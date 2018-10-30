Эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Персидского залива доктор Хасан Заид бен Акил продолжает рассказывать ИА REGNUM об истоках продолжающейся с 2015 года войны в Йемене, заинтересованных в конфликте сторонах и внешних силах агрессии, повлиявших на ситуацию в этой стране. В прошлой публикации мы привели часть беседы, посвященную вкладу Катара в йеменский конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

ИА REGNUM : Каково значение Объединенных Арабских Эмиратов в антийеменской коалиции?

— Чтобы это понять, необходимо дать представление об исторических амбициях ОАЭ в Йемене, Африканском Роге и бассейне Красного моря. Мы знаем, что глобальный финансовый кризис затронул также и ОАЭ, в частности, эмират Дубай, чей банковский сектор и сектор недвижимости пострадали в значительной степени. Влияние этого кризиса на ОАЭ миру стало известно как долговой кризис Дубая. В это время эмират Абу-Даби оказал финансовую помощь эмирату Дубай для оплаты долгов последнего. Эта позиция укрепила власть Аль Нахайян в Объединенных Арабских Эмиратах за счет эмирата Дубая.

После глобального экономического кризиса Объединенные Арабские Эмираты восстановили свою позицию, и ОАЭ стали государством с одной из сильнейших экономик среди арабских стран после Саудовской Аравии. Этот рост увеличил амбиции шейхов ОАЭ, которые в скором времени вошли в конфронтацию со стремлениями шейхов Катара. В своем выступлении на бизнес-форуме, организованном эмиратом Дубай, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, и правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум сказал: «Миссия развития ОАЭ направлена на создание Дубая в качестве ведущего и продвинутого бизнес-центра».

Он подчеркнул важность инфраструктуры и законодательства эмирата, отметив его географическое положение как делового центра «Запад-Восток», наличие аэропорта и морского порта, шестых в мире по величине. Амбиции правителя Дубая соответствуют чаяниям правителя, главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами шейха эмирата Абу-Даби Халифы бин Зайда Аль Нахайяна:

«Шаг по объединению наших вооруженных сил не был направлен против кого-либо, но был необходимым шагом для усовершенствования институтов объединения эмиратов и сохранения их преемственности, чтобы сделать страну региональной, арабской военной, экономической и политической силой, способной защищать справедливые права арабских государств и оказывать поддержку пострадавшим народам».

muneebfarman Дубай

ИА REGNUM : То есть можно сказать, что основная цель присутствия ОАЭ в Йемене — утверждение своего статуса растущей региональной державы?

— Да, говоря о присутствии ОАЭ в Йемене, важно понимать, что оно явно не для того, чтобы поддержать легитимность, как заявляют, а для того, чтобы дать четкое представление всем, что это растущая региональная держава. И все оправдания, что целью их интервенции является стремление остановить экспансию шиитского Ирана в Йемене и исходящие от этой экспансии угрозы для стабильности Саудовской Аравии, остаются необоснованными. Будто бы безопасность и стабильность Саудовской Аравии поставлена на карту.

Следовательно, у ОАЭ не было иного выбора, кроме как поддержать Саудовскую Аравию. На самом деле это не корректное мнение. Здесь речь идет о шиитах, об Иране и хуситах. А это всего лишь поводы для оправдания своей агрессии против Йемена. Хуситы вошли в Сану в сентябре 2014 года, в то время, когда агрессия и заговор США и с теми арабскими странами залива против Йемена были намного раньше.

Если мысленно вернуться немного назад, к эпохе покойного короля Саудовской Аравии Абдуллы, то можно обнаружить, что он не заявлял о каких-либо военных действиях против хуситов. Он попросил бывшего президента Али Абдуллу Салеха сформировать внутренний фронт против хуситов. Таковой же была позиция наследного принца Мохаммеда бин Найефа, который был свергнут королем Салманом.

ИА REGNUM : И США?

— И американцы также хотели сформировать такой фронт, который смог бы отразить хуситов, не вовлекая йеменскую армию с ними в войну. Позиция Вашингтона была поддерживающей данную точку зрения, поскольку вступление армии сделало бы хуситов более зависимыми от их оружия с невозможностью достичь политического решения в их разоружении, что само по себе делает национальный диалог невозможным.

