Большинство потенциальных американских избирателей не хочет на выборах 2024 года снова наблюдать за политическим поединком между президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, согласно новому опросу USA Today / Suffolk University Poll.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

Так, около 64% избирателей заявили, что не хотят, чтобы Байден снова баллотировался в 2024 году. Для сравнения: 26% отметили, что хотели бы вновь видеть Байдена.

При этом 68% участников опроса также не хотят, чтобы на второй срок баллотировался Трамп. Его поддержали только 27%.

Энтузиазм внутри политических партий в отношении матча-реванша между Байденом и Трампом также неоднозначен. Среди демократов 45% хотели бы переизбрания Байдена, а 43% выступили против.

Среди республиканцев 56% вновь желают видеть Трампа в Белом доме в 2024 году, в то время как 39% сказали, что предпочли бы другого кандидата.

Американские интернет-пользователи обсудили результаты опроса под соответствующей публикацией Fox News.

«Первое, что сделал Джо Байден, когда его ввели в должность, это атаковал индустрию ископаемого топлива. С этого момента инфляция стала неизбежной. Байдену нужно перестать обвинять всех остальных в росте цен на газ, продукты питания, медицинское обслуживание, одежду, коммунальные услуги, образование, транспорт и жилье. После такого поведения я точно не буду за него голосовать», — пишет ClashSullivan.

«Верно, и печатание нескольких триллионов ненужных долларов, чтобы предоставить большему количеству людей возможность сидеть на заднем сиденье и не работать, тоже не помогло. Он создал проблему рабочей силы и повысил безработицу», — соглашается GaryOK.

«Есть много республиканцев, которые не хотят Трампа не из-за политики, а из-за нескольких других факторов, таких как возраст и его грубые твиты. Они предпочли бы видеть более молодого человека с той же политикой, но менее резкого. Но если бы нужно было выбирать из двух зол, то каждый республиканец проголосовал бы за Трампа, а не за Байдена», — объясняет 702dano.

«Этот опрос показывает, почему Америка находится в свободном падении. Опрошенные одобряют Байдена, потому что он им нравится лично. Таким образом, очевидно, что большинство американцев, которые являются демократами, не заботятся о своей стране, а заботятся о личности», — уверен steelerjeff.

Gage Skidmore Джо Байден

«Очень трудно поверить, что так много людей в Америке не видит, как Байден разрушает эту страну. Деньги перенаправляются нелегалам, в то время как мы страдаем. Многие американцы, которые тяжело работали изо дня в день на протяжении десятилетий, обеспечивая свои семьи и планируя выход на пенсию, вынуждены откладывать выход на пенсию. Некоторые задаются вопросом, смогут ли они вообще выйти на пенсию из-за инфляции, которая продолжает расти. Часто пенсионеры имеют фиксированный доход. Быстро растущая инфляция подрывает фиксированный доход. Байдена не волнует, хватит ли людям, которые работали, содержали свои семьи и платили налоги, денег на основные расходы на жизнь!» — восклицает ClashSullivan.

«Потому что левые не думают. Они просто реагируют эмоциями. На всё», — отвечает j. harrison.

«Я буду голосовать за Трампа, если только он не поддержит другого кандидата. Я ничем не обязан Трампу, кроме 4 лет прекрасной политики, которая способствовала развитию моего бизнеса и многих других. За вычетом COVID-выплат, он принял множество отличных решений, которые сделали Америку лучшей за последние несколько поколений. Мне плевать на его наглые твиты. Мне нужно руководство, которое ставит Америку на первое и единственное место», — комментирует civilwar2020.

«Если это будет Трамп против Байдена, конечно, я проголосую за Трампа, но если это будет кто-то другой, я, скорее всего, не буду голосовать. Нам, действительно, не нужен еще один 80-летний старик на посту президента. Им нужен возрастной ценз. Нам не нужны Пелоси, Митч и все эти старики на посту. Их всех нужно вытеснить», — призывает M. Lee990.

«Я никогда не видел эту страну более разделенной, а я жил в 1960-е годы. Разделение началось, когда Обама стал президентом, и усугубилось с приходом Байдена», — отмечает ClashSullivan.

«Я всегда стараюсь видеть обе стороны. Я понимаю, что Трамп вызывает у многих людей острую неприязнь. Однако голосование — это выбор, не всегда между черным и белым, но часто между меньшим из двух зол. Для меня немыслимо, чтобы рациональный человек, глядя на полный хаос последних двух лет, пришел к выводу, что Байден — лучший выбор», — рассуждает doclr11.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Байден заявил, что хочет участвовать в президентских выборах в 2024 году, но «твёрдое решение» на этот счёт принимать рано.