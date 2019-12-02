На днях, 2 декабря, на сайте одного из информационных агентств Таджикистана появилось нетипичное для этой страны сообщение о «политизированной водке» — «План Путина». На первый взгляд, заметка как заметка, но есть одно «но», которое несколько смущает. Цитирую:

Павел Беньков. Таджик с пиалой. 1928

«На первый взгляд водка, как водка. Но есть одно «НО», которое несколько смущает. На этикетке, вместе с названием компании-производителя, также присутствует изображение Крымского полуострова.

Это еще не все. Также на этикетке черным по белому написано «Согласно официальным результатам референдума подавляющее большинство проголосовавших во всех городах и административно-территориальных образованиях полуострова высказалось за присоединение к России».

Авторы заметки подчеркнули, что «политизированный» алкогольный продукт производится на территории Таджикистана — в городе Ходженте Согдийской области.

А мне хочется подчеркнуть кое-что другое. Кроме давно прослеживающихся тёплых отношений редакции данного издания с посольством Украины, нельзя не заметить, как ровно по соседству с данной публикацией прикреплена другая — видео интервью нового посла Украины в Таджикистане с заголовком «Настал период перезагрузки отношений между Украиной и Таджикистаном». К слову, в 16-минутном ролике ни Россия в целом, ни Крым, в частности, упомянуты не были.

Таджикистан не признал официально Крым частью России, представители власти старательно избегают этой темы. Однако регулярно объявляют свою страну стратегическим партнёром России и голосуют против резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Разумеется, одиночный выстрел негосударственного интернет-ресурса нельзя принимать за позицию страны. Однако, как любит говорить один мой хороший знакомый, тут без «Плана Путина» сразу и не разберёшь — то ли этот финт ушами от очередных многовекторных партнёров есть первая ласточка «перезагрузки отношений Таджикистана и Украины», то ли это пиар-ход производителя крепкого напитка, и стоит похвалить таджикских маркетологов за умение выкрутиться в сложных условиях запрета на рекламу алкогольной продукции и дополнительное информирование таджикистанского обывателя о том, что Крым — это Россия.