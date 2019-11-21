В СМИ всё больше размышлений о вероятности возникновения новой «большой войны». По оценкам экспертов, Россия сегодня больше готова к вооружённой борьбе с вероятным противником, нежели во Второй мировой войне. Наши «партнёры», в принципе, не готовы к войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

У России есть некоторое преимущество в военной сфере и способность выносить лишения во время лихолетья, значительно выше болевой порог, что связано с нашей историей и климатом, сохранились предпосылки возрождения боевого духа.

Однако Запад пока переигрывает Россию в организационно-концептуальной, финансово-экономической, информационно-виртуальной и культурной сферах, а вот в морально-психологическом плане НАТО и западные армии безнадёжно отстали», считает украинский экспертАлександр Тимошенко.

ИА REGNUM: Каким образом кратко можно охарактеризовать нынешнее соотношение военно-политических сил между Западом и Россией?

— Несмотря на нынешний период возрождения России, слабостями России по-прежнему остаются демографические проблемы: сложность контроля одной седьмой части суши относительно малой численностью населения — около 146 млн человек, многонациональность и поликонфессиональность.

Российские пограничники в наряде на российском участке границы с Польшей на полуострове Балтийская коса. Калининградская область

Как известно, коллективный Запад после распада СССР здорово расслабился и значительно ослабил внимание к развитию новых высокотехнологичных видов вооружений. Это привело к серьёзному отставанию его во многих областях за редким исключением. Навязываемые западному обществу ценности массовой культуры, идеологии гедонизма и потребления, прогрессизма и трансгуманизма во многом свели к нулю остатки былой воинственности и духовитости многих западных наций.

ИА REGNUM: С духовностью на Западе плохо, с этим мало кто сегодня будет спорить, но по экономической части он продолжает доминировать

— В экономическом плане западные страны демонстрируют рост своего ВВП. Однако рост есть, а промышленности, за исключением Германии, Австрии, чуть-чуть Италии и стран Восточной Европы, нет. Даже высокотехнологичное производство и НИОКР поехали в Юго-Восточную Азию и Индию.

Случись что, обвал жизненного уровня и исчезновение всей жизненно важной инфраструктуры неизбежен. Не говоря уж о восполнении потерь в боевой технике и вооружении. Единственный плюс этого процесса — экология. Воздух в Европе стал чистый, вода в реках прозрачной.

Army.mil Войска НАТО преодолевают реку на учениях в Литве

Несмотря на отставание в экономической и технологической сферах, России каким-то чудом удалось сохранить часть гигантских советских разработок и довести некоторые из них до практического воплощения. И сегодня Россия является ведущей военной державой мира, армия находится в состоянии достаточно высокой боеготовности.

ИА REGNUM: Как можно оценить военные возможности современного Запада?

— В свое время мне пришлось тесно общаться с военнослужащими самых разных армий в Югославии в середине 90-х годов, во время миссии ООН в Сараево. Поездил на БТРах американских и французских, пострелял из их автоматических ружей, полетал на военно-транспортной авиации, даже делал облёт Боснии на британском вертолёте.

Общее впечатление — хлам. Помню, как меня удивило то, с каким любопытством рассматривали французы наши БТРы, автоматы, транспортные Як и Ан. Мне с иностранцами пришлось летать из Сараево в Загреб при ротациях. Выслушал много восхищённых комментариев, мол, они летели как в комфортабельном пассажирском лайнере.

А какой я видел шок у американских летунов, когда на базу ВВС США во Франкфурте прилетел грузовой Ил-76. Они его щупали, чуть ли не облизывали и приговаривали «нам бы такое». Это то, что я лично видел.

Mil.ru Выгрузка техники из самолета Ил-76 ВВС России

Подготовка личного состава западных стран тоже далека от совершенства. Во-первых, американские и европейские солдаты никогда не были хорошими вояками. Норматив на «отлично» по кроссу и подтягиванию на перекладине пресловутых рейнджеров у нашей пехоты, не говоря уже про спецназ, — это твёрдый «незачёт».

