Ксаверий Ксаверьевич де Местр
Автор
Художник-дилетант, любящий совершать кругосветные путешествия по своей комнате.
Последние публикации
«Раскол в партии республиканцев нарастает» — США о переизбрании Макконнелла
Лидер меньшинства от Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл получил поддержку большинства однопартийцев для переизбрания на новый срок, несмотря на то, что небольшая группа республиканцев резко раскритиковала некоторые из его решений и набрала 10 голосов для смещения его кандидатуры...
18 ноября 2022
Белый дом назвал «теорией заговора» расследование о коррупции семьи Байдена
Администрация президента США Джо Байдена без промедления обвинила Республиканскую партию, которая предоставила отчет с доказательствами о вовлеченности президента в коррупционные сделки его сына Хантера за рубежом, в развитии якобы «давно развенчанных теорий заговора». «Президент Байден не позволит...
18 ноября 2022
Дело о коррупции Байденов заложило «основу для импичмента» президента США
После того как Республиканская партия обрела большинство в палате представителей США по итогам промежуточных выборов 8 ноября, представители Джеймс Комер и Джим Джордан обвинили президента Джо Байдена в активном участии в зарубежных сделках своего сына Хантера, указав, что Байдены «процветали и...
18 ноября 2022
«Давайте превратим красную рябь в цунами» — США готовятся к выборам-2024
Республиканская партия США обеспечила себе большинство в палате представителей, получив 218 мест на промежуточных выборах, хотя правительство до сих пор и подсчитывает оставшиеся голоса. Демократы тем временем выиграли 209 мест, но сохранили большинство в Сенате. При этом незначительное большинство...
17 ноября 2022
«Пенс не альтернатива Трампу» — республиканцы ищут кандидата в Белый дом
Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддерживать выдвижение кандидатуры экс-президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году, заявив, что у республиканцев «есть лучший вариант». В интервью для программы Special Report на Fox News Пенс подчеркнул, что избиратели-республиканцы жаждут...
17 ноября 2022
Трамп намерен переизбираться несмотря на новый имидж «козла отпущения»
Экс-президент США Дональд-Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в 2024 году несмотря на неудачные для Республиканской партии промежуточные выборы, в результате которых демократы сохранили контроль над Сенатом. За это многие сторонники Республиканской партии начали винить...
16 ноября 2022
Демпартия осудила Трампа за желание участвовать в выборах: «он проиграет»
Демократическая партия США опубликовала официальное заявление в ответ на объявление экс-президента Дональда Трампа о намерении переизбираться в Белый дом в 2024 году, уверяя, что он проиграет. «Дональд Трамп был плохим президентом; именно поэтому он проиграл в 2020 году и именно поэтому он...
16 ноября 2022
Иванка Трамп: я люблю отца, но «не планирую заниматься политикой»
Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что «очень сильно» любит и поддерживает своего отца, однако «не планирует заниматься политикой», так как ее «приоритетом» являются дети и семья. «Я очень люблю своего отца. На этот раз я решила отдать предпочтение своим маленьким детям и...
16 ноября 2022
Байдена перебили на саммите COP27: «Земля сама о себе позаботится»
Группа протестующих прервала выступление президента США Джо Байдена во время 27-й ежегодной конференции ООН по климату COP27 в Египте, во время которой он заявил, что Соединенные Штаты намерены осуществить «трансформационные изменения» для сокращения выбросов парниковых газов. Во время выступления...
14 ноября 2022
Пелоси может остаться в палате представителей США после удачных выборов
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может воспользоваться сильными результатами демократов на промежуточных выборах для того, чтобы остаться еще на один срок и разрешить многомесячные ожидания партии, которая уже была готова прощаться с ней, рассказали партийные стратеги и политические...
11 ноября 2022
Байден оскорбил избирателей, отказавшихся за него голосовать
Президент США Джо Байден назвал «идиотами» группу американских избирателей, выступивших с протестом во время его выступления в штате Иллинойс в поддержку Демократической партии в преддверии выборов. Очередное оскорбление президента, отсутствие у него такта и явное пренебрежение свободой слова...
8 ноября 2022
Американские политологи предсказали победу республиканцев на выборах — Fox
В США 8 ноября началась самая долгожданная политическая гонка 2022 года — промежуточные выборы. И хотя некоторые политические обозреватели расходятся во мнениях относительно того, какая из партий возьмет под контроль Сенат и палату представителей США, многие политологи предсказывают, что победу...
8 ноября 2022
Байден заявил, что лично «разговаривал» с человеком, «придумавшим» инсулин
Президент США Джо Байден во время выступления перед избирателями 1 ноября заявил, что лично разговаривал с человеком, который «придумал» инсулин, и что данное открытие никогда не было запатентовано, потому ученый хотел сделать его доступным для каждого. «Сколько из вас знают кого-то, кто болен...
2 ноября 2022
«Законы не предотвращают преступлений» — США удручены ростом преступности
В США утром 2 ноября два офицера полиции из Нью-Джерси получили огнестрельные ранения во время попытки задержания преступника, в ответ на что отряды полицейских оцепили задние, где произошло преступление. Известно, что подозреваемый по имени Кендалл Ховард, имеющий криминальное прошлое, обменялся...
2 ноября 2022
Белый дом сравнил нападение на мужа Пелоси с 6 января: политическое насилие
В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия во главе с администрацией президента Джо Байдена усилила нападки на республиканцев и сравнила нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с протестами на Капитолийском холме 6 января 2021 года, которые...
31 октября 2022
Американцы не желают видеть матча-реванша между Байденом и Трампом в 2024-м
Большинство потенциальных американских избирателей не хочет на выборах 2024 года снова наблюдать за политическим поединком между президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, согласно новому опросу USA Today / Suffolk University Poll. Так, около 64% избирателей заявили, что...
31 октября 2022
«Это происходит и в США» — сеть о смерти ребенка от рук мигранта в Париже
Новость об смерти 12-летней девочки от рук нелегальной иммигрантки в Париже вызвала бурную реакцию американских интернет-пользвоателей, которые крайне негативно относятся к нелегалам на фоне исторического миграционного кризиса в собственной стране. Полиция обвинила в убийстве ребенка 24-летную...
21 октября 2022
Байден не обращает внимания на жизненно важные проблемы американцев — опрос
Значительная часть населения США обеспокоена тем, что президент Джо Байден не уделяет достаточного внимания самым насущным проблемам американцев, выявил новый опрос Monmouth University. При этом только 31% респондентов предполагает, что глава Белого дома занят решением проблем, которые...
21 октября 2022
Американцы убеждены, что Twitter развалится с приходом Илона Маска
Новость о том, что сотрудников соцсети Twitter, скорее всего, ожидает массовое сокращение, независимо от того, станет ли новым владельцем предприниматель Илон Маск или нет, привлекла внимание американцев. Издание Washington Post первым сообщило о данных слухах со ссылкой на источники, добавив, что...
21 октября 2022
Демпартия снова делает Обаму своим лицом после неудач Байдена
Экс-президент США Барак Обама планирует посетить штат Невада, где во время выборов 2020 года нынешний глава Белого дома Джо Байден победил с отрывом в чуть более чем 2 процентных пункта. Визит Обамы состоится в тот момент, когда сенатор штата Кэтрин Кортес Масто участвует в напряженной предвыборной...
20 октября 2022