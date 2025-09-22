20 сентября в Варшаве состоялась акция протеста против военной поддержки Украины, организованная правой партией «Конфедерация польской короны». Митинг на площади Романа Дмовского собрал несколько сотен участников под лозунгами «Польша за мир!» и «Нет втягиванию в войну на Украине!».

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе выступлений перед президентским дворцом активисты и политики подчёркивали, что правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском пытается вместе с «коалицией желающих» втянуть Польшу в боевые действия на Украине.

Эта тема встала в польском обществе особенно остро: инциденты с якобы российскими дронами, массово нарушившими воздушное пространство республики, стали поводом для обострения конфронтационной риторики.

На фоне реальных рисков и провалов как польской системы ПВО, так и правительства в целом всё больше поляков задумываются о безопасности и судьбе страны, что влияет на рост поддержки антимилитаристских и антивоенных движений.

В то же время массовое реагирование стран НАТО на инциденты — дополнительное доказательство того, что Польша оказалась втянута в противостояние, последствия которого непредсказуемы не только для государства, но и для всего региона.

С 12 сентября Альянс объявил о начале операции «Восточный страж», официально направленной на усиление обороны своего «восточного фланга». Под предлогом сдерживания России несколько стран, включая Францию, Германию и Великобританию, направили в Польшу подкрепления, однако ни масштабы их участия, ни количество солдат или вооружений неизвестно.

Зато удалось выяснить, что Франция направила истребители Rafale из специального подразделения, которые могут нести ядерное оружие.

Эти самолёты не относятся к частям, традиционно занимающимся противовоздушной обороной, а приписаны к подразделениям 4-й воздушной эскадрильи, которая базируется на 113-й авиабазе Сен-Дизье-Робинсон. Истребители могут быть вооружены ракетами ASMP с ядерной боевой частью взрывной мощностью от 100 до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте и дальностью полёта до 600 км.

Вероятно, истребители прибыли в Польшу без ядерных боеголовок. Однако одновременно с Rafale на авиабазе Минск-Мазовецкий приземлился транспортный самолёт A-400M Atlas с неизвестным грузом. И это помимо иной милитаризации, массовых закупок вооружений и усиления антироссийской риторики.

Всё это стало катализатором для организации немассовой, но показательной акции «Конфедерации польской короны», которая представляет в польском парламенте правоконсервативную альтернативу основным политическим силам.

При этом не стоит путать партию «Конфедерация польской короны», главой которой является Гжегож Браун, с партией «Конфедерация» и её лидером, вице-спикером сейма Кшиштофом Босаком. «Конфедерация польской короны» является частью этой группы, которая также включает в себя «Новую надежду» (ей руководит экс-кандидат в президенты Славомир Ментцен) и «Национальное движение».

Имея три депутатских мандата в нынешнем созыве парламента, «Конфедерация польской короны» последовательно критикует проукраинскую политику Варшавы и выступает против дальнейшей милитаризации страны. В отличие от других партий, она открыто ставит под сомнение целесообразность безоговорочной поддержки Киева и акции против втягивания Варшавы в конфликт проводит не впервые.

А вот что произошло впервые — так это участие организации Polska za Pokojem, созданной женщинами, которые не согласны отправлять своих сыновей и мужей на войну. И это не натяжка: разговоры о возвращении обязательной военной службы и необходимости массового участия в гражданской обороне звучат в Польше всё чаще.

Пока в правительстве подписывают очередные соглашения о взаимодействии с Украиной в военной сфере и заключают оборонные контракты на миллионы долларов, в польском обществе фиксируются довольно однозначные настроения: по опросу IBRiS (июнь 2025 г.), 46% граждан страны выступают за сокращение или прекращение военной помощи киевскому режиму, при этом лишь 5% поддерживают её увеличение.

Для понимания тенденций: в 2022 году поддержка интеграции Украины в европейские структуры составляла 85%, к 2025 году она снизилась до 35%.

Особенно показательны данные по вопросу возможного военного участия: 64% поляков выступают против отправки войск на Украину даже в составе международных миротворческих сил.

По отношению к обязательной военной службе, отменённой в 2008 году, сторонники ее возвращения лидируют лишь с небольшим перевесом (50,5% респондентов против 40,6% желающих сохранить нынешнее положение).

В правительстве избегают прямых комментариев по поводу антивоенных демонстраций, ограничиваясь повторением тезиса о том, что Польша «не рассматривает отправку войск на Украину», в то время как аналитики отмечают нарастание социальной напряжённости.

Игнорирование властями мнения значительной части общества может стать причиной политической дестабилизации в и без того неуравновешенном правительстве, где идёт борьба между кабмином и президентом.

Издание Myśl Polska формулирует позицию скептиков ещё жёстче: Польша должна противостоять попыткам западных элит втянуть её в конфликт с Россией, поскольку эти элиты сами несут ответственность за создание нынешнего кризиса.

Такая риторика находит отклик среди части польского общества, разочарованного в том числе и результатами евроатлантической интеграции. Обещанное процветание обернулось экономической зависимостью, а гарантии безопасности — перспективой стать театром военных действий между великими державами.

Антивоенные настроения в Польше не возникли на пустом месте. Они отражают более глубокие противоречия между декларируемыми целями внешней политики и реальными интересами польского общества.

За три года украинского конфликта Варшава потратила значительные ресурсы на военную помощь Киеву, приняла миллионы беженцев и согласилась на размещение дополнительных натовских контингентов на своей территории.

Всё это не только ограничивает стратегическую автономию Польши, но и существенно отражается на вопросах суверенной политики, а заодно кратно увеличивает риски для национальной безопасности.