Про французов и прочих разных «шведов» я вообще не говорю. Если по традиции Красной Армии первый стационарный объект, который возводится на месте дислокации войск, у нас — баня, то французы строят бар. Через год-полтора нахождения французов в Сараево каждая их рота имела свой бар. Был бар отдельно и для младших офицеров и отдельный бар для старших офицеров (майор и выше). Бармен — это солдат, выбранный коллективом. О какой боеготовности тут может идти речь?

ИА REGNUM: А Иностранный Легион — легенда, овеянная мифами?

— Пресловутый Иностранный Легион, самое боеспособное вооружённое образование во Франции, больше, чем на подавление народных бунтов в своих бывших колониях, не способен. Определённую боеспособность Иностранному Легиону придает то, что на четверть он состоит из братьев славян бывшего СССР с вкраплением поляков. В легионе они таким образом спасаются от тюрьмы за преступления, совершённые в самых разных странах Европы. Кстати, в спортзал из военных других стран ходили только славяне.

Основная цель иностранцев во французской армии — это получить гражданство. У самих французов — получить хорошую характеристику и льготы для учёбы. Никто из них упираться в бою не будет. Из личного общения у меня сложилось убеждение, что этого не будут делать ни американцы, ни британцы, ни шведы, ни датчане. Не затем они идут в армию, чтобы умирать где-то за морями.

Mil.ru Солдаты французской армии

ИА REGNUM: Из общения. А в деле?

— Был я свидетелем и действий доблестных ВВС НАТО. После очередной провокации боснийских мусульман было принято решение нанести удар с воздуха по сербским позициям. Французские истребители не долетели из Франции и развернулись домой. Не хватило керосина. Британцы долетели с каких-то своих ближайших баз, но отбомбились где-то в другом районе. Американцы с авианосцев прилетели, но что-то перепутали и отбомбились по мусульманскому пригороду Сараево.

Уже через 30 минут по CNN был показан репортаж об успешных действиях ВВС НАТО в Югославии против сербов с какими-то размытыми картинками взрывов, якобы зафиксированных со спутников. После этого я видел множество подобных (а может быть и тех же) размытых картинок из Ирака, Сирии и других горячих точек планеты. Вот они высокие технологии Запада. Главное размытую компьютерную картинку показать и нужный текст озвучить.

К настоящим полномасштабным боевым действиям вооружённые силы «западных партнёров» не готовы. Ни морально, ни физически. При наличии ключевых технологий и завершающей «отвёрточной» сборки изделий, необходимых в обычной и гибридной войне, с началом активных боевых действий любого типа, Запад с отрезанными коммуникациями через несколько недель, максимум пару месяцев, остаётся без резервов и средств продолжать борьбу.

ИА REGNUM: Однако в умении грамотно комбинировать картинки с текстом им не откажешь. Какова роль медиа в гибридной войне против России?

— Подборка новостей, фильмов, тематика развлекательных шоу и статей в газетах направлены на промывку мозгов и формирование образа врага в лице России. Я был в Британии во время раскрутки дела Скрипалей. Что тут можно сказать, — молодцы. Никаких сомнений в абсолютно кривой и противоречивой официальной британской версии у населения не осталось.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Все средства информации по всей Европе ведут работу скоординировано, профессионально, по ключевым вопросам бьют в одну точку. На ТВ бросается в глаза отсутствие приятных лиц среди ведущих. В странах бывшего соцлагеря появились ведущие, подчеркнуто загримированные под гомосексуалистов и лесбиянок. В Словакии видел ведущего трансвестита. То есть восточные «партнёры» пытаются догнать и перегнать в гендерных вопросах своих западных коллег.

О действенности западных СМИ расскажу одну историю. Мне достаточно давно, в конце 90-х, довелось участвовать в программе «Партнёрство ради мира». В рамках сотрудничества со странами НАТО был послан на обучение в Римский колледж НАТО. Там на офицерах из стран бывшего СССР обкатывали аргументы для обоснования расширения НАТО на восток.

ИА REGNUM: Например?

— Я часто спорил с одним британским полковником по имени Майкл. Тот очень часто не мог мне возразить на те или иные высказывания и объяснял моё непонимание основ западной демократии и его аргументов в необходимости включить в НАТО Восточную Европу моим коммунистическим прошлым.

