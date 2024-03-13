Кристина Исмагилова
Автор
Журналист и аналитик. Сфера интересов: антиглобализм, страны Восточной Европы и их противоречивые, взрывные национальные характеры. Автор телеграм-канала «Варшавская русалка»
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«Заткнем уши». Польские правители не простили папе «белый флаг» для Украины
Папа Римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI обсудил ситуацию на Украине, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Причиной стал очередной призыв понтифика к переговорам по урегулированию конфликта. В ходе беседы понтифика спросили: «На Украине есть те, кто просит смелости...
13 марта 2024
Навоз и антивоенные лозунги: Варшава стала европейским центром протестов
Такой концентрации акций, митингов и шествий, как на уходящей неделе, польская столица не видела давно. Ярче всех прошла довольно агрессивная демонстрация польских фермеров, шахтёров и лесников 6 марта. Обстановка начала накаляться уже перед зданием сейма, куда пришли протестующие. Начав с...
10 марта 2024
«Это немыслимо!» Поляки блокируют украинскую границу, а белорусскую — нет
29 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна может ввести запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии по примеру соседей в Латвии. Такое постановление латвийский парламент принял 22 февраля, сроком как минимум до июля 2025 года. Известно, что запрет...
1 марта 2024
«Эрозия солидарности». Первые лица Польши проигнорировали Зеленского
Протестная акция польских фермеров, которая прошла 20 февраля и привлекла к себе внимание буквально всего мира, вызвала значительную политическую реакцию со стороны украинских властей. Президент Зеленский был вынужден лично вмешаться в ситуацию. Со стороны все заявления Киева звучат примерно как...
22 февраля 2024
Польские фермеры стали действовать жестче, и дело не только в Украине
Уже долгое время одними из главных новостей являются протесты фермеров по всей Европе. Аграрии от Норвегии до Португалии выходят на улицы, требуя поддержки от властей и снижения требований к их продукции. И запросы эти вполне логичны. Погоня европейцев за «зелёным курсом» уверенно губит аграрный...
20 февраля 2024