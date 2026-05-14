Один из самых ярких представителей бывших польских властей сбежал в США. Збигнев Зебро, экс-министр юстиции и очень влиятельная фигура в предыдущей партии власти «Право и справедливость» (PiS), после отставки Виктора Орбана тайно покинул Венгрию, где он находился в последнее время, и вылетел за океан.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

Это событие стало очередным проявлением жёсткого противостояния между либеральным кабинетом Дональда Туска и национально-консервативным лагерем, который сохраняет значительное влияние в стране.

Для общества Польши то, что после победы на парламентских выборах 2023 года коалиции Туска позиционировалось как «восстановление правового государства», на практике превратилось в банальную политическую вендетту в отношении всех ключевых фигур предыдущего правительства.

Зебро как один из них оказался под массированным давлением новой коалиции и был вынужден сначала искать убежища в Будапеште, а теперь — за океаном.

Зебро и его ближайшего заместителя Марцина Романовского обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном использовании системы Pegasus для прослушки оппозиции и журналистов, а также в «политическом контроле» над прокуратурой.

Дела были возбуждены одно за другим, часто — с откровенным нарушением процессуальных норм и передёргиванием фактов.

Польские государственные СМИ и прокуроры, лояльные Туску, представляли Зебро чуть ли не главным преступником последних лет. В общем, всё в духе классической «охоты на ведьм» — когда под видом борьбы с коррупцией и восстановления демократии происходит сведение политических счётов с побеждёнными.

Сам Зебро неоднократно заявлял, что против него и его команды ведётся заказное преследование, целью которого является не правосудие, а полное уничтожение политических оппонентов.

Когда стало очевидно, что в Польше им не дадут нормально защищаться в суде, Зебро и Романовский начали искать пути к бегству.

Через Венгрию в США

Сначала оба бывших чиновника нашли убежище в Венгрии при правлении бывшего премьера Виктора Орбана, который открыто назвал их преследование политически мотивированным. Романовский переехал туда ещё в 2024-м, а Зебро — в ноябре 2025 года.

Будапешт предоставил политикам защиту и отказывался сотрудничать с Варшавой по линии экстрадиции. Однако после смены власти в Венгрии ситуация изменилась.

Новый проевропейский кабинет во главе с новым премьером Петером Мадьяром дал понять, что больше не намерен прикрывать польских экс-чиновников и планирует выдать их — чтобы страна «не стала убежищем для иностранных преступников».

В мае этого года, когда Мадьяра привели к присяге в качестве премьер-министра, Зебро тайно выехал из Венгрии и оказался в США. По неподтверждённой информации, визу и въезд ему согласовали на высоком уровне американской администрации. Сам Зебро и его заместитель уже подтвердили своё пребывание в Америке, назвав Штаты «последним оплотом настоящей демократии».

Польское правительство Туска немедленно потребовало экстрадиции, однако шансы на успех минимальны — особенно при нынешних отношениях Варшавы с Вашингтоном.

Министр юстиции Польши и близкий соратник премьера Вальдемар Журек заявил, что обратится к США и Венгрии за разъяснениями о том, как Зебро удалось пересечь границы двух стран «без действительных документов», поскольку польский паспорт политика был ранее изъят.

Есть предположение, что Зебро и его заместитель Романовский могли получить в Венгрии проездные документы беженца, которые выдаются в соответствии с Женевской конвенцией. Другие говорят, что экс-чиновник мог въехать по рабочей визе как журналист близкого ему правоконсервативного телеканала Republika. В редакции косвенно подтвердили это, заявив, что бывший министр теперь будет работать в США «политическим комментатором».

В ответ в Госдепартаменте вообще отказались комментировать ситуацию, сославшись на конфиденциальность данных о выдаваемых визах.

Криптовалютный след

Крах одной из крупнейших криптобирж Центральной и Восточной Европы Zondacrypto (раньше BitBay) тоже вписался в эту драму и стал удобным поводом для политического торга. Биржа обанкротилась весной этого года, и в начале апреля около 30 000 клиентов лишились доступа к средствам.

Подтверждённые потери — не менее 350 млн злотых (более 7 млрд рублей), тогда как сотрудники полагают, что реальный долг может превышать 500 млн злотых (свыше 10 млрд рублей).

Генеральный директор биржи Пшемыслав Краль бежал в Израиль: у него есть гражданство еврейского государства, что делает экстрадицию затруднительной. При этом доступ к основным активам предприятия оставался только у основателя биржи Сильвестра Сушека.

А Сушек исчез ещё в марте 2022 года, и семья пропавшего подозревает, что он был убит. Краль формально признал недоступность резервов, но отрицал факт кражи, ссылаясь на технический кризис.

