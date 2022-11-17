Бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддерживать выдвижение кандидатуры экс-президента Дональда Трампа на выборах в 2024 году, заявив, что у республиканцев «есть лучший вариант».

Иван Шилов ИА REGNUM Вице-президент США Майк Пенс

В интервью для программы Special Report на Fox News Пенс подчеркнул, что избиратели-республиканцы жаждут возвращения администрации Трампа, но при этом они хотят избежать раскольнического подхода экс-президента. Пенс согласился, что в 2016 году Трамп был единственным, кто мог победить Хиллари Клинтон, однако при этом он добавил, что «разные времена требуют разного руководства».

«Я искренне верю, что у нас будут лучшие варианты. Я слышу, как люди говорят, что они хотели бы, чтобы мы двигались вперед с руководством, которое сплотит нашу страну вокруг наших самых высоких идеалов и продемонстрирует уважение и цивилизованность», — сказал Пенс.

Американские интернет-пользователи обсудили попытку Пенса сместить Трампа под соответствующей публикацией Fox News.

«Есть что-то в Пенсе, что меня отталкивает. Это неприятное чувство», — указывает Piwacket648.

«Я всегда так к нему относился. Я уважаю христианские ценности, но он, похоже, использует Бога как костыль. Для меня он слишком быстро ополчился на Трампа», — отвечает daisycat.

«Пенс прав в том, что у нас есть выбор лучше, чем Трамп. Но это не Пенс. Я выберу Десантиса или нескольких из фракции свободы, или даже одного из нескольких губернаторов-республиканцев. Нам нужен кто-то, кто продолжит дело рабочего человека, как это делал Трамп, но без эго, которое вызывает столько разногласий», — указывает Sedona-USA.

«Конечно, есть альтернативы Трампу, но это не Пенс. Он просто более молодая версия Митча Макконнелла, а Республиканская партия не может оставаться партией меньшинства, как предпочитают эти двое. Этой стране нужна сильная Республиканская партия, чтобы страна двигалась в рациональном направлении, а слабовольные консерваторы вроде Майка Пенса не могут вести ее вперед», — комментирует babylondc.

Gage Skidmore Майк Пенс

«Более молодая версия Митча Макконнелла». Очень метко сказано», — поддерживает OhWell466.

«Пенс не понимает, как работает политика. Мне нравятся его христианские ценности, но христиане, подставляющие другую щеку, могут не подходить для политики. Игровая площадка в основном нехристианская, поэтому здесь действуют другие правила», — считает BrandonLetsGo.

«Только послушайте Пенса. Он говорит как политик. Он похож на Пола Райана. Нам не нужны карьерные политики. Нам нужно руководство, которое не боится говорить правду и, если нужно, идти по выжженной земле. Республиканская партия нуждается в капитальном ремонте, и Трамп — лучший механик для этой работы», — убежден jbasser11.

«Трамп слишком токсичен и не может победить на всеобщих выборах. Избиратели только что ясно дали это понять», — отвечает emily3 264 366.

«Пенс тоже не вариант. Он неизбираем. Демократы не будут за него голосовать, республиканцы его ненавидят, независимым не нравится его проповедь. Если Трампа лучше оставить в прошлом, то и Пенса тоже», — рассуждает retired_recon.

«Я голосовал за Трампа дважды, но даже я считаю, что Трамп неизбираем. Его политика была действительно хорошей. Но если дело дойдет до этого и Трамп получит номинацию против Байдена, я не думаю, что буду голосовать вообще. Оба этих человека внесли столько раскола и ненависти, что я не могу с чистой совестью потворствовать этому, голосуя за одного из них. Ради блага этой страны я считаю, что нам нужно двигаться дальше от Трампа и Байдена», — отвечает whiskytang0foxtr0t.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что гордится тем, что не стал оспаривать результаты президентских выборов в стране 2020 года. Также он осуждал действия экс-президента США Дональда Трампа, допустившего беспорядки в Вашингтоне в январе 2021 года.