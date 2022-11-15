Демократическая партия США опубликовала официальное заявление в ответ на объявление экс-президента Дональда Трампа о намерении переизбираться в Белый дом в 2024 году, уверяя, что он проиграет.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Дональд Трамп был плохим президентом; именно поэтому он проиграл в 2020 году и именно поэтому он проиграет снова», — сказал председатель национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

«Сегодняшний день — это только начало грязной борьбы республиканцев за звание самого крайнего политика», — предположил Харрисон.

Далее политик напомнил американцам, что Трамп принес Америке худшие показатели занятости со времен Великой депрессии, а также протесты на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

Напомним, что 15 ноября Трамп официально объявил о том, что он намерен баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2024 году.

«Ради того, чтобы снова сделать Америку великой и славной, сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Трамп, выступая из поместья Мар-а-Лаго перед группой преданных сторонников.

«Я баллотируюсь, потому что считаю, что мир еще не увидел тех высот, которых может достичь эта нация. Мы еще не достигли этой вершины, верите вы в это или нет. На самом деле мы можем пойти очень далеко, но сначала мы должны выбраться из этой канавы», — указал Трамп.

Отметим, что кандидатом от Демократической партии, вероятно, станет действующий президент Джо Байден. На выборах 2020 года борьба между Трампом и Байденом привлекла рекордное количество избирателей во время голосования.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Демократы не единственные, кто говорит, что Дональд снова проиграет. Буквально каждый красный согласен с тем, что он будет продолжать проигрывать и тянуть партию к ее краху», — пишет pwnd-the-reds.

«Ну, Байден будет переизбран, и он будет продолжать называть Камалу «президент Харрис», — отвечает easytosay.

«Я люблю Трампа, но ...... Байден будет переизбран. Республиканцы НЕ могут победить снова. Всё кончено. Мы пытались. Я бы, конечно, проголосовал за него, но он всё равно НЕ победит», — считает easytosay.

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Большая скидка на обучение для студентов подтолкнула всю молодежь выступить против республиканцев. При этом каждый убежденный демократ вышел на выборы, чтобы показать свою ненависть к Трампу», — указывает mr0.

«В партии демократов точно нет недостатка в ненависти», — отвечает easytosay.

«Я искренне считаю, что Трамп переизбирается только для того, чтобы остановить расследования минюста и ФБР. Я чувствую себя плохо, потому что они преследуют его с 2016 года. Мне нравится Трамп и то, как он разоблачил наше коррумпированное правительство, от минюста до ЦРУ. Я знаю, что мы снова выиграем от его политики, но Трамп — это громоотвод для левых. Это очень прискорбно, но некоторые смотрят и оценивают его по словам, а не по делам», — рассуждает smart•black•female.

«Дональд Трамп получит мой голос», — подчеркивает dailynewsreader.

«Демократы украли выборы 2020 года путем мошенничества, и это, вероятно, произойдет снова», — предупреждает dailynewsreader.

«Национальный комитет Демократической партии — действительно талантливые мошенники. Они могут переплачивать и обманывать своих оппонентов. Можно было бы не проводить выборы, а просто подбросить монетку. Это было бы справедливее», — отмечает lazy.8.

Отметим, что столь ранний старт Трампа может быть направлен на ликвидацию других потенциальных претендентов от Республиканской партии, включая восходящую звезду — губернатора Флориды Рона ДеСантиса и бывшего вице-президента Майка Пенса.