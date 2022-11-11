Вашингтон, 11 ноября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может воспользоваться сильными результатами демократов на промежуточных выборах для того, чтобы остаться еще на один срок и разрешить многомесячные ожидания партии, которая уже была готова прощаться с ней, рассказали партийные стратеги и политические эксперты изданию Fox News.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Напомним, пока многие ожидали «красной волны», демократы смогли превзойти консенсус-прогноз в палате представителей, так что если республиканцы и возьмут контроль в 2023 году, то, скорее всего, у них будет меньше мест, чем предполагалось. Такой неожиданный результат Демпартии под руководством Пелоси может означать, что спикер останется на своем посту, рассказал стратег Кевин Уоллинг.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Благодаря всем американцам, голосовавшим за демократов, Пелоси не лишилась должности спикера. Видимо, эти люди были недостаточно сыты инфляцией, самой высокой за последние 40 лет, стремительно растущими ценами на бензин, неконтролируемой южной границей, проблемами снабжения, ростом преступности почти в каждом городе, контролируемом демократами, Демократической партией, которая снова и снова показывает, что хочет разделения и контроля, а также абсолютно бесполезными президентом и вице-президентом. Поэтому я хотел бы сказать всем избирателям, которые голосовали за демократов, что теперь мы еще два года будем страдать», — указывает chuck69.

«Будем надеяться, что она останется. Зачем нам лишать консерваторов такой великолепной возможности унизить ее? Надеюсь, мы все увидим, как она отреагирует, когда ее собственная тактика будет обращена против нее», — пишет samsausage.

«Я думаю, что сначала нам нужно навести порядок в нашей партии. Хотя я любил Трампа, его время прошло, и он должен уйти. Его участие в промежуточных выборах привело к крушению машины. Мы должны были победить с большим отрывом», — рассуждает donaldcruz.

«Такие политики, как Пелоси и Байден, всю свою жизнь обогащались, используя «государственную службу» в качестве прикрытия. Это действительно выдающееся достижение. Также два прекрасных примера того, почему нам нужны ограничения срока полномочий», — считает nostalgicsoul.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

«В 2022 году по меньшей мере 97 действующих членов Конгресса купили или продали акции, облигации или другие финансовые активы, которые пересекались с их работой в Конгрессе. Аналогичные сделки совершают их супруги или дети. Это конфликт интересов, на который все закрывают глаза», — негодует uncensored255.

«Я независимый избиратель, и мне неприятно это говорить, но штаты и округа, контролируемые демократами, берут дни или даже недели для подсчета бюллетеней, при этом у них заканчивается бумага, машины ломаются и т.д., это, конечно, подозрительно. Я имею в виду, что если подтасовки голосов не происходит, то их коллективная некомпетентность дает людям основания подозревать, что подтасовка голосов может иметь место», — рассуждает dead-space.

«Она никуда не уйдет. Даже если республиканцы возьмут палату представителей и она отдаст молоток. Она не отдаст власть, она найдет способы подорвать всё, что делают республиканцы, а республиканцы настолько слабы в этой игре, что ничего не будет сделано, как и в прошлый раз, когда они держали Сенат и палату представителей. Пока республиканцы не научатся быть такими же безжалостными, как их враги, они ничего не выиграют», — подчеркивает jgrazzi.

«К сожалению, боюсь, что это верно. Трамп добился бы гораздо большего за первые 2 года своего правления, если бы республиканцы были более сплоченными. Я, конечно, вижу, что такой раскол сводит на нет способность республиканцев достичь многого вообще. Это всё равно лучше, чем правительство с преобладанием демократов, но это так разочаровывает!!! Они могли бы сделать гораздо больше! Трамп не помог своими тонко завуалированными оскорблениями в адрес Десантиса. Если бы Трамп приберег свои оскорбления для демократов, я думаю, это бы значительно помогло», — отвечает basictrucker.

«Республиканцы не просто слабы, у них просто более высокая мораль. Они не разрабатывают планы по смещению законно избранного президента. Но да, республиканцы должны перевернуть ситуацию и играть в эту игру, как преступники слева», — отвечает DimsRDum770.

«70% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении, но при этом демократы могут оставаться у власти. Кто-нибудь объяснит мне, как это происходит», — просит KathyH111.

«Сначала мне нужно, чтобы вы объяснили, как в 2022 году мы всё еще ждем результатов выборов. На момент, когда я пишу это, 44 места в палате представителей еще не определены. Как в мире наших так называемых «технологических достижений» у нас до сих пор нет результатов?» — удивляется GFett68.

«Бесплатные аборты и прощение кредитов на обучение в колледже, очевидно, важнее, чем дюжина других более важных вопросов», — предполагает bud71.