Мне казалось, что Майкл часто просто прикалывается. Говорил, с моей точки зрения, наивные и явно политически ангажированные речи. Когда у него не было аргументов, он начинал говорить штампами из передовиц политических журналов.

В один из дней перед слушателями выступил некий профессор Маккартни. Судя по отношению к нему руководства колледжа и слушателей, он является ведущим специалистом одного из «мозговых трестов» мировых правящих элит. Профессор изложил желательный вариант развития событий в мире на первые 10−15 лет 21 века. Говорил прямо и открыто, без всякого идеологического камуфляжа и недосказанности.

Во второй половине дня, когда мы в группах начали обсуждать доклад, я обратился к Майку с вопросом: «Ну что, теперь ты и профессора Маккартни назовёшь коммунистом?» Тот сидел в стороне, охватив голову руками, и ответил: «Александр, не трогай меня, пожалуйста, некоторое время. Сегодня были разрушены мои убеждения, в которые я верил всю жизнь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

То есть правящий класс, ведя идеологическую обработку масс, сам начинает верить в то, что говорит. Советский вариант: на партсобрании говорим одно, а на кухне другое, не про западного человека. Даже высокопоставленного. Майк, между прочим, является членом королевской семьи.

ИА REGNUM: А что-то из более свежих примеров можете прокомментировать?

— Мощь и действенность современных СМИ можно увидеть на примере событий в Донбассе. Когда житель Украины переезжает жить в Россию, через пару месяцев он становится ярым русофилом и украинофобом. Когда житель России приезжает на Украину всё происходит наоборот.

Особенно ярко это проявляется среди работников СМИ, обмен которыми идет постоянно, особенно на телевидении. Видимо, в таком почти мгновенном переформатировании сознания журналистов работают два фактора: крестившемуся еврею надо быть святее папы римского и, второе, чтобы убеждать других, надо поверить в то, что ты говоришь, самому.

ИА REGNUM: Насколько сильна русофобия на Западе?

— Основа основ работы западных СМИ — воспитание русофобии. Мне в Лондоне рассказали на эту тему любопытную историю. В обычном офисе один англичанин влюбился заочно в молодую женщину из соседней компании, с которой виделся на перекурах на улице. Британские обычаи не позволяли ему просто так подойти и познакомиться на улице. Бедняга страдал.

Часть офисного люда ему сопереживала, а выходцы из СССР уговаривали его переступить через себя и подойти к даме. Через полгода англичанин решился. Познакомился и выяснил, что женщина из Эстонии. Со словами «с русскими я никогда дело иметь не буду» парень развернулся и ушёл.

Западные средства массовой информации и пропаганды не только находятся в состоянии полной боевой готовности, но и ведут интенсивные боевые действия без выходных и перерывов на обед, используя самые последние достижения в массовой психологии и социологии. Успех есть.

Информационная война

ИА REGNUM: Войны провоцируют политики, ведут стратеги, но побеждает человеческий фактор. Каково соотношение сил здесь?

— Если вооружённые силы и экономика не отвечают требованиям к ведению разнообразных боевых действий в обычной и гибридной войне, то, может быть, население готово стойко и мужественно переносить лишения, вызванные этой войной? Отвечу однозначно — нет.

Процесс целенаправленного и всеобъемлющего разложения масс на Западе начался лет на 30 раньше, чем на территории Советского Союза. Лозунг «Sex, Rock, Drugs» (секс, рок, наркотики) и, как результат, движение хиппи — начало 60-х гг. В конце 70-х талантливая группа Pink Floyd с культовым альбомом «The Wall» заложила матрицу целого поколения: «Ты только кирпичик в стене мироздания, нам не нужно образование».

Результат налицо: катастрофическое снижение рождаемости, массовая наркотизация, гедонизм, система образования для простых людей разрушена, система здравоохранения для тех же людей уничтожена, воли к жизни нет.

