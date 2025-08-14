«Хотел бы извиниться за опоздание по уважительной причине, и за то, что не совсем в парадной форме. Не успел переодеться», — этими словами губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал пресс-конференцию 14 августа.

Иван Шилов ИА Регнум

То, что заранее запланированную встречу с журналистами пришлось отложить, более чем объяснимо. Утром беспилотники ВСУ нанесли удар по центру города, главной целью стало здание регионального правительства.

Об опасности атаки БПЛА Гладков оповестил через свой Telegram-канал ещё в 6:37 утра. «Сейчас шёл пешком, в это время ударили по зданию правительства», — чуть позже уточнил глава региона. Уже на пресс-конференции он констатировал, что «мы второй день проживаем то, что ещё не проживали в нашей современной истории».

В общей сложности, с утра дроны ВСУ не менее пяти раз атаковали здание администрации области.

«Уже сейчас, пока я к вам ехал, «прилетело» в последний этаж, очень сильные повреждения. И первый этаж, и мой кабинет пострадали. В здании никого нет, кроме тех, кто выполняет обязанности в рамках должностных полномочий. Если не ошибаюсь, три человека», — добавил губернатор.

И это — целенаправленные попытки противника ударить по гражданской власти, ведь военных объектов в Белгороде нет.

В результате атак ВСУ пострадали четыре человека: ранним утром — трое, днем — еще один. Были повреждены кровли в одном из многоквартирных домов, в другой многоэтажке загорелся балкон одной из квартир (пожарные оперативно потушили пожар), у дома по соседству были выбиты окна на нескольких этажах.

«Абсолютно очевидно — это меры устрашения гражданского населения», — заметил губернатор, и добавил: ожесточённые атаки пришлись на 13 и 14 августа очевидно связано с «какими-то событиями» на этой неделе.

Но в эти тяжелые часы белгородцы, по его словам, продемонстрировали солидарность и взаимовыручку. Так, когда на улице беспилотникударил в машину, к ней подбежало множество людей. Проезжавшие мимо автомобили останавливались, люди помогали вынести тяжелораненого водителя, выводили пассажиров.

Администрация Белгородской области

Гладков рассказал об одном из тех, кто пришёл на помощь — как выяснилось, он был профессиональный медик, хирург. Позже выяснилось, что этот, по всей видимости сам пострадал при налёте, повредил позвоночник, но в момент опасности «действовал на адреналине». То, что у врача тяжёлая травма, стало ясно лишь тогда, когда сотрудники администрации внесли его в здание правительства области.

«Когда по зданию начался обстрел, мы начали этого парня переносить в другое место, он кричал от боли», — рассказал губернатор.

«Абсолютно героические усилия» в минуты опасности проявили полицейские, бойцы самообороны и простые горожане. Гладков рассказал, что перед пресс-конференции, доложив о ситуации полпреду президента в ЦФО Олегу Щёголеву, обратился с просьбой — представить к государственным наградам тех, кто «не считаясь с собственной жизнью спасал тех, кто ранен».

Особый режим

В момент, когда губернатор рассказывал о принимаемых мерах, центр города уже был оцеплен. В районе дома правительства были слышны автоматные очереди — бойцы ВС России стреляли по подлетающим БПЛА. Всего, как сообщалось, с утра 14 августа было подбито не менее 30 украинских беспилотников самолётного типа «Дартс» и FPV-дронов.

«Мы — сражающийся регион»,— подчеркнул Гладков. И события последних двух дней вновь продемонстрировали это.

Поэтому в ближайшее время регион будет находиться в особом режиме. Государственные учреждения областного центра переходят на дистанционный режим работы. Жителей города и области через Max и другие мессенджеры, а также через FM-радиостанцию «Мир Белогорья» будут оповещать о воздушной тревоге. «В максимально короткий промежуток времени», по выражению губернатора, станут информировать об опасности водителей, работающих в ЕТК (Единой транспортной компании) — так, чтобы они смогли экстренно высадить пассажиров в безопасном месте.

