В публикации «Кто и зачем разрушает Республику Йемен?» эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Персидского залива доктор Хасан Заид бен Акил рассказал ИА REGNUM об истоках продолжающегося уже более трех лет конфликта в Йемене. Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы, в которой эксперт объясняет причины действий основных сил агрессии против Йеменской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани

ИА REGNUM : Расскажите, пожалуйста, о «вкладе» Катара в Йеменский конфликт.

— Когда шейх Тамим бен Хамад аль-Тани принял власть в Катаре, он попытался улучшить политическую атмосферу с соседними странами, не отказавшись от основ национального суверенитета. Менее чем через два года йеменский кризис проявился в наихудшей форме агрессии. В Йемене 25 марта 2015 года была начата операция под названием «Буря решимости». Коалиция начала наносить воздушные удары по хуситам при помощи всех участников Совета сотрудничества стран Залива и других стран, связанных с ними, за исключением Омана.

Йемен был иранской головной болью не только для Саудовской Аравии, но и для Катара. Во время так называемой «арабской весны», Катар пытался целиком унаследовать роль Саудовской Аравии в Йемене. В том числе управлять различными племенами, «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и кланом Аль-Ахмар (могущественный клан в Йемене),

ИА REGNUM : Это, очевидно, очень не понравилось саудитам?

— Это привело к тому, что у Саудовской Аравии в Йемене не осталось союзников, кроме Али Абдаллы Салеха. Но когда сторонники «Ансар Аллах» в феврале 2014 года устранили влияние «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и клана Аль-Ахмар в районах их политического влияния, это оказалось выгодным развитием событий для Саудовской Аравии в Йемене, так как это привело к разрушительному удару по влиянию Катара в данной республике. В тот период Эр-Рияд передал Дохе через кувейтского посредника сообщение, гласившее, что «Катар должен оставить досье Йемена с последующей его передачей Саудовской Аравии», но Доха отказала Эр-Рияду в этом.

Chuck Hagel Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани

ИА REGNUM : Чем объясняются такие провокационные действия катарского руководства?

— В Катаре в 2007—2008 годах состоялись переговоры между правительством Йемена и группой «Ансар Аллах». Некоторым политическим обозревателям и аналитикам было трудно понять политические тенденции бывшего эмира Катара Хамада аль-Тани, которые тогда показались противоречивыми. Он является союзником Запада и открыт к диалогу с Ираном, поддерживает ХАМАС и поддерживал группировку «Хезболла» в ее войне с Израилем. В 2006 году открыл израильское торговое представительство в Дохе, которое спустя три года было закрыто.

Вступив в тяжелую конфронтацию с Саудовской Аравией, Хамад аль-Тани затем с ней помирился. Также поддерживал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время «арабской весны», воспламенившей Ближний Восток и оставившей глубокую трагедию в Тунисе, Ливии, Сирии, Ираке и Йемене. Эта поддержка вызвала раздражение у партнеров Катара по Совету сотрудничества стран Залива — Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время он стремился к экономическому партнерству с Ираном и хотел дистанцироваться от Ирана в сирийском деле. Кроме того, стремился к сотрудничеству с Россией в экономической и военно-политической областях, несмотря на разногласия с Россией в сирийском деле. При этом Катар продолжал оказывать поддержку запрещённому в России движению «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ко всему перечисленному необходимо заметить, что Катар присоединился к военной коалиции против Йемена.

Al Jazeera English Хадж

ИА REGNUM : То есть причиной агрессии в Йемене была не шиитская экспансия?

— Да. Саудовская Аравия поддерживала шиитов Йемена с 1962 по 1967 год против суннитов, которых представлял Гамал Абдель Насер. Кроме того, все бывшие правительства Йемена подали заявки на вступление в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в чем было им отказано.

Иран подписал соглашение в марте 2015 года об обеспечении сообщения и транспортировки воздушным транспортом в режиме 28 рейсов в неделю между Саной и Тегераном. В тот месяц — март 2015 года — началась агрессия коалиции против Йемена, опасаясь, что Йемен может стать независимым в принятии стратегических решений.

Агрессия сил коалиции в Йемене длилась недолго: эта агрессия выявила внутренние конфликты в Персидском заливе и в июне 2017 года вывела на поверхность разногласия Саудовской Аравии и ОАЭ с Катаром. После кризиса в Персидском заливе Эр-Рияд приветствовал решение коалиции о выходе Катара из ее состава по причине «своей практики, которая усиливает терроризм, поддержку террористических организаций в Йемене, такие как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также из-за контактов с ополченцами хуситов в Йемене.