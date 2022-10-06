В США утром 2 ноября два офицера полиции из Нью-Джерси получили огнестрельные ранения во время попытки задержания преступника, в ответ на что отряды полицейских оцепили задние, где произошло преступление.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Известно, что подозреваемый по имени Кендалл Ховард, имеющий криминальное прошлое, обменялся выстрелами с двумя офицерами, которые пришли для обыска по ордеру. Один из офицеров был ранен в ногу, а другой получил тяжелое ранение в шею. Однако в данный момент оба офицера находятся в стабильном состоянии.

Несмотря на то, что полицейские выжили, американцы возмутились данному преступлению, выразив негодование по поводу разгула преступности. Свое мнение они выразили под соответствующей публикацией Fox News.

«Мой муж только что вышел на пенсию в прошлом месяце после 30 лет работы в полиции Ньюарка. Он считал, что США стали Диким Западом, и теперь людям очень опасно в городах. Молитвы остальным храбрым душам, работающим на этих улицах!» — восклицает Mlima22.

«Большую часть своей жизни я прожил в штате Нью-Джерси. Закон штата практически полностью запрещает владение оружием в общественных местах. Как же этот законопослушный гражданин смог это сделать? О, да, точно, преступники не соблюдают законы, которыми демократы связывают обычных американцев», — негодует GoodbyeNJ.

«Одна из 783 причин, по которой я уехал из Нью-Джерси», — отвечает duke1 966 528.

«Ежегодно в США умирает около 3 миллионов человек. Из них менее 20 тысяч — это убийства с применением огнестрельного оружия. Это примерно 0,05%. Перспектива, люди…» — комментирует skipperscott204.

«Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что он в курсе ситуации. Типичный ответ демократов. Перевод: мы позаботимся о том, чтобы у похоронщиков была работа», — указывает glene599.

«Я ввел его слова в свой демократический политический переводчик. Он сказал: «Да, я слежу за этим, но я действительно ничего не могу сделать, полиции придется разбираться с этим самой. Мы не просто так лишили их финансирования», — отвечает davidian2 020 412.

«Преступники используют оружие для нападения. Остальные вооружены для защиты. Законы об оружии не останавливают преступников от использования оружия. Они только мешают честным людям защищаться», — рассуждает Sevano689.

Edward Выставка оружия в США

«Еще больше насилия в еще одном контролируемом демократами округе, расположенном в глубоко демократическом штате», — пишет Fight-Againstthe-Tyrants__blogspot.

«Если бы они были в Нью-Йорке, губернатор Кэти Хочул сказала бы, что это всего лишь мнение, что в них стреляли, и искажение данных», — шутит whining&dining.

«Это печальный комментарий к нашему обществу, когда людей, которые работают, чтобы защитить людей и сохранить некое подобие гражданского общества, просто убивают за ту работу, которую они делают. Если вам это нравится, поблагодарите демократов. Они хотят гражданской войны, о чём они будут сожалеть, когда она начнется. Молчаливое большинство — это спящий гигант», — предупреждает justanotherguy784.

«Законы не предотвращают преступлений. Они лишь позволяют арестовывать людей после совершения преступления. То, что мы делаем с этими людьми после ареста, имеет значение. Но демократы любят отпускать преступников без залога, вот почему преступность растет до небес», — считает mecanik909.

Напомним, что ранее The Hill сообщил со ссылкой на опрос общественного мнения Politico и Morning Consult, что большинство граждан США считает разгул преступности одной из ключевых проблем, стоящих перед странной. Как показал совместный опрос, серьезной проблемой насильственные преступления считают 77% американцев. Противоположной точки зрения придерживаются 17% опрошенных. То, что преступность не проблема для США, считают 2%.

Точно так же около 74% американцев говорят, что количество насильственных преступлений растет, а 18% считают, что уровень преступности останется на том же уровне.