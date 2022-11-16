Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что «очень сильно» любит и поддерживает своего отца, однако «не планирует заниматься политикой», так как ее «приоритетом» являются дети и семья.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я очень люблю своего отца. На этот раз я решила отдать предпочтение своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем как семья. Я не планирую заниматься политикой», — отметила Иванка.

«И хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, в дальнейшем я буду делать это вне политической арены. Я благодарна за то, что мне выпала честь служить американскому народу, и всегда буду гордиться многими достижениями нашей администрации», — добавила она.

Иванка сделала данные комментарии после того, как ее отец 15 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году. Ни Иванка, ни Дональд Трамп — младший не присутствовали на церемонии на вилле в Мар-а-Лаго, однако муж Иванки Джаред Кушнер и экс-советница Трампа Кимберли Гилфойл находились рядом с политиком.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Благоразумное решение поставить свою семью на первое место. Спасибо Иванке за самоотверженную службу», — пишет maincoon.

«Она и так делает хорошие дела, и ей не нужна ярость СМИ, направленная на ее семью или лживые новости», — указывает lavender1023.

«Я не виню ее за то, что она не хочет идти в политику. Это стало такой изнуряющей работой. Нет никакой приватности. Все твои действия, хорошие или плохие, оцениваются», — рассуждает rpage.

«На самом деле она говорит, что не хочет иметь ничего общего с тем, что ее отец снова будет баллотироваться. Она знает, что это будет токсичное цирковое шоу, и пытается защитить себя от его токсичности», — считает turryburry.

Michael Vadon Иванка Трамп

«Я знаю только одно: независимо от того, кто победит в республиканской номинации, я буду голосовать за республиканцев. Всё, что показала мне Демократическая партия, это сосредоточенность на климате и «зеленой» новой сделке вместо политики, которая действительно помогает трудолюбивым американцам. Жить от зарплаты до зарплаты и всё больше отставать, потому что либеральная элита считает, что у них есть право указывать людям, о чем им беспокоиться, вместо того, чтобы работать для людей, — это не та идеология, которую я могу поддержать», — подчеркивает Muxman.

«Рад за них! Они заслуживают того, чтобы поставить свою семью на первое место после долгих лет службы нашей стране. Наилучшие пожелания Джареду, Иванке и детям», — пишет Concerned1!

«Иванка была замечательной, и мы благодарны ей за то, что она помогала нам как стране. Сейчас самое время остаться дома с семьей. Горжусь ею и Джаредом Кушнером. Вы оба удивительные люди», — поддерживает DeepStateHater564.

«Они заработали миллионы и миллионы долларов, «помогая» администрации. Не говоря уже о саудовских деньгах Кушнера в размере 2 миллиардов долларов», — отвечает overeducateddemo.

«Лучшая ночь за последнее время. Трамп объявил о своем возвращении. Рынок реагирует. И лучшая новость из всех. Мы только что превысили 218 для большинства в палате представителей. Это значит, что Нэнси официально уволена!» — восклицает demsareliars417.

«Я надеюсь, что его кампания закончится до того, как она начнется, но я знаю о нем слишком много, чтобы поверить в это. Я голосовал за него дважды, но пришло время для нового республиканского послания с аналогичной политикой. Десантис — единственный, кто сейчас приходит мне на ум», — комментирует cdawg88 780.

Напомним, что ранее сенатор-республиканец Синтия Ламмис заявила, что лидером Республиканской партии США является не Трамп, а губернатор Флориды Рон Десантис. Заявление Ламмис было сделано на фоне того, как новый опрос, проведенный по заказу Club for Growth Action, показал, что Десантис опережает Трампа в двух ключевых штатах — Айове и Нью-Гэмпшире, где традиционно проходят первые два голосования на президентских праймериз.