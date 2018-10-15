В Душанбе 13 октября в торжественной обстановке был дан старт строительству парламентского комплекса и здания правительства Таджикистана. Первый камень в фундаменты заложили президент страны Эмомали Рахмон и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.

Rjruiziii Душанбе

Казалось бы, при чём здесь высокопоставленный иностранный гость? Дело в том, что именно Китай выделяет 1,5 млрд юаней (14,3 млрд рублей или 220 млн долларов) на строительство указанных объектов. Парламентский комплекс займет 42,874 тысячи квадратных метров, высота здания 49,7 метров, а с учетом купола — все 70 метров.

Правительство Таджикистана займет 10,27 гектара в центре столицы. На этой территории будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных зданий подведомственных ему управлений.

К слову, в церемонии закладки первого камня участвовали также руководитель аппарата президента Таджикистана и мэр Душанбе — дочь Эмомали Рахмона Озода Рахмон и его сын Рустам Эмомали. Как говорится, никого лишнего, все свои.

Точной информации о том, кто именно будет строить, пока не сообщается. Но, учитывая внушительный опыт подобного сотрудничества Китая и Таджикистана, можно предположить, что подрядчиком станет китайская строительная компания, материалы и оборудование также будут завозиться из Китая. Причем ее могут освободить от части ввозных пошлин. А китайская сторона «щедро» предоставит рабочие места местным жителям. Но не все, конечно, а 50−80% — руководить процессом китайцы, как правило, предпочитают сами.

Вопросов к этому строительству у таджикистанцев немало. Во-первых, сложно объяснить необходимость возведения новых помпезных сооружений самих по себе. Во-вторых, выкашивать для этого исторический центр столицы. В-третьих, делать это на чужие деньги. Это, конечно, не кредит, а грант. Но всем известно, где обычно бывает бесплатный сыр, а размеры его головки только отражают ожидания тех, кто его предоставил.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В-четвертых, как-то не вяжется строительство столь дорогих правительственных объектов с уровнем доходов Таджикистана. Чиновники будут работать в условиях восточной роскоши, а что рядовые граждане — ждать очередного отключения электроэнергии и считать за счастье съездить на заработки в Россию?

В чем профит Китая? Перед ним открываются широчайшие возможности. Из наиболее очевидного и сложно оспариваемого — как обеспечение работой отечественных застройщиков и производителей стройматериалов от возведения объектов до их последующего обслуживания, так и «мягкая сила» — закрепление образа щедрого дарителя. Будущие послы будут с удовольствием давать интервью и приводить этот грандиозный пример сотрудничества и оказания поддержки Таджикистану.

А можно предположить и то, что китайская сторона будет иметь подробнейшие планы и схемы объектов, где работают высокие чиновники, управляющие всеми сферами жизни страны, и не факт, что там не будет архитектурных «секретов», о которых даже таджикская сторона знать не будет.

А если предположить, что Китай обладает достаточными технологическими возможностями для внедрения на заводах, управляемых субподрядчиками в Китае, своих чипов, размером с рисовое зерно, в американские сервера, которые приобретают такие крупные компании, как Apple, Amazon, то чем могут оказаться нашпигованы красивые здания в Таджикистане, можно только догадываться.

Готов ли Эмомали Рахмон к тому, что все обсуждения, которые будут проходить в этих стенах, окажутся напрямую в руках китайских спецслужб?

В любом случае Пекин получает серьезную фору для дальнейшего выкачивания природных ресурсов из Таджикистана, в частности, так необходимого золота, а расплачивается за это «бусами», которые таджикские чиновники с удовольствием покупают за государственный счет.

Но к чему беспокоиться о таких мелочах, если в условиях ухудшения социально-экономического положения в стране, растущей безработицы, цен и нищеты прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете, правда?

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