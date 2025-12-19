Президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву, где провёл переговоры с польским лидером Каролем Навроцким, премьером страны Дональдом Туском и попутно выступил в парламенте Польши.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам польского президента, разговор с главой киевского режима был «жёстким, честным, но очень приятным, джентльменским».

Протокольная игра

Но, прямо сказать, встреча с Навроцким была не особенно душевной, ведь тот значительно отличается от своего предшественника Анджея Дуды. Да и подготовка к переговорам была трудной, что читается лучше любых намёков.

Ещё перед поездкой в Варшаву между сторонами произошла протокольная игра.

В начале декабря Зеленский направил приглашение Навроцкому в Киев. Но в администрации польского президента жест не оценили и ответили холодно: дескать, рады, что президент Украины считает отношения с Польшей важными, но ждём его в Варшаве.

Такая театральность нужна Навроцкому, чтобы переиграть Туска, а заодно указать на статус: принимать визит и наносить его — две большие разницы для политического мира, окутанного символизмом.

Таким образом, команда польского президента намекает, что у украинцев есть абсолютно уникальная возможность — иметь отношения с Польшей, но с условиями. В них входит в том числе и публичное унижение.

При этом интригу Навроцкий держал до самого приезда главы киевского режима: говорил о том, что «элемент партнёрства» между Польшей и Украиной утрачен и можно было бы всё исправить, но только лишь если украинцы отнесутся с уважением к «стратегическим интересам» поляков.

Естественно, не обошлось без очередного столкновения между кабинетами премьер-министра и президента Польши. В МИД страны заявили, что канцелярия Навроцкого не пригласила на переговоры представителя правительства в состав делегации. А это абсолютно не соответствует конституции, которая требует от президента сотрудничать с кабмином в международных делах.

В свою очередь, в канцелярии заверили, что ведомство находится в постоянном контакте с МИД по вопросам подготовки визита, а обвинения — «несерьёзные» и больше похожи на попытку «развязать политический скандал».

Откровения бывшего

Навроцкий явно хотел показать, что он — президент Польши, а не слуга Украины, как его предшественник Дуда.

В бытность президентом Дуда хоть и не был убеждённым украинофилом, но выглядел достаточно дружелюбно. Дуда ездил в Киев, получал ордена от Зеленского, произносил слова об «общей судьбе», душевно обнимался с главой киевского режима. Казалось, что польско-украинский союз переосмыслен и основан на чём-то твёрдом.

Но в сентябре 2025 года, уже покидая должность, Дуда дал интервью, в котором фактически признался в том, что происходило в последние три года. Он рассказал, что Зеленский пытался втянуть Польшу в войну с Россией — буквально «с первого дня». И доказательством этому Дуда назвал инцидент в Пшеводуве в ноябре 2022 года.

Тогда в деревне, всего в 6 км от украинской границы, упала ракета. Она убила двух фермеров-поляков. Киевский режим немедленно заявил, что это российская ракета, и оказывал на Польшу давление, чтобы та обвинила Россию в нарушении суверенитета. В то время это звучало убедительно — идут боевые действия, что-то могло действительно случайно упасть за границу.

Но потом выяснилось: ракета была украинской. Она принадлежала украинской системе ПВО.

Вот Дуда, в лучших традициях уходящих политиков, раскрыл карты: Зеленский знал об этом, но всё равно давил на поляков, чтобы те объявили ракету российской. Это была попытка манипуляции — создать инцидент, который втянул бы Польшу в конфликт.

По сути, откровения Дуды команда Навроцкого могла бы считать предупреждением: будьте осторожны, они пытаются вас втянуть.

И у нового президента Польши позиция действительно значительно отличается от открытой и мягкой политики предшественника. Оно и понятно.

Польская усталость

Навроцкому досталась Польша, которая очень устала. После трёх лет боевых действий на границе, после принятия 1,5 млн украинских беженцев, после финансирования и вооружения Киева — поляки истощены.

Навроцкий услышал это недовольство и сделал его политической программой. Не антиукраинской программой (или, по крайней мере, не явно), а программой «сначала поляки». И это включало демонтаж помощи украинцам.

В августе 2025 года Навроцкий наложил вето на расширение помощи украинским беженцам. Конкретно: он требовал, чтобы пособие 800+ (детское пособие в размере примерно €23 в месяц на ребёнка) получали только украинцы, которые официально работают в Польше.

Затем он заблокировал финансирование спутниковой системы Starlink для Украины. Затем президент объявил украинцев «меньшинством», а не беженцами, что означает: они остаются в Польше надолго и должны приспосабливаться к польским правилам.

При этом одним из главных камней преткновения остаётся вопрос ответственности Украины за Волынскую резню — геноцид польского народа, в ходе которого, по разным данным, погибли до 100 тысяч поляков.

Позиция правительства Навроцкого в этом плане однозначна: Украина должна признать это геноцидом, разрешить эксгумации останков убитых поляков, а также криминализировать символику Бандеры, которая для современных украинцев — символ борьбы за независимость.

И самое главное — Навроцкий заявляет, что до тех пор, пока Украина не выполнит эти условия, она не может вступить в НАТО и ЕС. Это — демаркационная линия, которую он проводит.

