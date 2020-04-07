Электронная торговля может стать спасательным кругом для многих предпринимателей в ближайший месяц. Так считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Максим Фатеев, который рассказал ИА REGNUM как о сложностях в этом сегменте рынка, так и выгоде его развития с точки зрения бизнеса и государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

ИА REGNUM: Недавно в ТПП РФ был создан Совет по развитию электронной коммерции. Почему именно сейчас этому направлению стало уделяться особое внимание?

— Идею о создании соответствующего Совета мы обсуждали ещё в 2019 году, общались с участниками рынка, экспертами, но процедурно всё было оформлено в середине марта, что совпало с распространением коронавируса в России. Сейчас, в ближайший месяц, как мы знаем, именно электронная торговля будет иметь преобладающую долю на рынке и может стать тем самым спасательным кругом для многих предпринимателей.

Учитывая и без того высокий интерес предпринимателей к данной сфере, а также понимая те сложности и барьеры, с которыми сталкивается данный сегмент рынка, и было принято решение о создании Совета. Возглавил его Алексей Фёдоров, ранее несколько лет руководивший Ассоциацией компаний интернет-торговли, да и, в общем, известный и уважаемый эксперт в этой области.

ИА REGNUM: Коронавирус стал толчком для интернет-торговли? Для всей или только в отдельных сферах вроде продуктов питания?

— Все мы понимаем такую дефиницию как «качество жизни», и даже в экстремальных ситуациях необходимо сохранять её на самом высоком уровне. Дело не в том, что в период карантина гражданину может срочно понадобиться условный аэратор для вина, а в том, что невозможность получить необходимую вещь формирует некоторую социальную напряженность и волнения.

ИА REGNUM: В состоянии ли интернет-магазины обеспечить реализацию подобных потребностей?

— С современным развитием IT-решений, интернет-магазинов, маркетплейсов подкреплённым налаженной логистической системой, все эти вопросы можно закрыть. То есть e-commerce в России развита достаточно хорошо и у неё есть некий запас ранее невостребованного потенциала, который как раз сейчас может быть использован.

ИА REGNUM: Вы хотите сказать, что во время карантина всё покупают онлайн?

— Не всё, но интернет-торговля растёт на фоне пандемии не в арифметической, а в геометрической прогрессии.

Цитата из к/ф «Стажер». Реж. Нэнси Майерс. 2015. США Старший стажер в интернет-магазине модной одежды

ИА REGNUM: Заметно, что ретейлеры теперь резко перешли в онлайн. Как Торгово-промышленная палата России участвовала в развитии интернет-торговли?

— Мы формируем консолидированное мнение бизнеса. Предложение разрешить интернет-торговлю всеми видами товаров содержалось среди инициатив о поддержке бизнеса в связи с коронавирусом, которые мы направили на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. В частности, мы предлагали дистанционную торговлю всеми видами товаров и работу пунктов выдачи заказов в штатном режиме на период пандемии.

Ранее, в марте, ТПП РФ направила первому вице-премьер-министру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер Правительства РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Среди предлагаемых мер значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов, отмена всех плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие.

ИА REGNUM: Предложения поддержали?

— Конечно. Согласно Распоряжению Правительства РФ, пункты выдачи заказов и курьерские службы, которые обеспечивают граждан товарами первой необходимости и продуктами, имеют право на работу в нерабочие дни. Но не всё так радужно для e-com.

Цитата из к/ф «Кадры». Реж. Шон Леви. 2013. США Специалисты по продажам

ИА REGNUM: А что не радужно? Какие обнаружились сложности в сложившихся условиях?

— Злоупотребления на местах. Смотрите, e-com, это же не просто сайт. Это склады, это ПВЗ, это логистика. Большинство предпринимателей обращаются в ТПП РФ с проблемами. Например, из последнего, — что курьеров останавливают и уведомляют о том, что для осуществления доставки необходимо иметь специальные пропуска.

Пункты выдачи заказов (ПВЗ), вопреки распоряжению Правительства РФ, региональные власти закрывают. Таким образом, интернет-торговля в ряде регионов фактически блокирована.

Такая ситуация сложилась в Краснодаре, Чеченской республике, Астрахани, Мурманске, Южно-Сахалинске, Татарстане. Даже несмотря на то, что крупнейшие интернет-площадки в добровольном порядке установили единые стандарты работы ПВЗ, которые предусматривают бесконтактную выдачу посылок, ограниченный доступ покупателей и прочее.

ИА REGNUM: Какие меры вы предпринимаете в подобных ситуациях?

— Вступаем в переговоры с руководством регионов, подключаем местный бизнес, который обозначает существующие проблемы из первых уст, в большинстве случаев нам удаётся найти понимание с региональными властями, а это и есть главная задача ТПП РФ — диалог между бизнесом и властью.

ИА REGNUM: А что даст бизнесу разрешение на работу ПВЗ?

— Позволит замедлить сокращение оборота малых и средних компаний до 10%. На самом деле, нет ненужной помощи бизнесу. Каждая незначительная с первого взгляда преференция спасает сотни предпринимателей от банкротства. Но нужно не забывать и о втором вопросе, который уместно задать — а что получит государство?

А государство получит возможность обеспечивать в столь напряжённый момент граждан не только товарами первой необходимости без ущерба их жизни и здоровью, а также получит понимание того, что растущая электронная торговля сможет создать дополнительные рабочие места.