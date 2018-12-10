Война в Йемене продолжается уже более трех лет и уже не ожидается, что конфликт сможет прекратиться в ближайшее время. Такое мнение высказал эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Персидского залива доктор Хасан Заид бен Акил, который рассказал ИА REGNUM о том, какие блоки противоборствуют в неугасающем конфликте, и какие силы их поддерживают.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

ИА REGNUM : Как вы оцениваете ситуацию в Йемене сегодня? Расскажите, пожалуйста, вкратце.

Период, который переживает йеменский народ, с тех пор как была предпринята неудачная саудовско-эмиратская попытка нападения в 2015 году и до сих пор, — один из самых опасных этапов в современной истории Йемена. Разлом в йеменских структурах достиг критического уровня, затронув и общество, и власть. На фоне внешнего вмешательства из Ирана и арабских стран, в дополнение к расколу внутри страны и отсутствию «единого руководства» вокруг сейчас собираются все, кто смог бы противостоять новым событиям.

Все это подталкивало ситуацию в Йемене к консультативной встрече за круглым столом без установления предварительных условий. Необходимым является участие в переговорах всех различных и противоречащих друг другу политических и интеллектуальных течений.

Поскольку политическая атмосфера в Йемене очень напряженная, появилась группа политических сил, которая выступает против мирного процесса, так как она боится потерять материальные доходы, получаемые от ведения войны. Отсюда вытекает и роль международного сообщества в установлении жестких ограничений в отношении любого арабского или не арабского государства, которое захочет вмешаться в текущий диалог, так как диалог должен быть йеменско-йеменским.

ИА REGNUM : Кто является конфликтующими сторонами в Йемене и должен вести этот самый диалог?

Одной из трагедий, созданных Советом сотрудничества стран Залива в Йемене, является Арабская весна с распространившимся от неё хаосом и разгоревшейся гражданской войной в Йемене под предлогом иранской угрозы. К слову, правительство Йемена подавало запрос о вступлении в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), даже в качестве наблюдателя, но каждый раз запрос отклонялся.

المصور أنس الحاج Сана

С момента создания Йеменской Республики в 1962 году она пережила целый ряд проблем из-за вмешательства извне. Президент Египта Гамаль Абдель Насер поддерживал режим Саны, ваххабитская Саудовская Аравия поддерживала шиитскую оппозицию, и, к сожалению, инструментом обеих сторон являлись шиитские племена зейдитов. В целом, можно разделить конфликтующие стороны в Йемене на три блока согласно географическому положению: на севере, в центре и на юге.

ИА REGNUM : Расскажите об этих раскладах подробнее.

Начнем с районов северного Йемена: от Саады до Саны и районы между ними. Этот район северного Йемена серьезно изменился после примирения между монархистами и республиканцами в 1967 году. Тогда начало организовываться движение за изменения. Это началось после того как президент Абдулла Аль-Салал уехал в Ирак с официальным визитом. После его отъезда начался переворот, и он был свергнут.

Кады Абдул Рахман Аль-Эриани был избран президентом, чтобы возглавить страну в этот сложный период. Но в его правление преобладали коррупция и взяточничество, племенное влияние стало преобладать над государственными институтами. В результате в августе 1971 года из-за неспособности выполнить свои обязательства перед племенными старейшинами из-за истощения государственного бюджета правительство Аль-Эриани ушло в отставку. Премьер-министром тогда был Ахмед Мухаммад Нуман.

В этот период мы получили некоторые изменения в социальных отношениях. После примирения в 1967 племенные старейшины перешли в класс олигархии, но с сохранением старых племенных традиций и стереотипов поведения. В результате племена, такие, как Бейт-эль-Ахмар, Бейт-эль-Нуман, Бейт-эль-Мутавакил, Бейт-эш-Шами, Бейт-эль-Умари и так далее, стали искажены пороками развития.

В результате этого порока развития в организационной структуре племени, племенной шейх превратился в бизнесмена (олигарха), а члены этого племени в его подчинённых, занятых различными обязанностями. Результатом этого сдвига стало появление маргинальных категорий в самой племенной общине. Вырос страх перед шейхом общины и начался распад единства племён. Из-за этого процесса появилось движение хуситов.

