В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия во главе с администрацией президента Джо Байдена усилила нападки на республиканцев и сравнила нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пелоси с протестами на Капитолийском холме 6 января 2021 года, которые впоследствии были масштабно политизированы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократы и Республиканцы

Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в интервью на канале MSNBC, что «самым ужасающим» аспектом недавнего нападения на мужа Пелоси якобы «является его сходство с беспорядками в Капитолии». Таким образом, говоря от лица администрации Байдена, Жан-Пьер подвела к тому, что ответственными за нападение являются именно республиканцы.

Пресс-секретарь добавила, что «ужасное» нападение утром 28 октября должно побудить Республиканскую партию суровее наказывать сторонников политического насилия.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«То есть она хочет, чтобы республиканцы встали и осудили политическое насилие, к которому призывали САМИ демократы во время правления последней администрации? Демократы принесли эту ненависть в нашу политику, чтобы избавиться от Трампа», — напоминает stan49.

«Не забывайте о том, что демократы игнорируют угрозы в адрес консервативных судей», — отвечает milo123.

«Демократы поощряли такое поведение. Во времена Трампа они публично поддержали идею преследовать политиков и бить им морды. Как они думали, чем это закончится?» — спрашивает oldad16.

«Все еще жду, когда же Белый дом осудит нападавших на республиканских политиков», — комментирует JHathcock.

«Я, кажется, помню, что судья Верховного суда тоже был мишенью политического насилия… Может быть, дело не в 6 января. Совершенно ясно, что поляризация в политике приводит к экстремистским действиям. Это не ракетостроение, а скорее причинно-следственная связь в начальной школе», — объясняет epc8181.

«Демократы: «Республиканцы должны делать больше для осуждения политического насилия». Также демократы пару лет назад: «Давайте убедимся, что мы появляемся везде, где нужно появляться. И если вы увидите кого-нибудь из кабинета Трампа в ресторане, в универмаге, на бензоколонке, выходите и создавайте толпу. И давите на них», — сравнивает Where’sJackie.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Да, и все же либералы игнорируют подавляющее количество агрессивной риторики с их стороны в адрес консерваторов», — отвечает RawhideFirearms.

«Где было возмущение демократов, когда угрожали консервативным членам Верховного суда?» — недоумевает Biden’sChinamerica.

«Помните 2011 год, когда десятки тысяч демократов пришли к зданию Капитолия штата Висконсин в Мэдисоне и физически захватили его на две недели? Нам тогда демократы сказали: «Вот как выглядит демократия!» Помните, как в 2016 году, когда Обама был президентом, сотни BLM блокировали межштатные шоссе и жестоко нападали на полицейских (даже убили нескольких)? Нам сказали: «Приписывать действия одного человека целому движению опасно и безответственно». Помните, как в 2018 году во время слушаний по делу Кавано толпа демократов ворвалась в здание Верховного суда США в Вашингтоне и в ярости стучала кулаками в дверь. Нам сказали: «Это оправдано». Помните беспорядки этого лета в крупных городах по всей стране, когда группы демократов маршировали по улицам, поджигали здания, грабили предприятия, нападали и даже убивали прохожих и полицейских? Нам говорили: «Это в основном мирные протесты». Помните, когда после Республиканского национального съезда собралась обезумевшая толпа и напала на Рэнда Пола, действующего сенатора США? Нам сказали: «Нет справедливости — нет мира». Помните, как полиции было приказано отступить, а демократы внесли залог за арестованных демонстрантов?» — перечисляет itsoktobewhite327.

«Было неизбежно, что они используют это в своих политических целях. Демократы действительно опускаются все ниже и ниже», — указывает AynRandFan241.

«В преддверии выборов неважно, правда ли это… важно, скольких людей вы сможете убедить в том, что это правда», — подчеркивает strandedinthecenter.

Напомним, что нападение на дом федерального судьи Истер Салас совершено в американском штате Нью-Джерси. От рук неизвестного погиб сын судьи, а муж Салас получил ранения, сообщает телекомпания ABC.

Прокурор округа Миддлсекс Иоланда Чикконе рассказала, что 19 июля к дому судьи пришёл неизвестный мужчина в униформе почтовой компании FedEx. Он позвонил в дверь и открыл огонь по находившимся в доме. Сын судьи погиб на месте, муж был ранен, сама судья не пострадала.

Нападавший скрылся с места преступления. К делу подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР). Следователям известно об угрозах, поступавших судье. Они отрабатывают версию о связи угроз с нападением.

Напомним, что ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января.

«Вы можете наблюдать, как СМИ и Демпратия с помощью пропаганды пытаются превратить 6 января в какое-то событие… чтобы использовать его против консерваторов, против Дональда Трампа, против любого, кто с ними не согласен. Они взяли этот способ прямо из старой советской книги», — сказал Левин.