Al Jazeera English Йеменские солдаты

ИА REGNUM : Вернемся к ОАЭ. Каким образом Эмираты пытались утвердить свое геополитическое первенство в регионе?

— Любой специалист по делам Йемена знает, что ОАЭ со времен «арабской весны» проводят более агрессивную внешнюю политику в Красном море и Африканском Роге. В 2000 году Dubai World Ports Company выиграла 20-летнюю концессию, чтобы управлять портом Джибути. В 2008 году Dubai Ports World приобрела египетский порт Sokhna, в 43 км от города Суэц. В Саудовской Аравии DP World также управляет Южным контейнерным терминалом в порту Джидда.

В 2017 году она выиграла контракт на разработку всего порта. Объединенные Арабские Эмираты в Йемене расширили свое военное участие, чтобы контролировать порты Йемена для увеличения и укрепления своей геополитической власти в регионе. В 2015 году силы, поддерживавшие ОАЭ, захватили порт Аден, после чего ОАЭ захватили порт Мукалла и порт Аш-Шахр в 375 милях к востоку от Адена.

Кроме того, ОАЭ оккупировали два стратегических острова в проливе Баб-эль-Мандеб, а затем в 2017 году взяли под контроль порт Аль-Муха в Красном море. Теперь они атакуют Ходейду с целью установления контроля над ней.

Из вышеизложенного мы видим, что Йемен становится местом серьезных разногласий между ОАЭ и Саудовской Аравией. Там, где Абу-Даби планирует полностью контролировать южный Йемен, так как тот представляет собой фактор стратегического морского влияния и контроля на Ближнем Востоке, с одной стороны, а с другой расширяет линии международного альянса, закрепляя их с большими державами. В то же время Саудовская Аравия находится без четкого видения ситуации и в сопротивлении стремлению ОАЭ контролировать Красное море путем ограничения стратегического охвата Эр-Рияда и его маргинализации.

ИА REGNUM : Перейдем к основному интервенту — Саудовской Аравии. Почему ей никак не удается одолеть хуситов?

— Саудовская Аравия изначально совершила ошибку, когда решила вступить в войну против соседнего Йемена. Война может закончиться неудачей для Королевства. Подобно тому, как в 1990 года Саддам Хусейн при поддержке Соединенных Штатов отправил иракские войска на оккупацию и аннексию Кувейта. Результат всем известен: нет ни Саддама Хусейна, ни единого Ирака.

Defense.gov Саудовский F-15

Операция «Буря решимости», возглавляемая Саудовской Аравией ради достижения победы над хуситами, и йеменской армии провалилась, несмотря на использование коалицией современного оружия. Эр-Рияд не понимал, что Запад, и особенно США, не позволили бы Саудовской Аравии победить, еще больше вовлекая ее в военные преступления против человечества, убивая стариков, детей и женщин, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Запад, особенно Вашингтон, не может позволить Саудовской Аравии победить в Йемене. Победа Саудовской Аравии придаст ей уверенность в своей мощи и значимости, что в принципе сделает ее региональным тяжеловесом для решения вопросов внутри арабского мира, в то время как уменьшается влияние Каира, изолирована Сирия, а Багдад меняет свое стратегическое направление.

Тактически Саудовская Аравия и ее союзник, Объединенные Арабские Эмираты, потерпели неудачу в своей миссии вернуть Хади к власти. Несмотря на усилия военно-воздушных сил Саудовской Аравии, тот не смог изгнать хуситов, а силы ОАЭ временно более успешны на юге страны, вокруг города Аден и других прибрежных городов.

ИА REGNUM :Почему сегодня, когда Йемен находится в состоянии гражданской войны, руководство Саудовской Аравии ничего не делает для ее предотвращения?

— Бездействие королевства, вероятно, обусловлено административной трансформацией в управлении, поскольку после смерти короля Абдуллы королевство было озабочено расположением своего внутреннего дома и до сих пор не смогло решить этот вопрос, что, наоборот, усугубило положение.

До сих пор нет законного наследника, и, если случится что-то чрезвычайное с королем, хоть и есть наследный принц, но пока нет согласия о его престолонаследии, а положение принца Ахмеда бин Абдулазиза Аль Сауда, брата нынешнего короля, ясное. Не будем вдаваться в подробности имеющихся проблем у королевской семьи Саудовской Аравии, мешающих ей предотвратить хаос в Йемене и не допускать разрушительной войны. Данная запутанная ситуация внутри элиты Саудовской Аравии помогла ОАЭ ввести ее в заблуждение и всё больше привлекать королевство к войне в Йемене.

