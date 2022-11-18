Администрация президента США Джо Байдена без промедления обвинила Республиканскую партию, которая предоставила отчет с доказательствами о вовлеченности президента в коррупционные сделки его сына Хантера за рубежом, в развитии якобы «давно развенчанных теорий заговора».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Байден не позволит этим политическим нападкам отвлечь его от приоратов американцев, и мы надеемся, что республиканцы в Конгрессе присоединятся к нам в решении проблем вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на политическую месть», — заявили представители Белого дома.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«В итоге СМИ и все силы, которые есть у Демпартии, будут возражать против этого расследования. Однако республиканцы должны выложить все доказательства. Из того, что я видел, это не заговор, и расследование будет сосредоточено вокруг Хантера Байдена и его деловых сделок. Здесь задействованы более одного свидетеля, и есть бумажный след. Факты неоспоримы. Я считаю, что Байден нарушил закон и нарушал его в течение долгого времени», — пишет _Believe.

«Доказательства? Вам нужны доказательства? С каких пор это стало требованием для выдвижения обвинений или начала расследования? У демократов никогда не было доказательств потив Трампа», — отвечает maggie425 168.

«Кто именно развенчал эти мифы, в которых его обвиняют. Я помню только, что демократы отказывались расследовать что-либо из этого и отрицали попытки республиканцев что-либо проверить. Покажите мне, как эти «мифы» были развенчаны», — просит dis-qusted.

«Еще лучше, покажите мне юридическое определение «развенчания», — добавляет tahoar.

«Развенчаны? Это никогда не было развенчано, это было скрыто, и ходили разговоры, что это расследуется. Однако расследование так и не было начато Демпартией», — вспоминает justicforall.

«Теперь Джо узнает, каково это — быть преследуемым комитетами Конгресса, как это было с Трампом», — указывает gungho.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Выборы имеют последствия. Пелоси установила новые стандарты для политического футбола и импичмента. Теперь всё перевернулось, и республиканцы скажут последнее слово», — надеется justsayingitasitis972.

«Мы живем в демократии (и нет, она не в опасности), в которой политический маятник никогда не останавливается посередине. Любой демократ, который думает, что стол никогда не перевернется против него, не имеет права занимать выборную должность», — подчеркивает cnorgaard783.

«Республиканцы обладают способностью проводить многозадачные расследования и решать проблемы одновременно. Понятно, что демократы не поймут этого..... И более того — когда это Байден был сосредоточен на реальных американских трудностях и проблемах?» — иронизирует doingmypart2.

«Его собственные проблемы стоят выше американского народа. Он думает только о себе и своей семье. Мир не вращается вокруг старого Джо или Демократической партии. Когда они поймут это, возможно, они смогут функционировать как единое целое, республиканцы и демократы», — отвечает Driver1820.

Напомним, что республиканцы обвинили Хантера и Джо Байдена в «растратах, мошенничестве и злоупотреблении» своим влиянием во время проведения международных деловых сделок. При этом политики опубликовали отчет о проведенном ими расследовании с изложением добытых фактов, указывающих на то, что Байдены отмывали деньги, уклонялись от уплаты налогов и совершали другие преступления.

«Байден злоупотреблял своим общественным положением для продвижения финансовых интересов своей семьи >…< Подобное поведение создало потенциальную угрозу того, что президента Байдена могут шантажировать иностранные организации, включая китайскую Коммунистическую партию. Анализ оставленного ноутбука Хантера Байдена, а также информация, полученная от осведомителей, выявили десятилетнюю схему коррупции, которая представляет угрозу национальной безопасности. Члены семьи Байден использовали свои связи с Джо Байденом для обогащения», — говорится в отчете.