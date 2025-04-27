«С огромной скорбью семья Глосс сообщает о потере любимого сына и брата Майкла Александра Глосса. Майкл родился в спешке, снежным вечером 4 декабря 2002 года, и прожил короткую, но невероятно чудесную жизнь, пока его не покинул этот мир во время путешествий за границу. Майкла следует помнить за его благородное сердце и дух воина».

Социальные сети Майкл Глосс

Трогательное сообщение появилось на сайте похоронного бюро города Фэрфакс, штат Вирджиния после безвременной кончины 21-летнего Майкла А. Глосса, «трагически погибшего в Восточной Европе». Сейчас эта страница недоступна, хотя до этого успела стать самой посещаемой за всю историю похоронного бюро. На это есть несколько причин. Главная странность не только в том, что Майкл погиб 4 апреля 2024 года, а похоронен был лишь 21 декабря.

Во-первых, мама погибшего юноши, Джулиана Глосс, урождённая Джулиана Галлина в феврале 2024 года была назначена на пост заместителя директора ЦРУ по цифровым технологиям. К слову, от городка Фэрфакс, пригорода Вашингтона, ехать всего 15 минут до другого, куда более известного столичного предместья — Лэнгли, где находится штаб-квартира Центрального разведывательного управления.

Во-вторых, трагически оборвавшееся «путешествие за границу» Майкла Глосса на самом деле означало его службу в составе 137-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ России. Место гибели действительно находится в Восточной Европе. Близ села Раздоловка, к северу от города Соледар в Донецкой Народной Республике. Погиб, помогая на поле боя раненому товарищу.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — русский солдат Глосс, как и многие другие жители Фэрфакса, штат Вирджиния, наверняка хорошо знал эту фразу из Евангелия от Иоанна.

Вэсэушников окончательно выбили из Раздоловки в июне прошлого года — это был один из тяжёлых боёв на дальних подступах к пока не освобождённому Северску. К слову, тогда отличились именно десантники из Тульской 106-й гвардейской. «Парни зашли, противник не ожидал этого… Все действовали как один сплочённый организм», — рассказывал командир одной из штурмовых рот туляков по имени Евгений. Его однополчанин по имени Майкл не дожил два месяца до завершения долгого боя.

Беглец из «глубинного государства»

Само то, что американец едет за океан сражаться на стороне, которую считает правой — не ново. Можно вспомнить многих: от бойцов интербригады имени Линкольна на войне в Испании (о которых так ярко писал военкор Эрнест Хемингуэй) до ополченца батальона ДНР «Восток», участника боёв за донецкий аэропорт — и также военкора Рассела Бентли с позывным «Техас». Добровольцы-бессребренники из Штатов ехали на российскую СВО и в том же 2024 году. Продолжая ломать стереотип о том, что на поле боя можно встретить лишь ребят из ЧВК Academi, воюющих за хорошие деньги на стороне украинской армии.

Но что, пожалуй, странно — служба и гибель в бою русского бойца Глосса не привлекала внимание западной и отечественной прессы до самого недавнего времени.

А ведь это был юноша (напомним, что совершеннолетие в Штатах наступает лишь в 21) из очень непростой семьи. Джулиана Глосс, прежде чем заняла пост замдиректора ЦРУ по решению его шефа Уильяма Бёрнса, проявила себя в корпорации IBM и отдала 30 лет службе в Управлении. Её муж, Ларри Глосс, после десятилетий карьеры в ВМС (он в том числе участвовал в иракской кампании) — не последний человек в компании National Interest Security Company, поставляющей программное обеспечение для правительственных структур США и их партнёров по НАТО.

Узнать, где именно с 2023 года находился Глосс-младший, не составляло труда: юноша активно вёл соцсети. Но, как бы то ни было, информация о погибшем год назад под Соледаром сыне замглавы ЦРУ всплыла в западных СМИ лишь на прошлой неделе — на фоне вояжей Стивена Уиткоффа. Почему? Как говорят в подобных случаях, «ответ на этот вопрос дадут лишь историки будущего».

