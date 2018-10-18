Уже несколько лет продолжается война в Йемене, в которую вмешалась Саудовская Аравия со своими союзниками. Откуда берет корни этот конфликт, что стало точкой преткновения и пересечения интересов различных внешних политических сил, ИА REGNUM рассказал эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Персидского залива доктор Хасан Заид бен Акил.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

ИА REGNUM : Результатом каких процессов стала продолжающаяся война в Йемене? На что рассчитывала Саудовская Аравия, проявив агрессию по отношению к своему южному соседу?

— Когда Саудовская Аравия объявила в марте 2015 года войну Йемену под названием «Буря решительности», она полагала, что очень быстро решит исход событий в пользу коалиции. Но не добилась никакой политической или военной победы. Гордыня Саудовской Аравии подталкивала ее саму на продолжение агрессии против Йемена с новой операцией под названием «Возрождение надежды», начиная с апреля 2015 года. Война в Йемене, которая всё еще продолжается, является результатом внутренней конкуренции и конфликтов в Совете сотрудничества стран Залива.

Агрессия против Йемена является результатом данного конфликта, и введение эмбарго против Катара со стороны вчерашних союзников в 2017 году, — это всего лишь вершина айсберга, а не последствие йеменского кризиса, который в будущем найдет свое отражение во внутриполитических конфликтах и в разрушении безопасности стран Залива.

Блокада Катара началась далеко не в 2017 году, а была результатом скопления проблем со времени правления бывшего принца Катара — Хамада аль-Тани, и премьер-министра Хамада бин Джассима, поскольку их политика была принципиально несовместимой с устремлениями Саудовской Аравии и ОАЭ. В эпоху Хамада аль-Тани и Хамада бин Джассима внешняя политика Катара добилась значительных успехов на глобальной политической арене. Катар стал важным игроком на региональном и международном уровнях.

Kremlin.ru Хамад бин Халифа Аль Тани

Кроме того, во время правления бывшего принца Катара Хамада аль-Тани и премьер-министра Хамада бин Джассима экономический уровень в стране возрос, а богатство Катара значительно увеличилось. Катар был самой богатой страной по уровню доходов на душу населения в мире. В настоящее время он является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа, что усилило конкуренцию между другими лидерами-экспортерами в стремлении занять данную позицию.

В результате чего 25 июня 2013 года эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани объявил о своем отречении от власти и передаче ее молодому сыну, наследному принцу шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. Но, несмотря на добросовестные попытки шейха Тамима наладить отношения с соседними странами на протяжении первых двух лет правления, разногласия между Катаром и его соседями меньше так и не стали.

ИА REGNUM : И как же это связано с войной в Йемене?

— В апреле 2013 года начался сговор некоторых стран Залива с целью захвата островов и портов Йемена. В преддверии отставки бывшего эмира Катара, шейха Хамада аль-Тани, его супруга, шейха Моза бинт Насер аль-Миснад, «являющаяся одной из ребер в правящем треугольнике Катара», отправилась с тайным визитом на йеменский остров Сокотра. Визит шейхи Моза пролил свет на истинные цели Катара в Сокотре.

Анатолий Соколов. Заговорщики

Затем ей было поручено управлять Катарским благотворительным фондом (Qatar Charity), который находится в очень тесных отношениях с правящей семьей и с внешними структурами разведывательной службы Катара. Фонд запустил ряд проектов на острове, включая строительство медицинского центра и восстановление единственной больницы, проект по созданию завода сухого льда, а также фондом был заложен фундамент для создания средней школы, прочее.

В этот период шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян, «шейх Абу-Даби», посетил йеменский остров Сокотра, где представил множество проектов. Это тоже в контексте борьбы в Персидском заливе за йеменские порты. В частности, это была борьба за контроль над Сокотрой, которая в ключевом военном и коммерческом отношениях является «воротами» между Индийским океаном и Аравийским морем.

ИА REGNUM : Это ведь не первый раунд борьбы за Сокотру?

Да, любая страна с военной базой на этом острове может контролировать Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб. Остров Сокотра был центром интереса Советского Союза, который имел тогда наибольшее политическое влияние в Южном Йемене в 1970-х и 1980-х годах. После развала Советского Союза Соединенные Штаты стремились расширить там свой контроль.

Oceandots.com Остров Сокотра. Вид из космоса

Соединенные Штаты Америки неуклонно начали действовать с 1990 года для установления контроля над островом Сокотра, начав размещать радары в координации с режимом бывшего президента Йемена Абдуллы Салеха. Остров Сокотра фактически является архипелагом, состоящим из нескольких островов — прежде всего самой Сокотры, крупнейшего арабского острова, с побережьями протяженностью до 300 км.

Через данный маршрут проходит значительная доля промышленного экспорта Китая в Западную Европу, а также осуществляется морская торговля из Восточной и Южной Африки в Западную Европу. Данное географическое положение сделало остров частью большой игры между СССР и США.