ИА REGNUM: У вас много интересных историй и, признаться, неожиданных примеров…

— Мне за последние пять лет довелось побывать во многих странах Запада, кроме США. В разной степени, но абсолютно везде перечисленные явления имеют место быть. Многие наши люди, зная Запад по лубочным картинкам и туристическим поездкам, могут что-то возразить. У меня были хорошие преподаватели, начальники, отцы-командиры, которые заставляли видеть не то, что другие показывают, а то, что есть на самом деле.

Поэтому я смотрю не только достопримечательности, но и сворачиваю с туристических троп. Стараюсь понять, прочувствовать, как живут простые люди. Уверен, что многие удивлены моими утверждениями, что я привёл выше. Например, что система доступного здравоохранения уничтожена.

Европейский город в отражении

ИА REGNUM: Даже это можно узнать, едва свернув с туристических троп?

— У меня много одноклассников, друзей и даже родственники живут в Европе и Канаде. Большинство через несколько лет жизни на Западе начинают регулярно ездить на лечение, особенно зубов, к себе, в бывший СССР. Они приезжают, делают полную диагностику и потом последовательно лечат выявленные болезни.

Мне это напоминает плановое ТО автомобилей. То есть наша угробленная, постоянно реформируемая постсоветская медицина всё еще лучше для простых людей, чем западная. Подчеркну, для простых людей.

Помню, как в нашу стоматологию женщина привела своего мужа англичанина. Сбежалась вся клиника посмотреть на его зубы. Врачи охали и ахали, не верили, что это житель «благословенного Запада». Не спорю, на Западе есть классная медицина, но она настолько дорогая, что доступна очень узкому кругу лиц. Наши люди, уехав на вожделенный Запад, начинают ездить лечиться на Родину.

ИА REGNUM: Не может быть все так плачевно. Должны ведь были остаться и другие впечатления.

— В лучшую сторону по общему впечатлению могу выделить Восточную Германию. Сохранённый Советским Союзом тевтонский хребет германской нации еще даёт «осси» силы сопротивляться. Там чисто, спокойно, нет разномастного бандитского сброда со всего мира — по крайней мере, их не видно, так как за нарушение правил приличий им сразу дают по мордам. За исключением Берлина, нет мечетей.

Население по внешнему виду очень напоминает среднюю полосу России. Незнакомые люди в общественных местах идут на контакт, общаются, обсуждают политические проблемы, делают «козу» детям, которых достаточно много на улицах. В Западной Германии этого нет. Англосаксы смогли задушить у населения дух Шиллера, Канта, Гете.

Мигранты в Европе

Как пример, в Кёльне потомки настоящих воинов уговаривали своих жен потерпеть до приезда полиции, пока тех насиловали мигранты. То, как «весси» унизили морально и разорили Восточную Германию, нанесло глубокую травму значительной части немецкого народа. Это ещё аукнется в самом недалеком будущем.

ИА REGNUM: Британцы, например, как известно, довольно бережно относятся к традициям?

— В Британии коренные жители уже не те, которых нам описали классики английской литературы, когда создавали образ Джеймса Бонда, и которых нам рисовали туристические пропагандистские зарисовки.

Поскольку я профессионально в силу рода своей деятельности изучал английский язык, достаточно много прочитал самой разнообразной литературы о бывшей великой Британии. Посетить эту интересную, ключевую для современного мира страну довелось только этим летом. Коротко поделюсь впечатлениями.

Во-первых, в аэропорту Лутон, практически 90% обслуживающего персонала — пакистанцы. Увидел только одного рафинированного бритиша на паспортном контроле. Потом ещё узнал от местных жителей, что подавляющее число инженеров на предприятиях, стройках, владельцев кафе и магазинов — тоже пакистанцы.

Во-вторых, чистый воздух. О причинах я уже рассказал: промышленности больше нет.

В-третьих, британцы очень легко одеваются. Нормальное явление, когда при температуре 10 градусов по Цельсию и влажности 100%, папа и мама идут в шортах и майках, а ребенок в коляске — в одних памперсах.

Лондон. Великобритания

В-четвёртых, повсюду много зелени. Розы и прочие цветы вызывают восторг. Перед каждым домиком есть палисадник, как правило, очень ухоженный. Если заброшен, то там живут выходцы из бывших британских колоний. Это разделение идёт целыми улицами.

