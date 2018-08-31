Донецк, 31 августа, 2018, 20:02 — ИА Регнум. В связи с гибелью в результате теракта главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в редакцию ИА REGNUM поступило заявление войскового старшины Кубанского казачьего войска, депутата Государственной думы России Константина Затулина, которое редакция ИА REGNUM публикует без изменений.

ИА Красная Весна Донецк. ДНР

«Гибель Александра Захарченко — тягчайшее преступление киевских властей, доказывающее их террористическую, человеконенавистническую природу. Эти люди погрязли в крови. В любых кризисах, столкновениях, даже военных действиях есть черта, которую нельзя переступать. Киев сегодня эту черту переступил.

Украина Порошенко — это бандитское государство, поддержка которого и, одновременно разглагольствование о непримиримой борьбе с терроризмом как мировым злом — вещи несовместные.

Теракт в Донецке не останется без последствий. Всем, причастным и вовлеченным в это злодейство, советую больше не доверять кукушке в лесу.

Александр Захарченко, с которым на этой неделе мы вместе были на празднике в Цхинвале, живой, смелый, честный русский человек, сейчас стоит у меня перед глазами. Глубоко соболезную семье и близким, всем жителям Донецкой и Луганской республик.

Они не пройдут!»

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Донецке в результате подрыва СВУ погиб глава ДНР Александр Захарченко. Также в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили три человека, среди которых министр налогов и доходов самопровозглашенной республики.

Близкий к следствию источник сообщает, что вероятнее всего, сдетонировало самодельное взрывное устройство внутри кафе «Сепар», куда Захарченко пришел помянуть Кобзона. Поминки организовывала личная охрана главы ДНР.

На месте происшествия, по состоянию на 18:50, поражающих элементов не обнаружено. По предварительной информации, СВУ было замаскировано под осветительное оборудование.