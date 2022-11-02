Байден заявил, что лично «разговаривал» с человеком, «придумавшим» инсулин
Президент США Джо Байден во время выступления перед избирателями 1 ноября заявил, что лично разговаривал с человеком, который «придумал» инсулин, и что данное открытие никогда не было запатентовано, потому ученый хотел сделать его доступным для каждого.
«Сколько из вас знают кого-то, кто болен диабетом и нуждается в инсулине? Знаете ли вы, сколько стоит производство инсулина для лечения диабета? Оно было придумано человеком, который не стал его патентовать, потому что хотел, чтобы оно было доступно для всех. Я говорил с ним, окей?» — заверил президент во время выступления во Флориде, куда он прибыл, чтобы заручиться поддержкой Демократической партии в преддверии промежуточных выборов.
Отметим, что никто не «изобретал» гормон инсулин, вырабатываемый организмом. Он был открыт канадским врачом Фредериком Бантингом, который умер в возрасте 49 лет 21 февраля в 1941 года. Байден родился немного позже — 20 ноября 1942 года.
Американские интернет-пользователи обсудили очередную оговорку президента под соответствующей публикацией Fox News.
«Вот он опять…» — негодует iceman#1.
«Вскоре он скажет, что был знаком с мистиком Эдгаром Кейсом», — шутит Heddanuff045.
«Мой муж принимает инсулин и мы платили всего 35 долларов в месяц в течение нескольких лет при Трмапе. Трамп сделал это для нас. О чём говорит Байден?» — недоумевает donna1948.
«Моя мама также принимает инсулин, и благодаря Трампу она может получать его без необходимости продавать свой дом, чтобы купить его. Все, кто говорит, что Трамп ничего для них не сделал, — лжецы. Моя жизнь и жизнь моих родителей стала намного лучше при Трампе. Этот человек, Байден, не сделал ничего, чтобы улучшить нашу жизнь», — отвечает USnavyMom694.
«Я виню не Байдена, а людей, которые до сих пор не могут открыть глаза и увидеть этого человека таким, какой он есть. Это будут долгие два года», — предсказывает 13f-fist.
«Вы правы. Приход республиканцев к власти в Конгрессе только нажимает на аварийный тормоз. Потребуются годы, чтобы устранить ущерб, нанесенный администрацией Байдена. И это при условии, что мы получим президентский пост в 2024 году», — соглашается dontblamemeivotedforkodos.
«Только благодаря пособничеству СМИ им удалось избежать признания очевидного слабоумия Байдена. Демократы, конечно же, будут продолжать голосовать за овощ до тех пор, пока им будут выдавать чеки Covid и прощать студенческие кредиты. Но даже те, кто борется за то, чтобы иметь собственные мысли помимо тех, которые им дает CNN, должны начать понимать, что высокие цены на бензин и стремительный рост цен на продукты затрагивают и их», — указывает runforthehills.
«Контроль над ценами на инсулин абсолютно не влияет на инфляцию», — обращает внимание Trudeau7.
«Я знаю! Я не могу поверить, что каждый раз, когда их спрашивают об инфляции, они упоминают инсулин. Даже для диабетиков (а наш младший — диабетик первого типа) это не та волшебная пуля, которая нужна людям. Снижение цены на одно лекарство не является ответом, даже близким, на проблему инфляции», — восклицает gatorgirlie394.
«Мне 72 года, и я достаточно здоров для своего возраста. Демократы предлагают мне с небольшими скидками лекарства, которые мне не нужны и которые я не могу использовать, и поднимают цены на вещи, которые мне действительно нужны, такие как еда, жилье и транспорт. либералы не позволяют вам жить как человек, поэтому они пытаются заставить вас медленно умирать как собака», — сердится avatar777.
«Резюме: Джо добавил в список своих достижений «путешествие во времени», — иронизирует Bruce_Beat_Michelle_Mens_Decathlon.
«Я надеюсь, что теневое правительство, которое на самом деле управляет страной, в конечном итоге будет привлечено к ответственности. Они совершают преступление. Он не был избран президентом», — осуждает I_Mute_Liberals989.
«Байден теперь разговаривает с призраками», — комментирует genderonly2.
Напомним, что несмотря на все попытки ФРС США переломить опасную ситуацию, инфляция в Америке остается стабильно высокой, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергию и более широким ценовым давлением на потребителей и производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.