ИА REGNUM : Расскажите об этом.

— В период «холодной войны» Советский Союз имел военное присутствие на острове Сокотра, который был частью Демократической Республики Йемен. Перед отставкой бывший президент Али Абдулла Салех вступил в переговоры с русскими о создании военно-морской базы на острове Сокотра.

Defenselink.mil Али Абдалла Салех

Однако революция 11 февраля 2011 года — «арабская весна», — случившаяся при поддержке некоторых стран Персидского залива, и «Инициатива Залива» от 3 апреля 2011 года, а также попытка убить президента Али Абдуллу Салеха в июне 2011 года, когда он был в мечети «Президиум дома», помешали президенту Али Абдулле Салеху думать о стратегических проблемах.

США воспользовались этой ситуацией и поспешили сдержать ситуацию, отрезав путь для России путем вовлечения союзников Вашингтона для оказания давления на президента Али Абдуллу Салеха. США подтолкнули ОАЭ и Катар к тому, чтобы превратить остров Сокотра в военную базу для американцев, похожую на базу Диего Гарсия. Остров Диего Гарсия был насильственно очищен от находившегося на нем населения в 1960-х и 1970-х годах, а затем был превращён в военную базу для Великобритании и Соединенных Штатов.

ИА REGNUM : Почему именно этот остров оказался так нужен США? Только ли для контроля над морскими путями?

— Нет. Кроме того, что остров Сокотра важен для контролирования стратегических морских маршрутов Красного моря, Аденского залива и Индийского океана, он также важен для армии США, поскольку находится примерно в 3 тысячах километров от военно-морской базы США в Диего Гарсия — одной из самых крупных военно-морских баз США за пределами их границ.

Defenseimagery.mil Американская военно-морская база на атолле Диего Гарсия. Авианосец «Саратога» ВМС США

Одной из стратегических целей Вашингтона является милитаризация основных морских маршрутов, связанных с проливом Баб-эль-Мандеб, являющимся важным стратегическим водным маршрутом. Поэтому США работают над тем, чтобы создать военную базу на острове Сокотра для контроля судоходства, в том числе и военных кораблей в Аденском заливе и Индийском океане. Как известно, Аденский залив является крупнейшим морским коридором, соединяющим Ближний Восток, Восточную Азию и Африку с Европой и Америкой.

В 2010 году первый американский сценарий для контроля над островом Сокотра и прибрежными районами был презентован за закрытыми дверями на встрече президента Али Абдуллы Салеха и генерала Дэвида Петреуса, командующего Центральным командованием США. В тот период власти в Сане отправили военное подкрепление в восточный Йемен для борьбы с терроризмом, а генерал Дэвид Петреус пообещал поддержку Йемену. Американский эксперт Себастьян Йорка указывал на то, что военные операции американских сил в восточных регионах проводились при сильной поддержке правительства Йемена и ракетные удары были согласованы с его военными подразделениями на земле.

ИА REGNUM : А что же Советский Союз?

— После распада Советского Союза Россия потеряла свою военно-морскую базу на острове Сокотра и попыталась восстановить ее через переговоры с йеменской властью после объединения Йемена. На следующей неделе после встречи Дэвида Петреуса и Али Абдуллы Салеха представительство российского военно-морского флота заявило о том, что «Россия не отказалась от своих планов иметь базы для своих кораблей на острове Сокотра, и отметим, что российский подход основан на присутствии в свете стабильной безопасности стран региона, а не за счет конфликта между странами региона».

Поэтому позиция России негативно отразилась на ее имидже и ослабила шансы создать военно-морскую базу на Сокотре. Но важность обладания островом Сокотра для России очевидна.

ИА REGNUM : Насколько? Поясните, пожалуйста.

— Присутствие сил арабской коалиции на острове под лозунгом поддержки Хади в Йемене — это возможность получить шанс для установления их контроля над островом, что создаст безопасную и удобную ситуацию для Соединенных Штатов и их союзников. Что в свою очередь создаст тревожную ситуацию для России, ее союзников. Контроль арабской коалиции над островом и обеспечение острова обессмысливает все усилия России, направленные на то, чтобы судоходство в Баб-эль-Мандебе и Красном море стало безопасным для всех.

Nasa.gov Баб-эль-Мандебский пролив

Кроме того, роль России здесь важна, чтобы показать себя ее союзникам как сверхдержаву. Мы знаем, что Россия направила в Сирию крупные военно-морские силы для защиты своих стратегических интересов. Исторически сложилось, что в России есть мечта о создании средиземноморского флота, и осуществить ее нетрудно. Любая размещенная Россией сила в Средиземном море будет нуждаться в военном и продовольственном снабжении, обеспечении, в логистике, и осуществляться это будет либо через Босфор, который может быть заблокирован турками в любое время, или через Баб-эль-Мандеб — Суэцкий канал. Таким образом, настало время для вмешательства России в дела Йемена.