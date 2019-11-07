Утро праздничного выходного дня 6 ноября в Таджикистане сотрясла громкая новость о том, что ночью, как гром среди ясного неба, ровно двадцать неизвестных стройной автоколонной направились к погранзаставе и напали на неё, завладев автоматами Калашникова. И не где-нибудь на афганских рубежах, откуда привыкли ждать беды, а теперь на таджикско-узбекской границе, по которой, как сообщали днём ранее, власти как раз договорились.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Разумеется, ничто не должно омрачить 25-летие конституции страны и ни одному злоумышленнику не удалось уйти — Госкомитет по национальной безопасности оперативно успокаивает население сообщением о том, что 15 нападавших уничтожены, остальные задержаны и уже дают показания.

МВД Республики Таджикистан Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

Позже, как гласит официальная версия событий, на допросе выяснилось, что люди в чёрных масках незаконно проникли в Таджикистан из Афганистана тремя днями ранее, состоят в международной террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и действовали по специальному заданию.

На этом всё. Кроме натуралистичных фото с телами нападавших общественности не предоставили никакой информации. А фото и вовсе добавили скепсиса внимательным наблюдателям, которые один за одним озвучивали заслуживающие внимания нестыковки в официальной версии произошедшего. На следующий день особенно смутившая экспертов фотография уничтоженного боевика со связанными руками МВД Таджикистана удалило со своего официального сайта.

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Происшествие уже стали называть постановкой или фальсификацией, связывая с днём празднования годовщины конституции страны.

Никогда такого не было и вот опять

Однако любопытно и другое совпадение. На 7 ноября в Ташкенте запланирована встреча руководителей ведомств и специальных служб стран СНГ, на которой будут обсуждаться насущные вопросы безопасности всего Туркестанского региона: борьба с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, а также влияние процессов на севере Афганистана на ситуацию в Туркестане. У собравшихся будет свежий пример для обсуждения. И к принимающей стороне поближе.

Таджикистан не особенно богат на громкие новости, потому запоминаются они неплохо. Особенно если события отличаются своим «размахом» не только в масштабах таджикских реалий — события 6 ноября оказались с лёгким привкусом дежавю.

Цитата из видео YouTube Колония строго режима №32 города Вахдат. Таджикистан

Напомню, прошлая кровавая сенсация в Таджикистане произошла 19 мая 2019 года. Заключённые колонии №3/2 города Вахдат, опять же по официальной версии, устроили бунт, в результате подавления которого были убиты более 30 человек — среди них не только заключённые, но и сотрудники исправительного учреждения.

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Тогда не могла не удивить оперативность предоставленных данных — уже на утро после случившегося был опубликован подробный список убитых с указанием назначенного срока и статьи, по которой заключённые были осуждены.

И уже 21 мая президент Эмомали Рахмон встречает в Душанбе руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.

Сложно выбрать наиболее правдоподобную версию сходства событий — совпадение, злой рок или режиссёрский талант на фоне скудной фантазии.