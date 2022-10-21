Новость об смерти 12-летней девочки от рук нелегальной иммигрантки в Париже вызвала бурную реакцию американских интернет-пользвоателей, которые крайне негативно относятся к нелегалам на фоне исторического миграционного кризиса в собственной стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Полиция обвинила в убийстве ребенка 24-летную женщин из Алжира, проживающую во Франции нелегально в течение нескольких лет. Женщину уже арестовали по обвинению в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней, пытках, актах варварства и сокрытии трупа.

Убийство девочки спровоцировало политические споры по поводу иммиграционной политики президента Франции Эммануэля Макрона, а Марин ле Пен, глава ультраправой партии «Национальный фронт», потребовала от правительства положить конец «неконтролируемой иммиграции».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией fox News.

«Это происходит и в США. Полиция боится выполнять свою работу, прокуроры не наказывают нелегалов за преступления, а судьи отпускают их без залога», — пишет tommie59.

«У меня есть небольшое ранчо авокадо в Южной Калифорнии, и я могу сказать вам одну вещь: в большинстве своем нелегалы, которых пустили в нашу страну, не хотят работать, а те немногие, которые соглашаются на работу, хотят получать 25 долларов в час. Мы не может платить такие суммы и остаться в бизнесе. Нам приходится конкурировать с импортом из других стран, где нет больших затрат на рабочую силу», — делится Preston7.

«Ну разве разнообразие, равенство и инклюзия — это не здорово. Для либералов этот ребенок — просто побочный ущерб для «либерального мирового порядка», — отвечает AgentMulder402.

«Элитаристы и глобалисты решили, что единственный способ изменить мир и заставить его принять единое мировое правительство — это разбавить нелегалами нынешнее население каждой промышленно развитой страны», — указывает stolenelection173.

«Вы получаете то, за что проголосовали. К сожалению, большая часть Европы потеряна, но я беспокоюсь, что следующей будет Америка благодаря политике демократов. Наша задача — прогнать их на выборах в ноябре и снова в 2024 году», — рассуждает 2b4all.

Freedom House Беженцы

«Западная/Северная Европа не усвоила урок и будет продолжать жестоко расплачиваться. Америка по глупости идет следом. Я никогда не пойму, как страны могут так стрелять себе в ногу. Это действительно странно», — отвечает medievalprism.

«Согласно исследованию 2004 года, во Франции насчитывалось 14 миллионов человек с иностранными корнями, что составляет более 20 процентов населения. В 2009 году правительство Нидерландов сообщило, что около 20 процентов населения страны имеют «незападные» корни», — напоминает OrangeCountyCA.

«Перепись 2011 года показала, что доля белых в населении Великобритании сокращается почти на 8 процентов с каждым десятилетием. Более половины жителей Брюсселя, «столицы Европы», — выходцы из стран третьего мира», — продолжает OrangeCountyCA.

«Вспомните, что однажды иммиграция была избирательным процессом для «импорта» самых лучших и талантливых», — пишет 1911trp.

«Это послание всему цивилизованному миру. Страны третьего мира всегда имеют менталитет третьего мира. Если вы хотите допускать людей из стран третьего мира, дело ваше. Но устраивать из этого политические дебаты кажется хронической тратой времени», — считает thelar482.

«Вы не говорите им уйти… вы заставляете их уйти… или отправляете в тюрьму», — комментирует Godhelpusall.

«Вот что происходит с открытыми границами и допуском тех, кто не живет по тем же правилам. Консерваторы говорят об этом уже много лет», — указывает Navy_Vet.

Ранее в США двум афганским беженцам были предъявлены федеральные обвинения в преступлениях, предположительно совершенных во время их пребывания в Форте Маккой в штате Висконсин, куда их эвакуировали напрямую из Афганистана летом 2021 года. Одного из мужчин обвинили в попытке изнасилования несовершеннолетнего подростка с применением силы. Его также обвинили в трех других попытках войти в сексуальную связь с несовершеннолетними. Отмечается, что предполагаемые жертвы не достигли 16-летнего возраста.