ИА REGNUM: Толерантность не про них?

— Стоит поселиться в одном доме пакистанцу, индусу, арабу или лицу какой-либо другой национальности из бывших колоний, через 1−2 года все коренные британцы с этой улицы съезжают. Их замещают соплеменники первопроходца.

Состоятельные британцы переезжают в маленькие сказочные по красоте городки или переезжают в страны Британского содружества. Преимущественно в Австралию и Новую Зеландию.

В-пятых, очень невысокий жизненный уровень подавляющего числа людей. Экономят на всём. Красивые английские двухэтажные домики с палисадниками и задними дворами, как правило, рассчитаны, что на каждом этаже находится по отдельной квартире. Там есть: ванна-туалет, кухня-гостиная, спальня, кладовка-бытовая комната — она же комната для гостей, между ними узкие и длинные коридоры. Все очень миниатюрно. Высота потолков 210−220 см.

Общая площадь такого стандартного жилья около 50 м кв. плюс-минус пару метров. Цена от 100 тысяч фунтов до бесконечности. Это зависит от места и состояния дома. Наши хрущевки по сравнению с этими стандартными квартирами выглядят более чем достойно.

ИА REGNUM: А частные дома?

— Только хорошо обеспеченные люди, которым досталось наследство, могут позволить себе занять сразу два этажа с более удобной планировкой или квартиру на 100 кв. м и более в большом многоквартирном доме. Немногочисленная британская элита живёт, конечно, по другим стандартам: в больших поместьях с красивыми домами-замками.

Фотография, иллюстрирующая классовое расслоение в довоенной Англии, 1937

Наличие или отсутствие наследства определяет сегодня и возможность получить приличное образование. Банковский кредит уже не помогает. Банки сегодня неохотно выдают кредит на образование, так как в большинстве случаев заёмщик заведомо не сможет его погасить.

В результате молодежь из коренного населения в большинстве своём идет в сферу обслуживания, строительство и другие сферы неквалифицированного труда. В Оксфорде среди учащихся до половины являются китайцами, есть молодежь из других европейских стран, самих британцев меньшинство.

ИА REGNUM: То есть «партнеры» воевать с нами не готовы?

— В общем и целом, наши «партнёры» так же, как и мы, не готовы к войне. У нас есть некоторое преимущество в военной сфере и способность выносить лишения во время лихолетья. У нас всё еще значительно выше болевой порог, что связано с нашей историей и климатом.

Запад пока полностью нас переигрывает в информационной и культурной сферах. Наше молодое поколение в основной своей массе полностью вестернизировано. СМИ и деятели культуры всех постсоветских государств воюют на стороне Запада. В гибридной войне это может сыграть решающую роль.

ИА REGNUM: Как с этим быть?

— Сегодня важно артикулировать достойные задачи и цели, которые ставит государство перед народом. Когда люди поймут, куда и зачем они идут, то вся эта внешняя шелуха, которая налипла на нас за последние 30−40 лет, осыпется. В нас проснётся то лучшее, что заложили в нас наши отцы и деды. Помню свое удивление и восхищение девочкой из Донецка, которая пару лет назад в свои 8 лет спасла из горящего дома троих маленьких детей.

Дети-герои Великой Отечественной войны. Юный партизан. 1942

Даже российские либеральные СМИ периодически пишут и показывают юных героев, которые совершают героические поступки. Президент России Владимир Путин некоторых публично награждает. Сколько таких безвестных молодцов есть на самом деле? Уверен, множество.

Наши «партнёры» это очень хорошо знают. Знают гораздо лучше нас. Поэтому они и убеждают нас из каждого утюга «не дать себе засохнуть». Давно пора эти утюги выключить и приступить всем миром к нормальной созидательной работе.

Отдельно о медиа. Западные работники СМИ и культуры, как правило, ещё более трусливые и меркантильные люди, чем российские медийцы. Если им правильно объяснить, что и как надо делать, при этом связать выполнение поставленных задач с их материальным благосостоянием, то уверен: они на лету переобуются и перекуются. Утром и вечером будут дома петь гимн, причём в сталинской редакции.