Прекратится уличная торговля, но при этом не будут закрываться кафе — там можно укрыться во время «прилётов». Похожая ситуация с парками: их территории не будут закрывать, чтобы люди могли добраться до укрытия. Но собираться в общественных местах и на открытых пространствах, и лишний раз выпускать детей на улицы крайне не рекомендуется.

До субботы, 16 июня, закрыты крупные торговые центры. До воскресенья отменят все «мероприятия уличного характера». И, вновь подчеркнул Гладков, гражданам необходимо будет отслеживать информацию от властей, правоохранителей и МЧС, благо смартфоны есть у 95% населения.

«Самым правильным и надежным источником информации» губернатор назвал оповещения в мессенджерах.

Пока массово не перешли на Max, губернатор попросил белгородцев подписаться на Telegram-канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Канал был создан бойцами «Орлана» — белгородского государственного унитарного предприятия, которое совместно с Росгвардией отвечает за защиту населения и городских объектов.

Камуфляжные сети или огневая работа?

В целом, пресс-конференция главы прифронтового региона производила впечатление не «доведения до сведения» информации властей, а оперативного совещания по поводу того, что в равной степени затрагивает и руководство области, и местных журналистов, и всех жителей области.

Так, один из коллег поинтересовался: считает ли губернатор эффективным недавнее предложение — закрывать дома антидроновыми сетками. Так уже стали делать, например, в приграничном Грайворонском районе — закрывают частные дома, детские садики, школы, больницы.

В самом Белгороде вряд ли получится закрывать сетями многоэтажки, поделился мнением Гладков. В областном центре 600 «многоквартирников», обтянуть такие дома и прилегающие территории будет просто технически сложно и недёшево. Более эффективной оказывается «огневая работа», которую ведут бойцы «Орлана» и добровольцы подразделения «БАРС-Белгород».

Один из представителей прессы поинтересовался — возможно, следует затянуть маскировочными сетями открытые участки на трассах области? В таких ситуациях лучше «работают» заграждения из мешков с песком, благодаря которым уже было спасено немало жизней, заметил в ответ Гладков.

Новое применение инкассаторских машин

Некоторые решения из тех, что на ходу изобретает Белгород из-за необходимости, оказываются неожиданными. Так, оказалось, что самым безопасным видом для служащих, которые работают в приграничных районах, стали инкассаторские «броневики».

«Благодаря помощи тех структур, которые занимаются безопасностью перевозки денежных средств, мы получили бронированные автомобили», — поделился губернатор.

Поэтому половина машин (150 из 300), которые власти передали в приграничье были снабжены броней. В том числе это автомобили скорой помощи и МЧС. Защищённый «уазик» стоит 6 млн, «Соболь» — 9 млн, но это себя оправдывает. Машины используют и медики, которые везут местных жителей на процедуры, и сотрудники администраций, и добровольцы, которые доставляют вещи в приграничье.

За всё время непрекращающихся обстрелов и воздушных ударов по приграничью ни один из сотрудников не погиб, именно благодаря тому что пользовались инкассаторскими и другими бронированными машинами, подчеркнул Гладков.

«В течение ближайшей недели Белгородская область получит ещё 20 бронированных УАЗов «Патриот» — «их передадим «Орлану», «БАРСу» и самообороне», — добавил он.

Иногда рождаются и весьма экстравагантные решения. Например, в приграничных сёлах, власти используют электросамокаты и скутеры, чтобы бесшумно и незаметно перемещаться по территории.

«Глава Шебекинского округа при мне передавал электрический самокат главе сельского поселения Муром,— поделился с журналистами глава области. — Я сейчас отвозил такой самокат главе Дунайки в Грайворонском округе. Везде по‑разному работаем. Где‑то вообще лучше передвигаться пешком или на велосипеде: так гораздо безопаснее, чем на других транспортных средствах».

«Каждая копейка 500 раз проверяется»

Правительство сражающегося региона несёт серьёзные и зачастую непредвиденные расходы, но — особо подчеркнул руководитель региона — «каждая бюджетная копейка 500 раз проверится».

«И никаких скидок, есть война, нет войны, стреляют, не стреляют, не будет. Мы это знали всегда. И понимаем это сейчас», — заявил Гладков. — Если есть воровство, то никто никого защищать не будет».

