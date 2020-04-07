Маргарита Князева

Автор

Родилась в Бишкеке. В 2012 году окончила Киргизско-Российский Славянский университет по специальности Филология; дополнительная специализация – Русский язык и литература; Литературная критика и редактирование. Во время учебы и после ее окончания сотрудничала с рядом киргизских, российских и среднеазиатских региональных информационно-аналитических интернет-ресурсов в должности корреспондента, обозревателя, редактора. С 2015 года работаю в Среднеазиатской редакции ИА REGNUM. С 2017 года – также и в Аналитической редакции. Основная тема публикаций – внутриполитическая и экономическая проблематика бывших союзных республик, интеграционные процессы на постсоветском пространстве, международная проблематика. В настоящее время живу в Москве.