Это особенно касается принца Мохаммеда бин Салмана, что отображается в разделении задач внутри Йемена, установленном Эр-Риядом и Абу-Даби. Саудиты, по сути, вмешались на севере, где они сражались с хуситами, нанося удары с воздуха, в то время как эмиратовцы сосредоточились на командовании наземными операциями на юге.

Kremlin.ru Мохаммед бин Салман

ИА REGNUM : Как сегодня следовало бы поступить Саудовской Аравии?

— Саудовской Аравии необходимо серьезно взглянуть на то, что происходит в Йемене. Настало время странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) осознать стратегическую важность налаживания отношений с Йеменом не только в контексте решения проблемы безопасности, но и относительно вопросов развития.

Если только небольшая часть тех миллиардов, потраченных на войну в Йемене — строительства оградительных стен, покупки оружия, создания сетей пунктов наблюдения, мобилизации наемников, расходы на воздушные бомбардировки, покупки маргиналов и агентов, то эти деньги можно было бы потратить на создание рабочих мест и улучшения ветхой инфраструктуры в Йемене. У Эр-Рияда и остальных стран ССАГПЗ не было бы повода для беспокойства.

ИА REGNUM : Что сегодня нужно Йемену в первую очередь?

— Одной из основных проблем в Йемене является отсутствие четкой концепции будущего республики Йемен у всех политических партий. Ни у партии Салеха, ни у Всеобщего народного конгресса или социалистического блока и ни у Аль-Ислаха — йеменских «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в России), салафитского движения или «Ансар Аллаха». Было бы неправильно думать, что есть политическая партия, способная самостоятельно сформировать видение и играть важную роль в будущем Йемена.

Всеобщий народный конгресс и другие партии социалистов, «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в России), баасистов и насеритов являются частью коалиции «легитимности», которая практически мертва, ведь их политические программы потерпели неудачу, потому что они разделены. Они практикуют такую же политику, какую они использовали в период правления Али Абдуллы Салеха — финансового вымогательства, совместного использования богатства и монополизации многих прибыльных проектов для собственных счетов, оставляя Йемен в беспощадной гражданской войне.

Defense.gov Али Абдулла Салех (справа)

В Йемене рухнуло государство, и традиционные партии рухнули. И его президент сначала подал в отставку, а затем бежал за границу, а через довольно долгое время пришла поддержка коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Провал внешней поддержки, которая показала себя как агрессивная сила, пытавшаяся на танках вернуть президента к власти, как делала американская оккупация в Ираке в 2003 году. Народ Йемена не примет никакого оккупанта, каким бы он ни был. Поэтому решением является межйеменский диалог, а опыт примирения между монархией и республикой в 1967 году является самым успешным, положившим конец пятилетней войне. Теперь нам нужно повторить этот опыт с учетом фактора нынешнего времени и произошедших перемен.

ИА REGNUM : Итак, каким может быть решение йеменского конфликта?

— Сначала должно быть осуществлено безоговорочное прекращение огня и размежевание противоборствующих сторон с помощью международной силы под эгидой Организации Объединенных Наций.

Необходимо начать диалог и сформировать новую Конституцию как основу для построения современного государства, являющимся частью цивилизованного мира. Важно учитывать тот факт, что Йемен является частью региональной системы безопасности, простирающейся от Персидского залива до Африканского Рога.

Эта область имеет экономическое и военное значение для международного сообщества и контролирует судоходство в Индийском океане, Баб-эль-Мандеб и Суэцкий канал. Йемен расположен на границе с Саудовской Аравией и Султанатом Оман и его стабильность также для них стратегически важна.

Поэтому оптимальным решением было бы формирование комитета-гаранта успеха межйеменского диалога из стран региона: Королевства Саудовской Аравии, Султаната Оман, Ирана, Эфиопии, Египта и Российской Федерации во главе в качестве гаранта успеха данного комитета наподобие Астанинского процесса переговоров с названием «Московские мирные переговоры по Йемену».

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