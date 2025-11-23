За то время, что Вячеслав Гладков руководит Белгородской областью, успела сложиться традиция — в ноябре губернатор общается с прессой, и каждый раз на новой площадке. На сей раз ею стала одна из недавно сданных белгородских школ, где спокойно разместились съемочные группы и корреспонденты федеральных и местных СМИ.

Антон Вергун/ТАСС

Общение отличалось и длительностью (больше трёх часов), и количеством желавших задать вопросы, и тем, что это был отчёт не только за год. Губернатор подводил итоги пяти лет работы, из которых более трёх лет область находится в положении прифронтовой. При этом менее чем через год жителям предстоит на выборах оценить качество работы Гладкова и его команды.

Как спасли водохранилище

Близость к зоне СВО, постоянные вражеские атаки (только за 22 ноября было 94 «прилёта» беспилотников, семь муниципалитетов попали под обстрел) требует от руководства усилий и компетенций выше среднероссийского уровня.

Так, 25 октября после атаки ВСУ возникла угроза плотине Белгородского водохранилища, был повреждён донный водовыпуск, который обеспечивал санитарные пропуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов. Власти обеспечили для жителей ближайших районов возможность эвакуации в пункты временного размещения (ПВР).

Отвечая на вопрос ИА Регнум, Вячеслав Гладков рассказал, какие меры принимались в дальнейшем.

«Героическими усилиями — не побоюсь этих слов» — под руководством замов губернатора Андрея Антоненко и Сергея Довгалюка, министра природопользования Романа Татаринцева и главы МинЖКХ Алексея Ботвиньева в течение пяти суток критическая ситуация была решена, подчеркнул губернатор.

«Мы понимали, что именно нужно делать. Под массированными комбинированными ударами «Хаймарсов» и БПЛА шла работа — под руководством упомянутых мною людей, которые фактически там жили всё это время», — рассказал Гладков.

Отдельную благодарность надо выразить водителям ремонтной техники, руководителям заводов, которые стали поставлять материалы, предприятий, которые отгружали инертные материалы, перечислил глава области.

— Абсолютно героические усилия, благодаря которым мы контролируем эту проблему — насколько ее можно контролировать в наших условиях, — добавил он. — Уровень воды в водохранилище не опускается ниже 112 метров, два раза в день мне об этом докладывают. Мы на сегодняшний день не видим угрозы. Водохранилище спасли.

Губернатор рассказал, что благодаря обращению в Федеральное агентство по водным ресурсам 20 ноября из Тамбова прибыли задвижки, и в течение 23 ноября они монтировались.

В любом случае, жители не остались бы без водоснабжения, заметил губернатор («у нас нет водозаборов — используем подземные источники»), но нарушение работы плотины вызвало бы тяжёлые последствия — «58 млн кубометров воды сразу ушли бы». Поэтому, ещё раз подчеркнул Вячеслав Гладков, надо воздать должное тем, кто за пять дней проделал колоссальную работу.

«90% вернутся»

Судя по ответам Гладкова, у команды действующего губернатора есть видение того, какой должна быть область после завершения СВО. Первой же задачей будет восстановление приграничных районов, обеспечение того, чтобы туда вернулись люди.

Сейчас, по судя по количеству открепившихся полисов ОМС, регион покинули около 60 тысяч человек — «в первую очередь, это жители приграничья, те у кого дети», пояснил Гладков.

Нужно добиться того, чтобы гости Белгородской области задавались вопросом: «Разве здесь была война? Ведь Шебекино такой красивый город, а Муром — самое красивое село», заметил Гладков.

Нормализация обстановки позволит людям вернуться. «Уверен, что 90% тех, кто уехал сегодня, после окончания СВО в течение трех-четырех месяцев вернутся в Белгородскую область», — подчеркнул губернатор. К слову, среди региональных журналистов, присутствовавших на встрече, были те, кто вернулся домой.

«Ни разу — а работал в нескольких регионах, — не видел такого отношения к родной земле, как у жителей Белгородской области», — заметил Гладков.

«Чтобы победить, нужно обогнать»

Это отношение проявляется и в том, как белгородцы защищают родину в рядах добровольческих подразделений «Орлан» и БАРС-Белгород, отметил губернатор.

«Владимир Владимирович поддерживал с первого дня. Но дальше уже перевод [работы добровольцев] на нормативно-правовую базу был крайне тяжёлым, — рассказал Гладков. — Боевое оружие в черте населённого пункта, принятие решения о нанесении огневого поражения. Вокруг люди — в 40-километровой приграничной зоне живёт 850 тысяч человек. Конечно, это огромный уровень ответственности».

«В крайне сложной обстановке помогаем нашим правоохранительным органам спасти жизни, здоровье, имущество людей, — подчеркнул Гладков. — Что-то у нас очень хорошо получается, в чём-то только делаем первые шаги. Ситуация меняется каждый день — с учётом тех средств, которые применяет против нас противник. Мы должны меняться, чтобы победить, нужно обогнать».

