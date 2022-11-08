Группа протестующих прервала выступление президента США Джо Байдена во время 27-й ежегодной конференции ООН по климату COP27 в Египте, во время которой он заявил, что Соединенные Штаты намерены осуществить «трансформационные изменения» для сокращения выбросов парниковых газов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Во время выступления Байден рекламировал достижения своей администрации и хвастался миллиардами долларов, которые Штаты намерены инвестировать в борьбу с изменением климата. Глава Белого дома также объявил о новых правилах, призванных сократить выбросы метана на 30% к 2030 году.

Ближе к концу его 25-минутной речи, во время которой президент запинался, раздался громкий крик из глубины зала и появилась группа людей с большим плакатом в руках. Протестующие осудили программу администрации Байдена по борьбе с ископаемым топливом, которая и ранее вызывала громкую критику среди американцев.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Элита заплатит очень небольшую цену, если вообще заплатит, за радикальные изменения по сокращению метана на 30% к 2030 году. Но средний класс и работающая беднота пострадают значительно. Элиту это не волнует», — негодует OneDave.

«Наш океан непрерывно выбрасывает метан. Они ничего не уменьшат. Земля сама о себе позаботится. Всегда заботилась в течение 4,5 миллиарда лет», — отвечает whitedemon.

«Эта администрация отказывается признать научные данные об изменении климата. Даже если они сделают всё, что предлагают: конец ископаемому топливу, никакого угля, ветряные мельницы, которым позавидуют голландцы, и солнечная энергия… к концу века разница в температуре на Земле составит менее 1 градуса. Достаточно ли этого, чтобы потерять нашу страну из-за саморазрушительной политики?» — спрашивает Stop-the-Madness.

«Сотни мировых лидеров преодолевают тысячи миль на частных самолетах, чтобы пожаловаться на слишком сильное загрязнение…» — отмечает MontauktheEnd.

(сс) The White House Джо Байден спускается по трапу самолета

«Байдену действительно всё равно. Он делает то, что ему говорят, и говорит то, что ему говорят», — отвечает OldSchool555.

«Истина заключается в том, что природный газ и ископаемое топливо чище любого ветряного и солнечного «продукта», представленного сегодня на рынке», — считает wisky.

«Если бы кто-то был действительно озабочен состоянием окружающей среды, эти конференции можно было бы проводить виртуально», — указывает texasgramma.

«Ветер приходит и уходит в зависимости от времени года, а турбины убивают миллионы птиц. Солнечная энергия опять же зависит от того, светит ли солнце. Батареи? Ну, это еще один конечный ресурс, который требует разработки. Ядерная энергия — дорогостоящая, гидроэнергетика вызывает недовольство экологов, поскольку требует запруды рек и может убить некоторые виды мелких гольянов. Мы обязаны найти решение для невозобновляемых источников энергии, и, с моей точки зрения, до этого еще очень далеко. На это потребуются десятилетия и серьезные исследования. Я могу с уверенностью сказать, что пока усилия наших лидеров приведут только к расточительному расходованию средств и захвату денег», — объясняет southernconservative539.

«Байден восхваляет усилия своей администрации по сокращению выбросов метана и использования ископаемого топлива. Этот человек — позор для США. Климатические активисты, похоже, забыли, что климат меняется уже миллионы лет, и ничто из того, что мы делаем, не может остановить эту трансформацию», — напоминает schumrf810.

«Пока Китай не согласится сократить свои выбросы, все изменения в остальном мире не будут иметь значения», — уверен EducatedVeteran.

«Земля нагревается и охлаждается с начала времен. Так будет продолжаться и впредь, и мы ничего не можем с этим поделать. Влияет ли на это человек? Да. Сейчас на Земле проживает более 8 миллиардов человек. Почти в 3 раза больше, чем за последние 100 лет. В связи с этим циклы станут короче», — комментирует boilerup649.

«К сожалению, Байден занят в Европе, выступая за радикальные изменения в борьбе с климатической мистификацией. Тем временем… наша граница открыта, наша экономика падает, а стоимость жизни зашкаливает!» — восклицает nutsanyone?

Напомним, ранее Байден подписал указ, обязывающий федеральное правительство к 2050 году достигнуть нулевого уровня выбросов парниковых газов.