Казалось бы, при чём здесь беглый польский чиновник? Впрочем, вопросов оказалось ещё больше, ведь Туск связал криптобиржу с Россией.

Премьер заявил, что Краль перечислял деньги фонду, связанному с окружением Зебро, и структурам, связанным с Пшемыславом Виплером из правой партии «Конфедерация».

Параллельно он объявил, что биржа якобы «была создана на российские деньги» одной из организованных преступных группировок, которая, по его утверждениям, получила контроль над ней в 2018 году через подставные структуры в ОАЭ. Польское Агентство внутренней безопасности тут же нашло соответствующие материалы в «закрытых документах».

Кроме того, Zondacrypto выступала стратегическим спонсором конференции консерваторов в Польше, где участвовал нынешний президент страны Кароль Навроцкий.

Но никаких доказательств Туск по своей старой привычке не привёл — только указал, что именно из-за этих связей Навроцкий и его соратники блокируют попытки кабмина ввести более жёсткое регулирование криптовалютного рынка.

Аргумент о том, что биржа осуществляла свою деятельность на основании лицензии Эстонии, где и зарегистрирована, а Таллин, в отличие от Варшавы, уже внедрил европейский регламент по регулированию рынков криптоактивов, премьер предпочёл не услышать.

Зебро ответил жёстко — отверг обвинения, назвал их политизированными и заявил, что готов предстать перед «независимым американским судом». Президент Навроцкий указал, что вопрос надо решать через продуманные механизмы регулирования, и упрекнул службы в том, что те «не вовремя довели информацию до премьера».

Таким образом криптоафера превратилась в ещё одну карту в игре — крах биржи дал Туску хоть и слабый, но удобный аргумент против правых, а для Зебро это стало дополнительным способом давления и мотивацией искать внешнюю защиту.

Америка Туску не поможет

Ещё одна занятная деталь в этой истории — демонстративное отсутствие позиции президента Навроцкого. Польский лидер сознательно держит дистанцию: он публично не вмешивается в дело Зебро и не делает громких заявлений в его защиту.

Одновременно Навроцкий последовательно укрепляет позиции президентской власти и пытается ограничить влияние правительства Туска. Его администрация всё активнее продвигает идею расширения президентских полномочий в сфере внешней политики, обороны и национальной безопасности, и ссоры с союзниками в Белом доме ему ни к чему.

Тем более что в администрации Дональда Трампа уже неоднократно намекали, что кабмином Туска недовольны.

Отношения между польскими президентом и правительством давно находятся на уровне открытого, а временами — совсем несдержанного противостояния. Туск видит в Навроцком главную угрозу своей власти и пытается максимально ограничить его влияние через парламент, сторонние группы и лояльные СМИ.

Тот в свою очередь рассматривает нынешний кабинет как временный и слишком сильно ориентированный на Брюссель в ущерб национальному суверенитету.

Особенно заметно расхождение стало в отношениях правительства Польши с США. В Вашингтоне тоже считают, что Туск слишком проевропейский и потому недостаточно надёжен как стратегический партнёр в Восточной Европе.

На этом фоне Навроцкий и его команда всё активнее делают ставку на прямой диалог с Белым домом, обходя кабинет министров, а американцы всячески показывают: с президентом Польши у них особые отношения. Даже белорусского оппозиционного журналиста Андрея Почобута помогли освободить по личной просьбе Навроцкого к Трампу.

Вместе с тем польский лидер продавливает мысль, что республика должна стать главным военным форпостом США в регионе. Он неоднократно заявлял о готовности принять дополнительный американский контингент, который планируется вывести из Германии.

По сути президент предлагает другую модель безопасности: не полагаться только на собственные силы и европейские программы, а максимально использовать прямую военную поддержку Вашингтона, в то время как кабмин Туска, в который входит и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, настаивает на усилении собственной армии и активном участии в военных кредитах ЕС — вроде нашумевшего SAFE.

Такое позиционирование создаёт дополнительное напряжение внутри польской политической системы. Туск видит в действиях президента попытку ослабить правительство. Навроцкий же считает, что именно опора на прямые и крепкие связи с Вашингтоном является наиболее эффективным способом обеспечения безопасности страны в текущих условиях.

Дело Зебро стало лишь одним из проявлений более глубокого конфликта внутри власти. Навроцкий не спешит ввязываться в текущие судебные баталии, потому что играет вдолгую. Он выстраивает параллельный центр силы, опираясь на поддержку США и укрепляя президентские полномочия, пока Туск занимается разборками с прошлым.

Поэтому очевидно, что администрация Трампа не собирается помогать Туску в его внутриполитической вендетте.