VOA Хуситы

Трудно судить, насколько движение хуситов сейчас является идеологическим (как движение шиитов-двунадесятников), таким, как например Хезболла в Ливане. Идеология движения Хуситов имеет в себе интеллектуальное противоречие, я объясню это подробно позднее. Сейчас это движение направлено на достижение экономических и социальных требований.

ИА REGNUM : Как вы охарактеризуете силы центрального Йемена?

Здесь речь пойдет об областях Таиз, Ибб, Аль-Байда, Дхамар, Райма и районах между ними. Тут после примирения между монархистами и республиканцами в 1967 году наблюдается ухудшение условий жизни и распространение несправедливости, люди терпят лишения. Эти причины стали наиболее важными для местного населения, побудившими их сформировать национальный фронт, оппозиционный к действующей власти в Сане. Так было основано движение националистов в Йемене.

На внеочередной конференции движения арабских националистов, которая проходила в городе Джабле с 24 по 26 июня 1968, было объявлено о решении разорвать идеологическую и организационную связь с движением в арабских националистов (Аль-Умм («Мать») и решении создать йеменскую демократическую революционную партию на руинах движения арабских националистов.

Хотя некоторые письменные источники относят начало событий в центральных районах к периоду, предшествовавшему смерти президента Ибрагима аль-Хамди. И это ошибочно, правильнее считать начало с требования оппозиционных офицеров к президенту Аль-Эриани прекратить предоставлять финансовую поддержку племенным шейхам.

ИА REGNUM : К чему привели эти требования?

Они повлекли за собой серьезные напряжения в Сане в 1973 году. Некоторое количество военных встали на сторону племенных старейшин против президента Кады Абдул Рахмана Аль-Эриани. Он был вынужден уйти в отставку 13 июня 1974 в пользу председателя Совета Шуры Шейха Абдуллы бин Хусейн аль-Ахмер. Руководство военным советом принял на себя подполковник Ибрагим Аль-Хамди.

Ситуация в этом районе не урегулирована до сих пор. Кроме того, Национальный фронт выдвигает такие же экономические и социальные требования, как и, например, движение «Ансар Алла». Также они имеют целью отделение от северного шиитского зейдитского Йемена и объединение с районами южного Йемена. Эта цель появилась после Конференции в Джабале 24 — 26 июня1968 года. В этот период планировалось совершить переворот в Адене, который состоялся 22 июня 1969, когда был свергнут президент Кахтан Аль-Шааби, и страну возглавил Абдель Фаттах Исмаил Аль-Джуфи. Так прослеживается взаимозависимость между Национальным фронтом и коммунистической партией на юге в достижении единства Йемена.

Абдель Фаттах Исмаил Аль-Джуфи (в центре)

ИА REGNUM : Третьим блоком конфликтующих сторон по географическому положению вы назвали южный Йемен.

Это те районы, которые раньше называли Демократической Республикой Йемен. В южном Йемене зародилось движение, которое известно под названием «Южное движение». Оно является народным движением в южном Йемене и началось, когда жители южных районов стали чувствовать себя маргинальными, терпели унижения и систематическое отделение от обеспечения государством их гражданских и военных прав и права на безопасность. Также негативно было влияние на экономическое и социальное развитие южных районов.

В добавление к этому люди из северных районов страны заняли все ведущие государственные посты и на юге, и на севере. Северные олигархи захватили землю и природные ископаемые на юге Йемена, что привело к эскалации напряжения и гневу южан. После этого Южное движение потребовало отделение от правящего режима в Сане и предоставление независимости южному Йемену.

И то, что происходит сейчас в Йемене (на юге и на севере) — это результат неправомерных последовательных действий правительства, происходивших в период, включая эпоху правления президента Али Абдуллы Салеха. Во время его правления значительно распространилась коррупция во всех регионах Йемена. Также появились и другие проблемы, такие как экономические, оказывающие болезненные последствия на повседневную жизнь населения. Цены на продукты питания стали высокие, повысились цены на топливо и на необходимые товары первичного спроса населения. Кроме того, начали распространяться эпидемии и болезни, вдобавок к высокому уровню безработицы и преступности.

