировать позицию США по итогам «приятного разговора» 3 июля.

И при всём громогласном «недовольстве» Россией хозяину Белого дома остаётся лишь признавать необходимость продолжения контактов. При этом сетуя, что-де дипломатическое решение конфликта на Украине могло быть достигнуто гораздо раньше. Здесь Трамп очевидно лукавит, ведь любое приближение к «дипломатическим решениям» срывалось по вине Киева (ведь именно ВСУ приурочивали очередные налёты к переговорам) и при помощи оружия, которое Киеву поставляли американцы и их союзники.

Но и до своего возвращения в Белый дом, и за прошедшие месяцы своего второго президентства Трамп успел убедиться: накачка ВСУ западными вооружениями не может переломить ход боевых действий и остановить продвижение российской армии. На развитие СВО не повлияло ни появление на фронте танков Abrams, не повлияют и 17 установок ПВО Patriot, которые пообещал Киеву Трамп (точнее, он обещал «рассмотреть возможность»).

Не очень впечатляющие успехи нынешней администрации на украинском треке явно подрывают позиции Трампа в Республиканской партии. «Ястребы»-неоконсерваторы очевидно недовольны тем, что президент не может «поставить Россию на место» (их позиция несильно отличается от администрации Джо Байдена, грезившей о победе на поле боя). Разочарованы и сторонники лозунга «Америка прежде всего» — ведь Трамп обещал очень быстро завершить ненужный конфликт и сосредоточиться на том, чтобы сделать страну снова великой.

Для того, чтобы остаться в истории как миротворец — а это явно одно из мечтаний нынешнего президента США, Трампу волей-неволей придётся разговаривать с «единственной страной, с которой мы пока не смогли договориться», и учитывать наши требования и наши интересы.

Зато 47-й президент США всегда может отыграться на младших европейских партнёрах. Трамп лишний раз напомнил об этом, озвучив для Брюсселя настоящий американский сюрприз. Расходы за поставки американского оружия Украине лягут на Европу, заявил он. И генсек НАТО, экс-премьер Нидерландов, не смог не согласиться. В итоге Европа раскошелится на то, что при Байдене Соединённые Штаты поставляли даром.

Нынешний президент США, который был и остаётся бизнесменом, по сути проделал с трансатлантическими контрагентами то, что в «лихих 1990-х» называлось «поставить на счётчик». Трамп прекрасно понимает, что новые партии западных вооружений будут по прежнему выбиваться российскими ударами. Но Америка, не сумев победить, может хотя бы неплохо заработать. Ведь европейцы, не имеющие, в отличие от России, политической субъектности и не смеющие возразить «папочке», — это те, с кем всегда можно «договориться».