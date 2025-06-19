В отношениях между государствами «правила в должны быть едиными, только тогда они будут стабильными… Гарантия безопасности для всех не за счет других — вот ключевая вещь, ключевое звено». На это президент Владимир Путин обратил внимание в разговоре с главами крупнейших мировых информагентств, который состоялся 18 июня «на полях» Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум

Российский лидер, напомним, прибыл в Петербург 18-го днём, первым мероприятием с его участием на Форуме стала встреча с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф — экс-президентом Бразилии, нашего ключевого союзника по БРИКС. Вечером Путин встретился с руководителями ведущих глобальных СМИ — среди которых были не только редакторы агентств из дружественных стран, но и, к примеру, исполнительный директор британского Reuters и главред евро-африканской редакции Associated Press (США).

Россия в очередной раз продемонстрировала: мы не заинтересованы в закрытии информационного железного занавеса, и готовы доносить свою позицию напрямую.

Призыв Путина к установлению единых и стабильных правил миропорядка был частью разговора об отношениях нашей страны и Запада. Российский лидер напомнил о том, как США и европейские страны, презрев нормы международного права, по сути похоронили мирный процесс в Донбассе.

Но сама тема гарантий безопасности для всех была шире — она звучала лейтмотивом всей встречи российского руководителя с шефами американских, европейских и азиатских СМИ.

Сейчас, когда в мире — не без участия политиков Запада — разгорается новый конфликт (из-за которого, в частности, глава Иранского информагентства не смог прибыть на ПМЭФ), Россия открывает возможность для наведения мостов на ПМЭФ.

По сути, наша страна выступает в роли острова стабильности и здравого смысла. «Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких, всевозможных торговых войн, ограничений и так далее», — подчеркнул Путин в беседе с главой вьетнамского информагентства Ву Вьет Чанг.

Тема ирано-израильского противостояния не могла периодически не вспыхивать в общем разговоре — в том числе в ответах нашего президента на вопросы западных журналистов.

Когда мировые лидеры то требуют от Тегерана немедленной безоговорочной капитуляции, то рассуждают об убийстве верховного лидера Ирана — лидер России указывает: у Тель-Авива и Тегерана есть возможность прийти к компромиссу.

«Я сейчас не буду вдаваться в детали — их много и все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, так и с американской, — обратился президент к Саймону Робертсону из Reuters. — Так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики и в то же время выйти на снятие озабоченностей со стороны Израиля в отношении своей безопасности».

Действительно, с первых же часов нового ирано-израильского конфликта именно Россия стала единственной мировой державой, которая предлагала примирение. «Было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться», — подчеркнул Путин.

Посыл — лучше договариваться, а не разжигать и усугублять междоусобицы — был направлен и Вашингтону. В разговоре с гендиректором турецкого информагентства «Анадолу» Сердаром Карагёзом Путин заметил: «Если бы Трамп был президентом (в 2022 году), может быть, этого [украинского] конфликта бы и не состоялось. Вполне допускаю».

Российское руководство не перестаёт напоминать, что поддерживает начинания Белого дома по разморозке отношений с Москвой. Но при этом Россия на раз указывала (и нынешний разговор нашего президента с мировой прессой не был исключением): Вашингтону придётся смириться с тем, что соотношение сил в мире необратимо изменилось. Тон в международных отношениях задают представители мирового большинства — незападные страны во главе флагманами БРИКС: Россией, Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР. И этот тренд только усилится в дальнейшем.

«Мир капитально меняется, кардинальным образом», — подчеркнул Путин в ответе на вопрос Ахмада Мунира, гендиректора индонезийского информационного агентства Antara.

«И дело ведь не только в количестве народонаселения, — отметил лидер России. — Дело в том, что все эти страны и экономики этих стран достаточно быстрыми темпами преображаются: меняется структура экономики этих стран, растет совокупный ВВП, темпы роста экономик растут, повышается уровень образования населения».

Следовательно, складывающееся многополярное глобальное мироустройство должно основываться на единых и стабильных правилах, которые выработают страны мирового большинства. Да, в диалоге с Европой и Северной Америкой — но не по диктовку из Вашингтона или Брюсселя.

В противном случае планета будет пребывать в состоянии геополитического хаоса — ведь так называемый «мир, основанный на правилах» (Rules-Based Order), который навязывают США и их европейские союзники ни к чему, кроме новых войн не приводил и не приводит.

«Наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского Союза как минимум с позиции силы», — напомнил Владимир Путин. Но в наше время такой подход уже не работает.

«Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности», — подчеркнул российский президент в разговоре с директором по международным связям агентства EFE (Испания) Хосе Мануэлем Санс Минготе.

Европа по-прежнему — как это не раз бывало в истории — пытается использовать жупел «российской угрозы» для решения внутренних экономических и политических проблем. Но сейчас и этот подход не работает: разрывая сулившие выгоду контракты с Россией и при этом пытаясь из последних сил реанимировать национальные ВПК, европейцы делают хуже лишь самим себе.

Руководители ЕС запустили на уровне геббельсовской пропаганды миф о том, что Россия-де готовится к нападению на страны Запада («Это бред, понимаете?» — не скрыл негодования Путин), — и «обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджетов… и объяснять этим провалы в экономике и в социальной сфере». Россия, наладившая взаимовыгодные связи с незападным миром, ничего не теряет. О чём — через посредство шефов евро-СМИ — напомнил лидер нашей страны.

