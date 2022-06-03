10 декабря в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) состоится торжественное открытие всероссийской акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией. Здесь же состоятся презентация итогов 5-го этапа специального проекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции» и панельная дискуссия «Антикоррупционная мотивация предпринимателей: кнут или пряник?». Акция проводится во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 гг., утвержденного Указом президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.

Остановить коррупцию

Накануне акции корреспондент ИА REGNUM взял интервью у вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, курирующей этот проект.

ИА REGNUM : Елена Николаевна, 9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией. Насколько вообще это явление мешает работе предпринимателей?

— Как всякий теневой процесс, коррупцию просчитать очень трудно. Есть официальные цифры потерь из-за коррупции: миллиарды рублей. Есть неофициальные оценки — триллионы рублей. В любом случае коррупция как фактор серьезно влияет на нашу жизнь. Мы сделали некоторые подсчеты с точки зрения бизнеса. На средства, которые только по официальным данным проходят через коррупционные схемы, можно строить более 500 школ в год, или увеличить выплаты пенсионерам на 8 тысяч рублей, или вылечить более 40 тысяч детей с онкологией. То есть коррупция влияет на жизнь каждого из нас. Она — это страшная болезнь, а с болезнью надо бороться.

ИА REGNUM : Какие тенденции удалось выявить в ходе пятого этапа проекта «Бизнес-барометр коррупции»?

— Вы знаете, по итогам предыдущего, четвертого этапа, мы его в июле завершили, были зафиксированы позитивные настроения: предприниматели меньше, чем раньше, сталкивались с коррупцией. Это, естественно, нас порадовало. Но сейчас тренд повернулся в другую сторону, а ведь прошло только полгода! Наверное, это связано с сегодняшними проблемами, а предприниматели по определению в числе тех, кто первым принимает тревожные сигналы. Постараемся максимально донести эту проблему до властных структур.

ИА REGNUM : А как организовано взаимодействие с органами государственной власти? И как используются возможности системы торгово-промышленных палат страны?

— В этом году президентом нашей страны подписан новый двухлетний Национальный план противодействия коррупции. В него вошли и мероприятия, предложенные ТПП РФ. Глава федеральной палаты Сергей Катырин стал членом президентского Совета по противодействию коррупции. Правительству поручено в своей антикоррупционной работе использовать итоги наших опросов.

Kremlin.ru Сергей Катырин

Эту свою четкую последовательную линию мы выстраиваем уже два с половиной года. У нас многие торгово-промышленные палаты стали своего рода организующей цифровой площадкой, где бизнес и власть обсуждают коррупционные проблемы и пути их решения. Есть общественный запрос на ликвидацию предпосылок, формирующих коррупционную среду.

Но я вернусь к итогам опроса. Сейчас, как показал опрос, у нас три «антилидера» — это получение справок и разрешений, контроль и надзор, государственные закупки. Здесь чаще всего вымогают у бизнеса взятки. Им в затылок дышат природоохранная деятельность — там показатели вырастают в разы — и процедура закрытия бизнеса. Между тем два года назад такого вопроса вообще не было, потому что, решив отказаться от бизнеса, компанию просто бросали — и всё. Но теперь государственная политика такая, что бросить компанию уже нельзя. А закрыть ее по всем правилам достаточно сложно. И это сразу создало коррупционную почву.

ИА REGNUM : Как вы оцениваете искренность и объективность ответов бизнеса? Многие могут опасаться говорить правду.

— Считаем, что ответы абсолютно объективны, потому что организовано облачное онлайн-голосование, где попросту невозможно просчитать, кто и как проголосовал. Сформулированы вопросы так, чтобы предприниматель понимал: его не пытаются на чём-то подловить. И потом, нас больше интересуют тенденции. Мы не пытаемся поймать за руку какого-нибудь условного Ивана Ивановича, а стараемся максимально бережно отнестись к позиции бизнеса, чтобы понять общее настроение. Мы как федеральная палата пытаемся определить ситуацию и ее причины на глубинном уровне.

Kremlin.ru Владимир Путин и Елена Дыбова на съезде ТПП РФ

ИА REGNUM : Есть ли какие-то показатели, при достижении которых можно говорить о том, что коррупция побеждена?

— Вот таких показателей я боюсь больше всего. Как только мы нарисуем какие-то цифры, сразу придет успокоенность. Думаю, что когда мы говорим об этой сфере, затрагивающей жизнь каждого гражданина страны, то конечные цифровые показатели только мешают. Потому что результатом работы по борьбе с коррупцией может быть только ноль — ноль возможностей использовать коррупционные схемы. Потому что если остается хоть одна маленькая лазейка, грязный коррупционный ручей сразу в нее протечет.

Наши главные целевые задачи — здоровая экономика, честная конкуренция, одинаковые условия ведения бизнеса для всех. Когда мы два с половиной года тому назад стали развивать наш антикоррупционный проект, то, думаю, не очень многие верили, что у нас что-то получится. Сейчас мы видим: наш лозунг «Я против коррупции. Ты с нами?» приходит в нашу жизнь. И это хорошо. Потому что побеждать можно только тогда, когда человек отказывается от коррупционных схем не из-за страха наказания, а в силу внутренних убеждений.

ИА REGNUM : То есть перспективы на этом направлении у нас есть?

— Если бы их не было, этим вообще не стоило бы заниматься. Многие, наверное, еще помнят те времена, когда страна практически не знала, что такое коррупция в ее нынешних проявлениях. Врач лечил без всяких шоколадок и конвертов, учителям дарили подарки, сделанные своими руками, на работу можно было устраиваться без звонков и т.п. Это было нормой. Надеюсь, что эта генетическая память еще осталась. Поэтому я думаю, что всё у нас получится.