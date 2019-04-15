В Таджикистане вступило в силу решение о повышении тарифов на интернет и телефонные разговоры по NGN (мультисервисные телекоммуникационные сети Next Generation Network). Мобильные компании уже оповестили своих абонентов о новых расценках — они начнут действовать в ближайшие дни, операторы обозначили день активации обновленных тарифных планов.

Иван Шилов ИА REGNUM Соборная мечеть Таджикистана

Напомню, что 4 марта антимонопольная служба страны распорядилась установить минимальную стоимость одного мегабайта — 5 дирамов. Если ранее один гигабайт мобильного интернета обходился таджикским пользователям в 200−240 рублей, то теперь, с учетом акциза и НДС, его цена повышается до 430 рублей. А разговоры по NGN и вовсе вырастут в цене десятикратно — с 0,7−0,8 рубля до 8,2 рубля за минуту.

Это обязательство касается всех участников рынка, кроме государственного «Таджиктелекома». Распоряжение должно было вступить в силу 27 марта.

Однако, ожидаемо, эта весть вызвала широкий общественный резонанс, активисты направляли письма властям с просьбой отменить это решение. Мобильные операторы говорили, что указанный срок вступления распоряжения в силу слишком короток, а в самом документе много «непонятных моментов», которые необходимо уточнить.

Эксперты отрасли не слишком надеялись на отмену решения, но выступали с предложением повышать тарифы не так резко и одномоментно.

Но вот уж кто активно поддержал повышение цен, так это налоговый комитет — снизились отчисления операторов, несмотря на рост их доходов. Дело в росте популярности соцсетей и мессенджеров как средства связи. А это приводит к тому, что население все меньше совершает прямые голосовые звонки.

«Абоненты оплачивают за интернет и пользуются вышеперечисленными услугами. Такой порядок является удобным для мобильных компаний, так как единица измерения интернета (мегабайт) в законодательстве в целях контроля и учета доходов и расходов мобильных компаний четко не определена», — сказано в комментарии ведомства.

И пусть это решение также не регулирует телематические услуги, но в налоговом комитете инициативу поддержали, назвав документ своевременным. А что до подсчета доходов и расходов мобильных компаний, то «для защиты социально-экономических интересов республики» будет «совершенствоваться» законодательство.

Pixelkult Соцсети

Разумеется, для населения такие новости стали шоком. Руководители девяти общественных организаций в своем совместном обращении к антимонопольной службе напомнили о том, что, учитывая доходы населения, резкое повышение тарифов фактически будет означать ограничение их основных прав — на доступ к информации и свободу выражения мнения.

«Распоряжение противоречит международным обязательствам Таджикистана и негативно влияет на интересы Таджикистана и его телекоммуникационный рынок с точки зрения членства страны во Всемирной торговой организации», — подчеркнули активисты.

Пользователи сети тем временем обсуждают тему, «пока интернет еще по карману». Одни шутят, другие составляют список самых популярных комментариев:

— «ПОБЕГ из страны»;

— «сами себе яму копают»;

— «как можно сравнивать ТЧК (Таджикистан, — прим.) с Дубаем, дайте людям зарплату, как в Дубае, и потом повышайте цену»;

— «иду дрессировать ГОЛУБЕЙ»;

— «именно поэтому я не живу на Родине»;

— «интернет теперь будем в ПОДАРОК дарить, родным, друзьям …»;

— «нам придется заплатить за дешевое подключение к интернету».

Третьи предлагают устроить митинг, флешмоб, бойкот — отказаться на месяц от мобильного интернета. Звучат призывы обратиться в суд, в международные организации по правам человека.

Скриншот с facebook пользователя Таджикистан Душанбе. facebook.com/ahtam.azimov Надгробный памятник интернету в Таджикистане

Но пока это только эмоции, и приведут ли они к реальным действиям — сегодня вопрос открытый. Тем более что есть и комментарии в духе «сотни лет жили без интернета, и теперь проживем».

Однако тут напомню о том, что для выживания и обеспечения своей семьи самым необходимым только в России трудится каждый девятый таджикистанец. И именно эти люди, переводы которых обеспечивают без малого треть ВВП своей страны, находясь вдали от дома, не смогут полноценно поддерживать связь с родными, которые будут вынуждены экономить теперь еще и на этом.

Серьезно — самый медленный в мире интернет в самой бедной стране СНГ дорожает в два раза.

Господа, вы шутите?