К России — так же как и к другим великим державам за пределами Северной Америки и Западной Европы — давно уже нельзя относиться по принципу «нам можно, а вам нельзя», указал Путин. Президент напомнил: именно этот принцип двойных стандартов (Косово имеет право на самоопределение, народ Донбасса — нет) вкупе с поддержкой киевских властей «первичным источником власти которых является госпереворот» — именно это и породило конфликт на Украине, который тянется с 2014 года.

Сейчас утративший легитимность киевский режим и его покровители пытаются использовать агрессию Израиля против Ирана как повод «уличить» Россию — наша страна якобы действовала похожим образом в украинском конфликте.

В расширенном ответе на вопрос турецкого журналиста Сердара Карагёза Путин опроверг эти пропагандистские построения. Президент указал: в ситуации, когда в Киеве в 2014-м была свергнута легитимная власть, а Запад как обычно, исходил из принципа «нам можно, вам нельзя», Россия действовала в правовом поле.

Наша страна ответила на запрос народа Крыма о воссоединении, которое было выражено на референдуме.

В это же время «украинское руководство само начало войну на своей собственной территории, использовав — после госпереворота, произошедшего в Киеве, — использовав против мирного населения юго-востока, тогда юго-востока Украины, против Донбасса, против Луганска и Донецка, вооруженные силы, включая тяжелую технику и авиацию», — указал Путин.

Путин напомнил: во время длившихся с 2015 по 2022 переговоров наша страна делала всё возможное (в том числе, обращаясь к тогдашним администрациям Белого дома) — чтобы заставить киевское руководство «прекратить геноцид русскоговорящего населения, прекратить там нарушать права человека». Но — с дозволения Запада — украинский режим решил, что мирные договорённости не более чем фикция.

В 2022-м, когда провозглашённым республикам Донбасса грозила агрессия Киева, Москва признала ДНР и ЛНР, оказали им поддержку и заключила необходимые соглашения — и всё это было сделано в соответствии с нормами и требованиями ООН. Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить народ Донбасса, в том числе — наших граждан, живущих в признанных республиках.

И — также в соответствии с международными нормами, через референдум — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

Россия ещё восемь лет назад, и позже, в начале СВО, стремилась разрешить кризис и конфликт мирным, дипломатическим путём, окно возможностей для переговоров открыто и сейчас.

После того, как США взяли курс на сворачивание поддержки Украины, главными спонсорами киевского режима стали Великобритания, Франция и Германия. В особенности — Германия, что как прямо указал президент России — не может остаться без внимания Москвы.

«Мы же знаем предысторию наших отношений. Мы знаем, что происходило в 40-е годы, мы знаем, что происходило во времена Второй мировой войны», — заметил Путин.

«Когда мы видим на поле боя немецкие танки «Леопард», а сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять [ракеты] «Таурус» для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров бундесвера, — конечно, возникают большие вопросы», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос главы новостной службы немецкого агентства DPA Мартина Романчика. Тот спросил президента России, как он относится к идее сделать канцлера ФРГ Фридриха Мерца посредником в переговорах с Киевом.

Российский лидер резонно пояснил: наша страна рассматривает Германию и некоторые другие государства Европы, не как нейтральную силу, «а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях, пожалуй, как соучастника этих боевых действий», и Берлин вряд ли сможет внести больший вклад в остановку конфликта.

Запад, подпитывая военные амбиции нелегитимных киевских руководителей, довёл своих подопечных до довольно очевидного результата.

«Как я и говорил, ситуация будет ухудшаться. Вот она ухудшилась для них (Украины). Теперь речь идет не о Донецке и Луганске, а еще и о двух субъектах теперь Российской Федерации. И Крым, конечно», — констатировал президент Путин.

Сейчас, заметил он, в зоне СВО «российские вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения». Россия и побеждает на поле боя, и успешно отстаивает свою позицию на переговорных площадках.

Цель остаётся неизменной — защита жизни и гарантированных, в том числе международными законами, прав жителей воссоединившихся с Россией регионов.

СВО, которая идёт сейчас в основном на конституционно признанной территории России, не имеет ничего общего с нынешними событиями на Ближнем Востоке. Ведь Израиль, первым атаковав Иран, не защищал своих граждан, не принимал во внимание международные правила, а лишь исходил из военных интересов.

И какие бы фейки ни распространяли западные СМИ, целями ВС России всегда были и остаются только военные объекты противника, в то время как ВСУ и в 2014, и в 2022, и сейчас — наносят удары прямо по жилым кварталам. Об этом президент напомнил в разговоре с Джеймсом Джорданом из Associated Press. Американский журналист пытался «протранслировать» вбросы о том, что 17 июня ВС России якобы нанесли удар по многоквартирному дому в Киеве, тогда как на самом деле это было следствием попадания в дом осколков ракеты украинского ПВО.

Двойные стандарты не работают и в случае «сравнения» действий российской армии и ВСУ, и в случае «сравнения» СВО и ирано-израильского конфликта: Западу не удастся навязать всему миру отождествление этих двух событий и выставить Россию «агрессором». Ведь мир меняется.

Одним из показателей этого и стала долгая беседа Владимира Путина с лидерами глобальных масс-медиа, что само по себе явилось значительным контрударом в информационной войне. Интерес, проявленный мировым большинством и к ПМЭФ, и к присутствию на форуме российского лидера, оказывается куда сильнее чужих пропагандистских уловок.