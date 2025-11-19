История с диверсиями на железной дороге в Польше получила неожиданное продолжение. После того как польские чиновники взялись привычно обвинять во всём Россию, как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что диверсантами оказались граждане Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Премьер республики Дональд Туск с трибуны парламента 18 ноября объявил, что «беспрецедентный акт саботажа» — дело рук двух украинцев, которые пошли на это по заказу российской разведки. А проникли в Польшу эти диверсанты со стороны Белоруссии, куда после и вернулись через КПП в Тересполе.

Удобно складывается.

Более того, правительству республики даже известно, что один из подозреваемых был осуждён во Львове в мае этого года за диверсии на Украине и оказался на свободе аккурат к моменту происшествия на железной дороге. Другой — родом из Донбасса и ранее работал в прокуратуре.

По словам Туска, эти украинцы разделились — каждому по диверсии. Первый установил зажим на рельсах, чтобы подорвать поезд. Второй использовал взрывное устройство для атаки.

Однако эти действия «нанесли лишь незначительные повреждения полу вагона», и «машинист даже не заметил инцидента», уточнил премьер.

В Варшаве утверждают, что Москва регулярно вербует украинцев, которые являются крупнейшей группой мигрантов в Польше, для саботажа и шпионажа, часто связываясь с ними через Telegram и расплачиваясь криптовалютой.

В 2023 году группа из 16 человек, 13 из которых были гражданами Украины, была осуждена в Польше за действия в качестве российских агентов, в том числе за планирование нападения на поезда, доставлявшие грузы на Украину.

А в прошлом месяце трое украинских граждан были заключены в тюрьму за участие в группе, которой было поручено осуществлять диверсии и акты террора в Польше и других государствах Евросоюза, включая поджог крупнейшего торгового центра в Варшаве. Он, по словам прокуратуры, был осуществлен по приказу России.

Доказательств, как водится, никто не предоставил.

На данный момент в Польше задержаны 55 человек, подозреваемых в совершении 23 актов саботажа.

Премьер Туск также отметил, что целью России при проведении подобных операций является не только «прямое воздействие диверсий, но и [намерение] посеять социальные и политические волнения, в том числе разжечь антиукраинские настроения». Правда, с последним польское общество вполне справляется самостоятельно.

Интересно, что в прошлом месяце министр служб безопасности Томаш Семоняк обратился к беженцам с Украины с призывом не поддаваться искушению заработать деньги, занимаясь шпионажем или диверсиями от имени России.

В общем, в польском правительстве свято убеждены, что «все следы указывают на Россию» и происходящее — «это часть войны» против НАТО, Европы и Польши.

В Кремле отреагировали с хладнокровием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая имеет место», особенно в Польше, где «процветает русофобия».

Он также назвал примечательным тот факт, что в этой ситуации опять фигурируют граждане Украины.

«И, конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов я бы, наверное, задумался. Потому что давайте вспомним: «Северные потоки», взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требования выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трёх соснах. И здесь, если они дальше будут так играть с огнём, то, конечно, им придётся встретиться с очень суровыми последствиями», — подытожил Песков.

Реалия же кажутся совсем простыми: линия Варшава — Люблин используется прежде всего для доставки военных грузов на Украину. Саботаж на ней прерывает эти поставки. Кому это выгодно?

По формальной логике — России, якобы препятствующей помощи Киеву. Но вот в Варшаве растёт напряжённость с украинскими «партнёрами» из-за спорных перевозок, блокад и требований Киева давать им всё больше. Плюс к этому рост популярности правых политиков и националистов. А сам по себе подрыв железнодорожной колеи в реалиях XXI века устраняется чрезвычайно быстро и не способен повлиять на военные поставки.

Может, саботаж — это способ давления или вовсе дело рук собственного населения?

Но Варшава, похоже, выбрала линию, при которой каждое происшествие служит оправданием для военной мобилизации, усиления контроля за населением и укрепления позиции в антироссийской коалиции.

Будто бы на фоне напряжённости с Украиной нужно срочно ещё больше вкладываться в НАТО и тратить деньги на вооружение.

Временами кажется, что вся эта история — удачная возможность для Варшавы дать себе моральное право на репрессии, усиление полицейского режима и новые оправдания для проведения антиукраинской политики. Выбор нарратива зависит не от доказательств, а от целесообразности.

Кремль при этом остаётся последовательным: обвинения отрицает, указывает на логические противоречия и напоминает о предыдущих инцидентах, когда украинцы реально совершали теракты, а поляки их прикрывали.

Это не спасает Москву от претензий, но делает позицию Варшавы выглядящей не просто предвзятой, а откровенно театральной.