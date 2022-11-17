После того как Республиканская партия обрела большинство в палате представителей США по итогам промежуточных выборов 8 ноября, представители Джеймс Комер и Джим Джордан обвинили президента Джо Байдена в активном участии в зарубежных сделках своего сына Хантера, указав, что Байдены «процветали и превращались в миллионеров, просто предлагая доступ к услугам своей семьи».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Республиканцы обвинили Хантера и Джо Байдена в «растратах, мошенничестве и злоупотреблении» своим влиянием во время проведения международных деловых сделок. При этом политики опубликовали отчет проведенного ими расследования с изложением добытых фактов, указывающих на то, что Байдены отмывали деньги, уклонялись от уплаты налогов и совершали другие преступления.

«Байден злоупотреблял своим общественным положением для продвижения финансовых интересов своей семьи >…< Подобное поведение создало потенциальную угрозу того, что президента Байдена могут шантажировать иностранные организации, включая китайскую Коммунистическую партию. Анализ оставленного ноутбука Хантера Байдена, а также информация, полученная от осведомителей, выявили десятилетнюю схему коррупции, которая представляет угрозу национальной безопасности. Члены семьи Байденов использовали свои связи с Джо Байденом для обогащения», — говорится в отчете.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Это закладывает основу для статей импичмента», — подчеркивает kaidjamesnyc.

«Байден и весь его кабинет должны быть немедленно отстранены от должности в ожидании дальнейшего расследования. Полномочия его кабинета должны быть переданы палате представителей, чтобы обойти коррумпированные Сенат и Конгресс. Выборы должны быть проведены как можно скорее, чтобы заменить эту администрацию...... также каждое назначение, сделанное этой коррумпированной администрацией, должно быть пересмотрено и заменено по мере необходимости новым президентом», — считает usabeliever.

«Ооооо, еще один кандидат на пожизненный запрет всех социальных сетей за распространение лжи и дезинформации», — отмечает! a693.

«Самое приятное, что у них было много доказательств и времени, чтобы провести расследование. Теперь дело осталось за малым, чтобы разоблачить преступную семью Байдена. Спасибо, республиканцы, спасибо!» — восклицает jameslaking.

(сс) acaben Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден

«Что это даст? Он не будет осужден в случае импичмента. Вы хотите изменить эту страну? Вы хотите выиграть голоса? Покажите людям, что Республиканская партия намерена принести изменения с помощью своей новообретенной власти, вместо того, чтобы расследовать деятельность президента в течение 4 лет, как это делали демократы», — советует gibby76.

«Палата представителей сможет объявить импичмент Байдену, имея большинство. Дело в том, что теперь, когда у них есть большинство, они могут провести публичные слушания. Как только они получат банковские документы, ФБР придется дать показания, и информация о деятельности Обамы, ФБР, Байдена и всех других вовлеченных лиц станет известна американскому народу», — надеется Itrulycare.

«Байден так же виновен, как и Хантер. Но республиканцам придется доказать это так, чтобы не к чему было придраться. А не вести себя как демократы, которые обвинили Трампа и при этом не представили никаких реальных доказательств. Республиканцы будут соответствовать более высоким стандартам, и мы должны приветствовать это. Мы не должны деградировать и превращаться в демократов», — указывает anamericancorrespondent.

«Ничего удивительного. Но будет ли кто-нибудь действительно что-то делать — например, передавать доказательства, полученные в ходе расследования Конгресса, федеральным прокурорам?» — интересуется herroberst.

«Они никогда не смогут заставить Сенат, контролируемый демократами, поддержать импичмент, несмотря на имеющиеся доказательства. Я думаю, что лучшее, на что мы можем надеяться, это затруднить работу его администрации постоянными расследованиями, ограничивая его возможности провести любую из его программ, то же самое, что они сделали с Трампом. Так что мы можем начать это делать. Хантер — это совсем другая история, и его можно будет успешно преследовать. Но с коррумпированным минюстом, отвечающим за расследование, я не испытываю оптимизма», — отвечает g. h. m.

Напомним, что республиканцы в палате представителей также предложили провести проверку средств, выделяемых Киеву властями США. Группа конгрессменов потребовала предоставить в течение 14 дней документы и другие материалы, касающиеся предоставленной при администрации президента США Джозефа Байдена материальной и военной помощи Киеву.