В Киеве знают, что выполнить эти условия в текущей политической ситуации на Украине невозможно. Криминализировать Бандеру или признать «украинский геноцид» над поляками — это буквально самоубийство для киевского режима.

Старые МиГи в обмен на новые технологии

Встречу с украинским лидером Навроцкий начал с того, что визит Зеленского стал «хорошей новостью» для Варшавы, Киева и всего региона, но плохой новостью для Москвы, поскольку он доказал, что «Польша, Украина, страны региона и страны, приверженные демократическим ценностям, едины в вопросах стратегического сотрудничества и безопасности».

Президент также выразил поддержку Зеленскому, а Россия «годами подрывает международный порядок, нарушает принципы международного права и способствует дестабилизации политических систем».

Коснулся Навроцкий и спорного вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29, которые выводятся из строя польской армии, в обмен на украинские антидроновые разработки. До этого президент заявлял, что в принципе не слышал о подобных планах, чем спровоцировал очередные слухи о разрыве между своей канцелярией и правительством.

Однако после переговоров Навроцкий заявил, что вопросы по этой теме «будут решены». Но точное количество истребителей не указал.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что пригласил Навроцкого посетить Украину, чтобы «посмотреть, что еще можно сделать». Он подчеркнул, что его страна рассчитывает на поддержку Польши и готова сотрудничать в рамках программы SAFE по производству современного оружия. Зеленский также заявил, что Киев «готов приветствовать польские компании в плане восстановления Украины».

И тут возникает множество вопросов.

Во-первых, к чему глава киевского режима указал на SAFE — это программа ЕС и отношения к Украине не имеет никакого в принципе. Но зато Польша в ней значится главным получателем. Суть же её такова: деньги выделяются не в виде дотаций, а именно в виде займов с процентной ставкой 3,3%, выдающихся всего на несколько лет и погашаемых за счёт национальных налогоплательщиков.

Похоже, что Зеленский нашел еще один финансовый поток, к которому не прочь присосаться.

А участие польских компаний в восстановлении Украины — очевидный торг с Варшавой, власти которой неоднократно заявляли о желании хорошенько заработать на этом деле, раз уж оказали Украине неоценимую помощь.

Кроме того, как торг выглядит ещё и заявление Зеленского, будто «украинская сторона готова ускорить процесс эксгумации жертв» Волынской резни. Звучит это, возможно, сильно, но на деле может не значить вообще ничего.

Зато для Навроцкого одно упоминание о каких-либо подвижках в этом вопросе уже означает несколько пунктов в рейтинге доверия.

Недостаток благодарности

После Навроцкого Зеленский также посетил польский Сейм (нижнюю палату парламента), где был встречен и его маршалом Владимиром Чаржастым, вице-маршалом Моникой Величовской и главой комиссии по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем. Они обсудили в том числе выступление Зеленского, однако пока неизвестно, когда это произойдёт.

По словам спикера Сейма, он сам получил приглашение посетить Украину в феврале следующего года, когда, по его словам, наступит «плохая годовщина». И к тому же Чаржастый упомянул, что Польша могла бы помочь Зеленскому в проведении президентских выборов — ведь, по его словам, «в настоящее время в Польше проживает два миллиона украинцев».

Во второй половине дня в офисе премьер-министра также состоялся разговор между двумя политиками, хотя многие подозревали, что Туск не приедет на встречу из-за слишком напряжённых и долгих переговоров на Совете ЕС накануне.

Туск заявил о союзнических отношениях с Украиной и о её поддержке. Он отметил, что поляки и украинцы «должны проявить максимум понимания и терпения друг к другу».

«Иногда у нас в Польше возникает ощущение, что не все украинцы ценят наши усилия, иногда у украинцев возникает ощущение, что у нас настроения стали немного менее проукраинскими. Да, это всё правда. Нам нужно многое объяснить друг другу и из прошлого. Мы должны быть очень терпеливы и с пониманием относиться друг к другу», — сказал польский премьер-министр.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Туска, в том числе за решение ЕС о предоставлении Украине поддержки в виде кредита в размере 90 млрд евро на следующие два года. Так он постарался показать, что к числу тех украинцев, кто не ценит польские усилия, лично он не относится.

В общем, встреча в Варшаве показала, что отношения между Польшей и Украиной вступили в новую фазу — фазу холодного расчёта.

Украина получит помощь, но каждый евро будет оплачен политическими уступками. Для Киева это выглядит как единственный выход — Варшава остаётся ключевым союзником на восточном фланге НАТО, и её потеря будет действительно ощутимой. Но каждая уступка будет выглядеть как унижение, которое украинская общественность будет ненавидеть.

Настоящий риск — это не разрыв между Варшавой и Киевом, а именно постепенное охлаждение при сохранении формального союза. США требуют «реализма» и переговоров с Россией, Брюссель требует реформ, Варшава потребует уважения к «стратегическим интересам Польши».

И Киеву, вероятно, придётся прогибаться под все эти требования, платя за это свою цену.

Хотя встречи и закончились в целом красивой риторикой о «едином фронте против России», но реальность более мрачна: теперь киевский режим ждёт только трудная игра в дипломатию, где только союзники считают выгоду.