Губернатор также сообщил: правительство области передало правоохранителям всю необходимую документацию, которую те затребовали в связи с арестом Рустэма Зайнуллина — регионального министра имущественных и земельных отношений. Зайнуллину инкриминируют хищения при строительстве «зубов дракона» — фортификационных сооружений.

Гладков поручил провести расширенное заседание с участием правоохранителей и представителей контролирующих ведомств, чтобы обсудить контроль за расходованием бюджетных средств и предотвращение коррупции.

«Мы действуем только в рамках закона. Надеемся, что решение суда будет справедливым», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

Что же до нарушений при строительстве оборонительных сооружений, то проведённая проверка уже дала плоды. Как стало известно, проверка проходила в несколько этапов и в итоге было выявлено несколько нарушений — порядка 160 млн рублей от управления капитального строительства возвращено в федеральный бюджет.

Второе: власти увидели достаточно большое количество нарушений со стороны подрядных организаций, которыми была завышена стоимость выполненных работ. «Мы обратились к ним, в том числе через суд, и большая часть этих денег была возвращена», — резюмировал Гладков.

Мирные планы

Даже в особых условиях продолжают развиваться сугубо мирные проекты.

Так, по словам губернатора, область продолжает выполнять решение президента по созданию в регионе свободной экономической зоны, которая заработала на Белгородчине с осени 2024 года. 14 предприятий белгородской СЭЗ уже получили льготы на 147,8 млн рублей, а предприятия региона, ставшие её участниками, инвестировали 222,5 млн рублей». Всего же они намерены вложить в региональную экономику не менее 3 млрд рублей, что позволит создать 600 новых рабочих мест и сохранить две тысячи уже существующих позиций.

Регион ждёт решения ещё по семи потенциальным участникам СЭЗ.

Благодаря притоку инвестиций предприниматели смогут не только восстановиться после вражеских обстрелов, заметил губернатор. «Это и новые объёмы производства, и новые инвестиции. Самое главное, что это — развитие бизнеса. Наша задача — качественное оказание помощи нашим предприятиям при федеральной поддержке», — добавил руководитель области.

Белгородцы показывают, что жизнь продолжается, как бы противник ни желал обратного. Это касается и хозяев малого и среднего бизнеса, которые не покидают область (судя по тому, что налоговые поступления только растут), и тех, кто работает на производствах Белгорода и Нового Оскола, и тех, кто трудится на земле.

И урожай в нынешнем году ожидается лучше, чем в прошлом.

Губернатору есть чем гордиться: по итогам первого полугодия 2025-го область стала лидером России по объёмам аграрного производства на каждого жителя. В части строительства регион — третий в Центральном федеральном округе, уступая только Москве и Мособласти (общий объём работ — свыше 220 млрд рублей).

Места силы

Гладков добавил, что не осуждает и вполне понимает тех, кто опасаясь за жизнь близких, детей и свою собственную, покидает дома и уезжает из приграничья в более безопасные районы (например, в Старый Оскол) или за пределы региона. Но всё будет возрождено.

Общий объём финансирования программы восстановления до 2030 года составит 157,4 млрд рублей (из них свыше 30 млрд программа на 2025-27 годы), рассказал губернатор. Программа охватит 560 населённых пунктов, из которых 460 — в приграничных районах.

Важно, что область продолжает вкладываться в будущее.

И в заключение один из представителей прессы поинтересовался, что губернатор считает своим «местом силы». Точно не кабинет, тем более, что недавние события показали, что это место — совсем не безопасное, ответил Гладков. Есть ощущение, что настоящее «место силы» — это новые школы, которые строятся и открываются в Белгороде и области.

Он подчеркнул, что ему нравится посещать такие места, где закладывается будущее.

Силу даёт и общение с людьми, подчеркнул глава области.

«Власть без людей, кабинетная — это неправильно… Разговаривать с людьми через телевизор, — хотя сам делаю это, например, в «Десяти вопросов губернатору», это не совсем правильно. С людьми нужно лично разговаривать. Кто-то ругается, кто-то даже сильно ругается, кто-то даёт оценку. Но только так ты понимаешь — есть от тебя толк на самом деле или нет», — подытожил губернатор.