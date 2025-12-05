Свентокшиский парк в центре Варшавы превратился в настоящую зону боевых действий. С начала 2025 года полиция выезжала в него уже 946 раз — почти по три выезда в день в среднем. И тенденция к росту очевидна: в 2023 году было зафиксировано 791 вмешательство полицейских, а в 2024-м — 891. Что творится в парке?

Иван Шилов ИА Регнум

Массовые драки, пьянство до потери сознания, стрельба из пневматического оружия и странные «челленджи» подростков — украинская молодёжь захватила место отдыха, сделав его «своей» территорией, и теперь местные стараются обходить его стороной.

Из последних случаев: 15 ноября там произошла массовая драка, в которой приняли участие около 50 человек. У некоторых было холодное оружие. Или пример более мирный, но имевший резонанс в соцсетях: 15-летний парень залез на рождественское колесо обозрения на центральной площади в пяти минутах от парка и выложил видео в интернет.

Украинская молодёжь объясняет свои действия просто: «Мы не чувствуем себя здесь гостями», — сказала одна девушка, дочь украинского военнослужащего. То есть ведут они себя «как дома».

При этом местные уже не знают, к кому бежать за помощью. Полиция только читает нотации, да и то не всегда, родители сделать ничего не могут. Поэтому лучше просто лишний раз в парк не заходить.

Но вот что показательно: параллельно растет и число «контратак» поляков. С января по ноябрь зафиксированы 543 преступления, совершенных по мотивам ненависти к украинцам, — на 159 больше, чем за аналогичный период 2024 года. На 41% выше, чем год назад.

На днях в городе Слупск произошел инцидент, который свидетельствует, на какой тонкой грани находятся отношения поляков и украинцев. Преподаватель в строительном училище назвал украинских студентов «сволочью», пообещал им провал на экзаменах: «Я покажу вам, кто такие поляки».

После его слов украинцев прямо перед школой избила группа польских подростков. Один из них плюнул в лицо 16-летнему украинцу с криками: «К черту Украину» и «Идите на фронт». В результате драки мальчику сломали нос, а другому парню — ключицу. Учителя отстранили от работы.

Катастрофа в цифрах

В марте 2022 года 94% поляков поддерживали прием украинских беженцев. В октябре 2025 года эта цифра упала до 48% — минимум за всю историю опросов CBOS начиная с 2014-го. При этом 50% поляков считают, что поддержка Украины является «чрезмерной», и ещё 51% говорят, что масштаб помощи беженцам слишком велик.

Только 25% поляков говорят о позитивном восприятии украинцев. 30% воспринимают их негативно, 41% — нейтрально. Это данные опроса Центра Мерошевского на конец 2024 года.

Но интереснее другое: 56% поляков ожидают, что граждане Украины вернутся домой после СВО, и лишь 5% хотят, чтобы они остались. Это означает, что большинство воспринимает украинское присутствие как временное бремя и не желает, чтобы «понаехавшие» полноценно интегрировались в общество.

А когда украинцев просят назвать, какая европейская страна помогла им больше всего, они в первую очередь выбирают Великобританию (34%) и Германию (29%). Польшу упоминают только 23% опрошенных. То есть Варшава не получает той благодарности, на которую рассчитывает.

Причин столь серьезного слома польского общественного мнения может быть несколько. Но основные — это усталость от боевых действий, тяжелое бремя помощи беженцам и высокая инфляция.

Поляки боятся, что украинские рабочие займут их места, 40% опрошенных связывают застой уровня зарплат как раз с притоком украинцев на рынок труда. Одновременно между странами продолжаются склоки то из-за продажи зерна, то из-за организации грузоперевозок, то из-за поставок товаров, которые традиционно производили польские фермеры.

Кроме того, польские власти и СМИ откровенно подогревают антиукраинскую атмосферу. Медиа подробно описывают каждый инцидент, в котором замешана украинская молодёжь, и буквально охотятся за скандалами. Появляется всё больше сообщений то об украинских шпионах, то о диверсантах. И звучат эти заявления из уст политиков.

Управляемая ненависть

Вероятно, такое управляемое охлаждение отношений как раз и нужно польским властям. Если уровень народной ненависти к украинцам достигнет определенной точки, политики могут объявить «конец толерантности» и сразу получат мандат на сворачивание помощи.

Возможно, это попытка переложить ответственность (в чём поляки точно преуспели) на «общество», которое «само решило». Особенно на фоне снижения поддержки киевского режима со стороны других стран, бесконтрольных атак на танкеры и коррупционных скандалов.

В целом граждане Польши находятся в постоянном стрессе и устали, в то время как украинцы в их стране ведут себя как завоеватели. А они именно так себя ощущают — не гостями, а хозяевами. При этом СМИ и политики добавляют масла в огонь.

И всё это вкупе работает: каждый скандал в парке, очередной инцидент в школе, новое обвинение в шпионаже — это кирпичик в растущей стене ненависти.

Политики и журналисты конвертируют обычную социальную усталость в организованную ненависть, которая может быть вложена в политический мандат. Общество постепенно переходит от сочувствия к неприятию. И возможно, это легальный путь к предлогу, чтобы перестать помогать Киеву или отдать ему главное «оружие Польши» — украинцев призывного возраста.