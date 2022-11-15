Лидер меньшинства от Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл получил поддержку большинства однопартийцев для переизбрания на новый срок, несмотря на то, что небольшая группа республиканцев резко раскритиковала некоторые из его решений и набрала 10 голосов для смещения его кандидатуры.

Джордж Калеб Бингем. Окружные выборы

«Реальность такова, что Митча Макконнелла и его руководство поддерживают подавляющее большинство. Он был очень успешен в последние два года, не говоря уже о последних десятилетиях. И я считаю, что он находится в наилучшем положении, чтобы вести нас в будущее», — сказал после голосования сенатор Митт Ромни, отметив, что Макконнелл получил 80% голосов.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Таким образом, раскол в Республиканской партии нарастает, а Макконнелл саботирует все попытки взять под контроль Сенат. Эта черепаха достигнет своей цели — навсегда остаться в меньшинстве. Я сменил свою регистрацию на независимую после того, как Макконнелл провалил выборы в сенат Джорджии в 2021 году. Я не буду рассматривать возможность возвращения в Республиканскую партию до тех пор, пока Макконнелл не уйдет и настоящий патриот не получит контроль над Сенатом. Я по-прежнему голосую за ВСЕХ республиканцев, но НЕ буду поддерживать это болото, в котором обитает Макконнелл», — указывает beachbaron.

«Я родился в Кентукки, но переехал в 1988 году. Макконнелл был избран в 1985 году. Он представляет истеблишмент глубинного государства. Макконнелл — это всё, что плохо в политике», — пишет Muxman.

«Макконнелл — умеренный консерватор, и как все умеренные консерваторы он знает, что нужно для победы за пределами таких мест, как Кентукки», — отвечает beer30.

«Они оставили у власти человека, которого Байден хвалил за поддержку и который активно работал против кандидатов от Республиканской партии. Многие избиратели-республиканцы будут помнить об этом в 2024 году», — предупреждает jager342.

«Почему это было тайное голосование? Это же не вопрос национальной безопасности. Выкладывайте всё. Я хочу знать, как голосовали мои сенаторы, потому что это повлияет на мой голос за них», — подчеркивает allurbasebelongtous.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

«Макконнелл всё ещё главный?» — удивляется iAimToMisbehave.

«Все, кто голосовал за Макконнелла, должны быть изгнаны», — считает ValerieJoi.

«Власть развращает… абсолютная власть развращает абсолютно. Макконнелл — это не что иное, как абсолютная власть, которая не делает ничего правильного для своей партии и страны», — осуждает texings.

«Ограничение срока полномочий решило бы очень много проблем. К сожалению, Конгресс никогда не примет закон, ограничивающий их власть таким образом», — отмечает freeyourmind269.

«Митч Макконнелл не годится для того, чтобы возглавлять парад, тем более Республиканскую партию. Боже, помоги американским консерваторам! Мы отчаянно нуждаемся в лидерстве человека, который понимает, как донести наши идеи в современном мире!» — восклицает cloudninegirl.

«Дональд Трамп обеспечил это лидерство, но политический статус-кво и лживые СМИ работают против любого аутсайдера, который угрожает их контролю», — отвечает spotman3.

«Сенаторы могут считать Макконнелла великим, но вся Америка так не думает. Макконнелл возглавляет старых, непримиримых и оторванных от основной массы республиканцев. Ещё два долгих года ничего не будет сделано для граждан», — переживает borderman860.

Напомним, что Макконнелл, а также лидер меньшинства палаты представителей США Кевин Маккарти считаются фронтменами Республиканской партии.