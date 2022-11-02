Президент США Джо Байден во время выступления перед избирателями 1 ноября заявил, что лично разговаривал с человеком, который «придумал» инсулин, и что данное открытие никогда не было запатентовано, потому ученый хотел сделать его доступным для каждого.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Сколько из вас знают кого-то, кто болен диабетом и нуждается в инсулине? Знаете ли вы, сколько стоит производство инсулина для лечения диабета? Оно было придумано человеком, который не стал его патентовать, потому что хотел, чтобы оно было доступно для всех. Я говорил с ним, окей?» — заверил президент во время выступления во Флориде, куда он прибыл, чтобы заручиться поддержкой Демократической партии в преддверии промежуточных выборов.

Отметим, что никто не «изобретал» гормон инсулин, вырабатываемый организмом. Он был открыт канадским врачом Фредериком Бантингом, который умер в возрасте 49 лет 21 февраля в 1941 года. Байден родился немного позже — 20 ноября 1942 года.

Американские интернет-пользователи обсудили очередную оговорку президента под соответствующей публикацией Fox News.

«Вот он опять…» — негодует iceman#1.

«Вскоре он скажет, что был знаком с мистиком Эдгаром Кейсом», — шутит Heddanuff045.

«Мой муж принимает инсулин и мы платили всего 35 долларов в месяц в течение нескольких лет при Трмапе. Трамп сделал это для нас. О чём говорит Байден?» — недоумевает donna1948.

«Моя мама также принимает инсулин, и благодаря Трампу она может получать его без необходимости продавать свой дом, чтобы купить его. Все, кто говорит, что Трамп ничего для них не сделал, — лжецы. Моя жизнь и жизнь моих родителей стала намного лучше при Трампе. Этот человек, Байден, не сделал ничего, чтобы улучшить нашу жизнь», — отвечает USnavyMom694.

«Я виню не Байдена, а людей, которые до сих пор не могут открыть глаза и увидеть этого человека таким, какой он есть. Это будут долгие два года», — предсказывает 13f-fist.

«Вы правы. Приход республиканцев к власти в Конгрессе только нажимает на аварийный тормоз. Потребуются годы, чтобы устранить ущерб, нанесенный администрацией Байдена. И это при условии, что мы получим президентский пост в 2024 году», — соглашается dontblamemeivotedforkodos.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

«Только благодаря пособничеству СМИ им удалось избежать признания очевидного слабоумия Байдена. Демократы, конечно же, будут продолжать голосовать за овощ до тех пор, пока им будут выдавать чеки Covid и прощать студенческие кредиты. Но даже те, кто борется за то, чтобы иметь собственные мысли помимо тех, которые им дает CNN, должны начать понимать, что высокие цены на бензин и стремительный рост цен на продукты затрагивают и их», — указывает runforthehills.

«Контроль над ценами на инсулин абсолютно не влияет на инфляцию», — обращает внимание Trudeau7.

«Я знаю! Я не могу поверить, что каждый раз, когда их спрашивают об инфляции, они упоминают инсулин. Даже для диабетиков (а наш младший — диабетик первого типа) это не та волшебная пуля, которая нужна людям. Снижение цены на одно лекарство не является ответом, даже близким, на проблему инфляции», — восклицает gatorgirlie394.

«Мне 72 года, и я достаточно здоров для своего возраста. Демократы предлагают мне с небольшими скидками лекарства, которые мне не нужны и которые я не могу использовать, и поднимают цены на вещи, которые мне действительно нужны, такие как еда, жилье и транспорт. либералы не позволяют вам жить как человек, поэтому они пытаются заставить вас медленно умирать как собака», — сердится avatar777.

«Резюме: Джо добавил в список своих достижений «путешествие во времени», — иронизирует Bruce_Beat_Michelle_Mens_Decathlon.

«Я надеюсь, что теневое правительство, которое на самом деле управляет страной, в конечном итоге будет привлечено к ответственности. Они совершают преступление. Он не был избран президентом», — осуждает I_Mute_Liberals989.

«Байден теперь разговаривает с призраками», — комментирует genderonly2.

Напомним, что несмотря на все попытки ФРС США переломить опасную ситуацию, инфляция в Америке остается стабильно высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергию и более широким ценовым давлением на потребителей и производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.