Как бы то ни было, сейчас в тех же американских СМИ пытаются ответить на другой вопрос — как сын высокопоставленного функционера американской разведки пошёл служить в армию опосредованного противника?

The Washington Post приводит «объяснение», которое якобы дал Ларри Глосс — мол, сын был одержим сверхценным идеями и т.п. Однако слова издания, исторически тесно связанного с Демпартией США, вызывают очень большое сомнение.

Ведь в доступном через WebArchive некрологе Майклу его родные — родители Ларри и Джулиана, сёстры Мэри и Габриэлла и бабушка Мэри — писали совсем о другом. О том, что их сын, брат, внук был человеком умным, добрым, отзывчивым — и не терпевшим несправедливости.

Каждому нужен дом

«В детстве Майкл был ласковым и любознательным, с даром строить и с любовью к природе и всем ее созданиям», — писали родственники. Когда Майк был маленьким, он любил играть в «убежища» — строил домики из подушек, а на улице рыл «пещеры» в сугробах или строил шалаши. Ведь у всех — людей и зверей — должен быть свой дом, говорил мальчик Майк. В последние месяцы жизни боец ВС России Майкл Глосс видел разрушенный украинской артиллерией Соледар и другие города и сёла Донбасса, где долгие месяцы единственным убежищем для людей были подвалы разбитых домов.

«Майкл вырос физически сильным и высоким, вдумчивым и принципиальным, и с раннего возраста он использовал эти сильные стороны, чтобы защищать и оберегать от несправедливости — будь то на детской площадке, на футбольном поле или в политике», — говорится в прощальном слове

Социальные сети Джулиана Глосс

С одной стороны, Майк рос типичным ребёнком и подростом — увлекался американским футболом и был отличным скаутом (точнее, скаутом высокого ранга — «орлом» и обладателем «ордена Стрелы», который дают за стойкость характера). С другой стороны, его нетерпимость к варварству не знала границ. В прямом смысле — границ государственных. Близкие вспоминают, как мальчика задел рассказ о разрушении талибами статуй Будды в афганском Бамиане. «Он даже создал прекрасную диораму из конструктора Lego», изображающую разрушенных Будд. На выставке поделок Майк получил приз за «неравнодушие к угрозе экстремизма».

В отрочестве и юности увлечения Майкла могли выглядеть старомодными, в духе идеалистических 1960-х: книги Толкиена (а не экранизации), «протестный рок», песни Боба Дилана и The Beatles. В одной из самых известных битловских песен позднего хиппового периода, «Революции» есть такие слова: «Ты говоришь мне: «Так устроено общество»… Ну, знаешь ли. Лучше бы тебе прочистить свои мозги»

Социальные сети Майкл Глосс

В эпоху ухоженных хипстеров студент Атлантик-колледжа Майкл Глосс выглядел скорее как хиппи — длинные волосы, бородка, гитара. Да и образование он выбрал как будто в пику семейным технократическим традициям. College of the Atlantic в штате Мэн похож на заведение для «просветлённых»: в основанном в 1969 году, сразу после «лета любви» колледже обучают искусству и дизайну, технологиям здорового питания, наукам об окружающей среде, «экологии человека» и тому подобному.

Было понятно, что и продажи компьютерного софта, и карьера в «компетентных органах» — это не про него. Как говорил Боб Дилан: «Что такое деньги? Ты добился успеха, если утром встаёшь, вечером ложишься, а в промежутке занимаешься тем, чем хочешь». Но бунт против военно-разведывательной семьи и перспектив работы на американское «глубинное государство» у Майкла был осмысленным и милосердным.

В поисках справедливости

В отличие от предшественников, прочищать мозги он предпочёл не «веществами», а в духе героев Толкиена — путешествуя и по мере возможности уменьшая количество зла в мире. Возвращаться под родительский кров он явно не собирался.