Все, кто живут в Белгороде, Шебекино, Грайвороне, видят, как действуют «Орлан», БАРС, как воюют подразделения Министерства обороны, Росгвардии — и видят изменения по сравнению с 2022 годом добавил губернатор.

Для защиты региона сделано очень многое, заметил Гладков, но — добавил он, — поскольку идёт прямой эфир, доводить эту информацию до тех, кто нас пытается убить, не совсем правильно. При этом губернатор указал:

«Мы не останавливаемся — изменения будут, и по численности, и по видам применения средств нанесения поражения и средств защиты объектов. Всё это уже в работе».

«Ни одного проекта не остановили»

Да, военной повестки становится больше, но утонуть в ней нельзя, подчеркнул Гладков, добавив: «Регион в сложное время ремонтирует дворы и дороги, развивается — и это показывает, за что сражаются бойцы на передовой».

Прифронтовая область продолжает развиваться — и успешно, создавая базу для будущей мирной жизни.

«В целом, смотря на то, как мы прожили год, я всё время удивляюсь: у нас такой огромный объём работы, кажется, что «войны становится больше», но несмотря на это, у нас открываются новые объекты, — отметил губернатор. — Мы делаем это не силами приглашённых специалистов, а сами. Это делают наши архитекторы, наши строители. У нас с вами сложности с финансами, но ни одного проекта мы не остановили».

Многое удалось воплотить, благодаря мерам, принятым ещё до начала СВО. Гладков напомнил, что в 2021 году критики, оценивая работу команды губернатора спрашивали: зачем сокращать государственный долг региона, почему излишки доходов направили на его снижение?

«Но если бы мы это не сделали тогда, у нас бы не было резерва, благодаря которому мы заканчиваем очень сложный с точки зрения финансов 2025 год», — пояснил губернатор.

«К нам боятся машину с грузом привезти, а мы, несмотря на это, открываем новые производства», — добавил Гладков. Открываются и будут открываться в 2026 году новые школы с ледовыми катками и спортивными секциями, продолжится цифровизация государственных сервисов. Например, губернатор упомянул проект «Цифровой портрет ребёнка» — доступный для родителей документ, где будут собраны данные на детей.

На конец года глава региона запланировал поездку по новым предприятиям, по новым коммерческим объектам всех форм собственности, «которые создаются при огромной федеральной и региональной поддержке».

«Почему инвестиции сохраняются, почему объем растёт? Потому что у бизнеса остаётся уверенность в развитии Белгородской области. Выгодно вкладывать даже в текущих условиях», — сказал Гладков. Он добавил, что инвесторы, которые пришли в регион два-три года назад, остаются, несмотря на повышение процентной ставки, инвестпроекты работают.

Без встреч «на ногах» нельзя

Для того, чтобы понять, что в первую очередь нужно для развития области, необходимы «встречи на ногах» — выезд всем региональным правительством на проблемные места, и разговоры с жителями «столько, сколько нужно», плюс быстрая реакция через соцсети и традиционные масс-медиа, подчеркнул глава области.

Для иллюстрации этих слов губернаторская пресс-служба представила инфографику: за пять лет Гладков провёл 517 эфиров, 12 прямых линий в соцсетях и 11 на ТВ. Если суммировать, то это больше шести суток беспрерывного вещания.

Жители со своей стороны осваивают новые форматы, чтобы рассказать властям о том, что идёт не так.

Участникам общения с Гладковым продемонстрировали один из образцов. Жители микрорайона Вишенки в Старом Осколе записали при помощи искусственного интеллекта песню и видеоклип, где рассказали о проблемах (а они традиционные — дороги, ЖКХ) и о том, как их получилось решить.

«По ощущениям, внутренней тяжести нет. Есть много сложных моментов, но то, что народ Белгородской области един в своём желании — и отстоять свои дома, и не остановиться в развитии — это очень важно», — резюмировал Гладков.

«Стоим на правильном пути»

С таким ощущением регион подходит к выборам главы, до которых осталось менее года. Один из вопросов от белгородских коллег касался того, будет ли губернатор баллотироваться на новый, второй срок.

«Думаю, все знают ответ, и он достаточно простой. Решение по второму сроку, по всем губернаторам принимает один человек — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, — ответил Гладков. — Обычно это происходит в начале года. Выборы губернатора у нас с вами в сентябре 2026-го».

Глава государства примет решение и даст команду — какую команду даст, так мы её и исполним, пояснил губернатор.

«На протяжении пяти лет я всегда говорил, и позиция у меня не меняется, — добавил Гладков. — Моё личное мнение: максимальная эффективность любого руководителя муниципального и регионального уровней — два срока. Первый срок — ситуационный анализ и принятие решений, второй срок — реализация».

По словам губернатора, у действующей команды есть уверенность, что «мы с вами стоим на правильном пути, и люди нас поддерживают». «Это создаёт ощущение — не могу сказать, стопроцентной удовлетворённости — но чувство правильности есть», — подчеркнул Вячеслав Гладков.