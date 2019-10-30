В Торгово-промышленной палате России 28−29 октября в пятнадцатый раз прошел традиционный Всероссийский налоговый форум. Представители бизнеса и власти в очередной раз обсуждали наболевшее, чтобы найти устраивающую всех «золотую середину», когда и государство довольно, и бизнес цел и развивается, и цены не пугают своим безудержным ростом из-за налоговых перегрузок предпринимательства. Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФСергей Катырин ответил на несколько вопросов ИА REGNUM.

Kremlin.ru Сергей Катырин

ИА REGNUM: Сергей Николаевич, что с налогами? По-прежнему растут?

— Растут понемногу. И это, понятное дело, бизнес не радует. Общая налоговая нагрузка увеличивается. По данным Минфина РФ, нынешний уровень фискальной нагрузки на бизнес составляет порядка 33,46 процента. А вот по подсчетам Всемирного банка, в России общая ставка налогов и взносов в процентах от прибыли составила порядка 46,3 процента. В странах Европы, например, это 32,3 процента, в государствах ОЭСР — 39.8…

ИА REGNUM: Как быть?

— Добиваться той самой «золотой середины», устраивающей все стороны. Дело непростое, сложное, долгое, но возможное. Палата постоянно работает в этом направлении, доказывая власти с цифрами в руках, что бизнесу, особенно малому, нужны льготы, что те или иные решения могут привести к избыточному налоговому давлению на бизнес и так далее. Многое удается. Но, естественно, не все. На этом форуме мы сделали ряд новых предложений.

ИА REGNUM: Каких?

— Рассказывать обо всех — долго. Назову только несколько.

С 2021 года отменяется налог на вмененный доход для малого бизнеса, который будет переведен на другое, более «тяжелое» налогообложение, что сильно ударит по малым предпринимателям. И на таком непростом фоне представляется совсем нерациональным предложение Минэкономразвития РФ увеличить с 1 января 2020 года и так называемый коэффициент-дефлятор по специальным налоговым режимам, что поднимет налоговую нагрузку на малый бизнес в среднем на 4,9 процента. Это даже выше среднего уровня инфляции, что вообще недопустимо для упомянутого коэффициента. Палата считает так: вопрос надо решить с пользой для бизнеса.

Tpprf.ru Участники XV Всероссийского налогового форума

Очень полезным было бы для малого бизнеса закрепление удобного и щадящего механизма постепенного перехода из одного налогового режима в другой по мере роста оборота, тогда многие проблемы ушли бы сами собой. Например, вопрос с дроблением бизнеса был бы в значительной степени решен.

В части совершенствования налогового администрирования Палата предлагает предусмотреть для налогоплательщиков право выставлять на контрагента один итоговый счет-фактуру в рамках долгосрочных договоров при условии многократности операций в одном периоде. Это была бы экономия и денег, и времени.

Необходимо, и об этом ТПП РФ многократно говорила, завершить работу по реформированию всей системы неналоговых платежей. Это сборы, всяческие оплаты и так далее, которые обходятся бизнесу больше триллиона рублей в год, а значит, сказываются и на ценах.

В сентябре Госдума РФ приняла разработанный ТПП РФ закон, по которому действие нулевой ставки НДС распространяется на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов в целях гармонизации налогового законодательства государств — членов Евразийского экономического союза. Принятие закона, по подсчетам бизнеса, позволит на треть увеличить грузопоток из Китая в Европу и обратно и уменьшит расходы.

Однако положения закона распространяются исключительно на железнодорожные перевозки. Палата полагает, что следует применить нулевую ставку НДС в отношении порожних контейнеров, перемещаемых с использованием маршрутов «железная дорога + море».

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Tpprf.ru Обмен мнениями

Было бы целесообразно и полезно для бизнеса сохранить в Налоговом кодексе РФ возможность при определении транспортного налога на транспортные средства полной массой более 12 тонн учитывать суммы платежей, уплаченных по системе «Платон». Раньше, до конца 2018 года, предусматривалось уменьшение транспортного налога на суммы, уплаченные по этой системе. Мы предлагаем сохранить этот порядок на бессрочной основе.

Предлагая все это, мы исходим из простой логики: уменьшение расходов бизнеса уменьшает конечную цену товара, следовательно, полезно и предпринимательству, и потребителю, и всей нашей экономике.

ИА REGNUM: Вы полагаете, что добьетесь положительных результатов?

— Во многих случаях — да, обязательно.

ИА REGNUM: У вас на форуме был глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Он ведь тоже слышал ваши предложения…

— Да, конечно, слышал, и многие из них в своем выступлении назвал адекватными, полезными, нужными.

ИА REGNUM: Вам, наверное, нужны союзники?

— Наш союзник — это, как я уже сказал, прежде всего цифры, факты, четкие прогнозы, которыми мы и оперируем, наконец, а может, и прежде всего, поддержка и понимание предпринимателей. Вот так и убеждаем наших, скажем так, контрагентов из властных структур. Но, еще раз повторюсь, работа эта долгая, ежедневная, кропотливая. Успех, он всегда с привкусом соленого пота.