По происхождению Майкл Глосс был, как у нас раньше говорили, «мальчиком-мажором». Но в отличие от многих наших молодых людей из хороших семей, с детства нацеленных на материально обеспеченное житьё вдали от отечества (свежим примером могут служить новейшие релоканты, расселившиеся от Дубая до Майами), этот идеалист искал не «где лучше», а где нужна помощь. Где у многих нет даже не то что «убежища» с крышей над головой, но и доступа к чистой воде.

Социальные сети Майкл Глосс

Судя по тому, что пишут родственники Майкла, от первоначальных планов — ехать в Индию изучать традиционную архитектуру — он быстро отказался. В начале 2020-х была возможность поехать в Гондурас строить дома — и он отправился в Латинскую Америку. Затем — в Палестину. Работал на земле, на фермах в Италии. В 2023-м, когда в Турции произошло разрушительное землетрясение, он присоединился к волонтерам, разбиравшим руины и помогавшим оставшимся без крова людям в провинции Хатай у сирийской границы.

Но похоже, что Майкл нашёл «полюс» мировой несправедливости. Там, где люди страдают из-за того, что благополучный (за счёт эксплуатации всего остального мира) Запад решил свести счёты с Россией.

Судя по тому, что сейчас пишут западные СМИ, Глосс был неравнодушен к тому, что происходило после Майдана в Киеве, в Крыму и Донбассе. Первоначально Майкл даже симпатизировал Украине, но быстро разочаровался — для него, человека левых взглядов, стало ясно, что такое батальон «Азов»*.

«Прислушивался к тем, кого не слышит»

В 2023-м Майкл приезжает в нашу страну, учит язык, через соцсети оповещает о готовности принять российское гражданство — и принимает его. А дальше — совсем неожиданное для недавнего хиппи-экоактивиста: в сентябре подписание контракта с Минобороны, тренировочный лагерь в одном из центральных регионов России — и 137-й полк 106-й гвардейской дивизии ВДВ.

Разгадку, на наш взгляд, надо искать в двух фразах, ярко характеризующих Майкла Глосса. В некрологе написано: «Майкл прислушивался к тем, кого не видят и не слышат». Россия, заметим, оказалась в положении того, кого еще недавно «не видел и не слышал» так называемый цивилизованный мир.

Один из людей, хорошо знавших Майкла в последнее время, сказал: «Он был ярым сторонником России и любил ее». Действительно, до того, как отправиться в зону СВО, он объездил многие города, от Москвы до Владикавказа и Таганрога, побывал в «хипповом» Крыму. Поднимался на Мамаев курган в Сталинграде-Волгограде — к монументу «Родина-мать зовёт», одному из главных памятников борьбе с нацизмом, которая продолжается и сейчас в Часовом Яре, под Покровском и на северском направлении… «Оказавшись в Москве, он сам для себя решил, что хочет быть полезен в спецоперации», — продолжает тот же знакомый.

Через полгода после подписания контракта гражданин России и боец российской армии Майкл Глосс «положил душу за други своя». Ещё год спустя, когда сообщения о гибели сына замдиректора ЦРУ стали циркулировать в американской и европейской прессе, родительская «контора» была вынуждена дать комментарий.

«ЦРУ считает кончину Майкла частным семейным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — заявил представитель спецслужбы NBC News. И добавил: «Вся «семья» ЦРУ убита горем из-за их (Глоссов) утраты». Как писал русский классик, «вы и убили-с».

Но настоящая семья Майкла Глосса — при всех, скорее всего, непреодолимых разногласиях со своим взбунтовавшимся сыном — нашла, пожалуй, верные слова: «Если хотите помнить Майкла, стремитесь быть мыслящими, подвергайте сомнению устоявшиеся мнения… Восхищайтесь красотой мира… Стремитесь к освобождению от тирании».

*Организация, признанная террористической на территории России.