Сегодня коррупция также имеет место, но изменилось её лицо. Ранее коррупция была зашифрована и управлялась одним человеком — со стороны Абдуллы Салеха и его приближенных групп. Теперь коррупция широко распространена среди сторонников президента Хади, и в переходном правительстве в Сане и приближенным к нему группам в разной степени.

Defense.gov Али Абдулла Салех (справа)

К сожалению, политические силы (оппозиция), которые, как мы надеемся, возглавят диалог национального примирения, это те же коррумпированные политические силы, которые находились у власти вместе с Али Абдуллой Салехом. Поэтому мы и наблюдаем схожесть их действий и взаимоотношений тогда и сейчас. Даже несмотря на то, что сейчас они находятся в оппозиции, они ведут ту же политику, которую они практиковали во времена правления Али Абдуллы Салеха — финансовые вымогательства, раздел полезных ископаемых, монополизация многих прибыльных проектов для личных целей. В результате чего Йемен брошен в огонь гражданской войны и отдан в распоряжение саудовских и эмиратских правителей.

ИА REGNUM : Какие районы Йемена больше всего интересуют конфликтующие стороны в стране?

Районы влияния, оказывающие влияние на конфликтующие стороны в Йемене во многом пересекаются. Карта войны в Йемене — очень сложная, различных конфликтующих сторон много. Районы влияния территориально накладываются друг на друга и постоянно меняются. Карта территорий разделяется географически на восток, запад и юг. Восток контролируется Саудовской Аравией, юг контролируется ОАЭ, а хуситы контролируют западную часть страны — территорию, где плотно сосредоточено население.

Что касается военного влияния, то основные военные ополчения — это неофициальные военные объединения. Бывший режим разрушил армию, благодаря усилиям со стороны ОАЭ, по примеру американского господства в Ираке, губернатора США Пола Бремера. Есть ополчения лояльные хуситам, есть сторонники Саудовской Аравии и Катара, есть и протурецкие.

Есть и другие военные формирования, такие как Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они не отличаются стабильностью. Иногда выступают на стороне Эмиратов, иногда поддерживают Саудовскую Аравию, иногда «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Турцию. В целом они являются анти-хуситами.

ИА REGNUM : Расскажите об основных сторонах внутреннего Йеменского противоборства.

В большей части Йемена доминируют хуситы. Наиболее важен для них контроль над центром принятия решений в стране, представленным столицей Саной. К ней прибавляются провинции Саада, Имран, Дхамар, Райма, Ибб и Аль-Махвит. Хуситы также контролируют всю провинцию Ходейда на западе страны. Также они находятся на большей части территории провинции Аль-Байда, которая является самой важной крепостью для племен в восточной части Йемена.

Brian Harrington Spier Эль-Байда

Еще одна сторона — течение салафитов и Йеменское объединение за реформы (аль-Ислах) выделилось из Братьев-мусульман (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они господствуют в провинции Мариба, восточном Йемене, которые являются районами нефтяных и газовых месторождений. А также в провинции Таиз, где идут боевые действия между хуситами, с одной стороны, и салафитскими группами, возглавляемыми Абу Аббасом, с другой. Особенно в городах Таиз и Каида, а также в городах Джабал Сабр, Машруа и Хаднан.

И третья сторона — сторонники Абдербо Мансура Хади (законодательная власть). К ним относится большая часть южных районов, Аль-Махара, Хадрамаут и Сокотра, Шабве и Абин, Ляхж и Аден. Их поддерживают ополченцы, известные как элита шабвинцев и элита хадрамаутцев, ещё Хизам аль-Аман («Ремень безопасности»), лояльный к ОАЭ и другие. Вместе с ними принимают участие в некоторых районах Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Ансар аль-Шариат.

Но в последнее время мы не видим публичного появления Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Ансар аль Шариат в этих районах. После того как они получили дисциплинарные вооруженные удары по нескольким своим союзникам в Совете сотрудничества стран Залива, в том числе по группировке Хизам аль-Аман, лояльной к ОАЭ.

ИА REGNUM : Можно ли в связи с этим говорить о позитивных прогнозах?

Наблюдатели считают, что противоборство с тех пор не дало никаких изменений в пользу ни одной из сторон. Бой ведётся в режиме постоянного нападения-отступления, но гуманитарная ситуация в стране постоянно ухудшается. И уже не ожидается, что война сможет прекратиться в ближайшее время.