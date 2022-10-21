Новость о том, что сотрудников соцсети Twitter, скорее всего, ожидает массовое сокращение, независимо от того, станет ли новым владельцем предприниматель Илон Маск или нет, привлекла внимание американцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Издание Washington Post первым сообщило о данных слухах со ссылкой на источники, добавив, что такие изменения могут оказать серьезное влияние на способность компании контролировать контент и обеспечивать сохранность конфиденциальных данных.

Сам Маск уже предупреждал потенциальных инвесторов, что он планирует уволить почти 75% из 7500 сотрудников Twitter, оставив в штабе чуть более 2 тысяч человек. Но даже если сделка Маска с Twitter сорвется, сотрудников ожидают большие сокращения: согласно корпоративным документам и информации источников, нынешнее руководство Twitter к концу следующего года планировало урезать фонд зарплаты компании примерно на $800 миллионов, что привело бы к увольнению почти четверти сотрудников. Компания также планирует провести значительные сокращения своей инфраструктуры, закрыв некоторые центры обработки данных.

Американские интернет-пользвоатели бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Твиттер становится все более токсичным. Сейчас я провожу там гораздо меньше времени из-за этого. Я брошу его, когда Маск завладеет компанией. Надеюсь, что сайт тогда рухнет и сгорит», — пишет cozmot.

«У меня есть миллиарды. Я могу тратить миллиарды на покупку влиятельных компаний. Я могу оставлять без работы 75% сотрудников. Потому что я могу. Потому что я Илон Маск», — злится JohninColambus.

«Нынешним сотрудникам и так не нравится Илон и направление, в котором он хочет вести свою компанию. Так что они сами хотели бы уволиться. Это не новость», — указывает Howard Carter.

«Первое, что он должен сделать, это ликвидировать все должности, в названии которых есть слова «многообразие» или «инклюзия», — считает NeoCon58.

«Если Twitter взорвется и закроется, мир станет немного лучше», — уверен YesMe2.

«Он пытается уничтожить компанию?» — спрашивает Harriet 2.

«Как так получается, что человек с Аспергером возглавляет крупнейшую коммуникационную компанию, а социопаты занимают руководящие посты в политике? Стоит ли ожидать, что папа Римский возглавит ВОЗ?» — иронизирует ThanksGodItsOver.

Heisenberg Media Илон Маск

«Я ушел из Twitter, когда Трамп стал президентом, потому что это было просто болото ненависти и отвращения. Я вернулся после того, как его забанили. Похоже, что следующая пятница станет моим последним днем. У меня шестьдесят тысяч подписчиков в Твиттере, и я собираюсь их оставить. Я призываю всех их тоже уйти», — рассказывает The Templar.

«Маск — следующий самовлюбленный мегаломан, которого империя Мердока собирается навязать американской публике», — убежден Rather_.

«Илон войдет в историю как великий человек, если уволит всех сотрудников Twitter и закроет соцсеть», — комментирует MartinGuy.

«Большинство высокоэффективных сотрудников уйдут, если еще не ушли, так что в Twitter останется костяк команды. Возможно, через несколько лет компания перестанет существовать, что сделает мир лучше», — рассуждает DSc51cts.

«Это будет весело, хотя Илон, будучи Илоном, сменит направление еще 150 раз, прежде чем позьмет в свои руки Twitter, если он вообще туда попадет», — предупреждает Book-3.

«Маск — необычный человек. Трудно поверить, что он сможет «анализировать свой рынок» соцсетей и управлять средством коммуникации», — пишет Skeptical.

Напомним, что ранее выдвинутые Маском предложения о сокращении персонала назвал «невообразимыми» специалист по анализу данных Эдвин Чен. По мнению Чена, такая политика отрицательно отразится на работе соцсети и подвергнет аккаунты пользователей Twitter риску взлома. Кроме того, пользователи соцсети рискуют получить несанкционированный доступ к нежелательным и оскорбительным материалам.