В ночь на 10 сентября произошло то, что западные СМИ уже окрестили «беспрецедентным нарушением воздушного пространства страны НАТО».

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

По заявлениям польского оперативного командования, радары зафиксировали «более десятка» беспилотных летательных аппаратов якобы российского происхождения, которые пересекли границу во время очередной воздушной атаки по военным объектам на Украине.

Позднее власти заявили, что некоторые из них летели с территории Белоруссии.

Власти Польши незамедлительно закрыли четыре крупнейших аэропорта страны, включая варшавские Шопена и Модлин, а также аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин.

Жителям трех восточных воеводств — Подляского, Мазовецкого и Люблинского — рекомендовалось не покидать дома до завершения «военной операции».

Польские ВВС впервые с начала специальной военной операции применили оружие, задействовав как собственные истребители F-16, так и союзные голландские F-35 и итальянские самолёты-разведчики AWACS.

Первый повреждённый объект был обнаружен рано утром в деревне Чоснувка Люблинского воеводства, недалеко от белорусской границы, где обломки повредили крышу частного дома.

Через некоторое время было объявлено об обнаружении частей дронов около Опочна Лодзинского воеводства, а также в Чесниках, Вырыках и Чоснувке Люблинского воеводства.

Жертв нет.

Интересно, что при этом совершенно нет чёткого ответа на то, сколько же всё-таки дронов нарушили пространство: украинская сторона подсказывает, что восемь, в медиа говорят, что «больше 20», польские власти заявили о 19.

Кто и сколько сбил тоже неясно: сначала утверждалось, будто все были ликвидированы, затем уточнялось, что «три или четыре», а потом выяснилось, что армия Белоруссии сообщила полякам о «заблудившихся дронах» и даже сама сбила некоторые из них.

Вместе с тем вызывает вопросы и один из БПЛА, обломки которого обнаружили в Лодзинском воеводстве. Это почти 300 километров от границы с Украиной: выходит его не сбили, а у него, вероятно, просто кончилось топливо.

Как сообщается, премьер-министр Дональд Туск немедленно проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о ситуации, подчеркнув, что находится в «постоянном контакте» с альянсом. Туск созвал экстренное заседание правительства, а президент Кароль Навроцкий — заседание Совета национальной безопасности, где обсуждалась возможность применения 4-й статьи Устава НАТО. Она предусматривает срочные консультации с союзниками.

Правда, источник в НАТО сообщил агентству Reuters, что альянс не рассматривает инцидент как «акт нападения» на Польшу, а лишь как «преднамеренное вторжение 6-10 российских беспилотников».

В то же время лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский указал, что это «нападение на Польшу», и оно не случайно. В Генштабе страны добавили, что это «акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан».

В правой партии «Конфедерация» сетовали на то, что польские власти долгое время игнорировали и не вкладывались в развитие беспилотных систем и противостоянию им. По словам депутатов, правительство тратит огромные деньги на тяжёлое вооружение, но не учитывает, что в случае реального конфликта оно запросто будет подвергнуто атакам беспилотников. Вместе с тем вице-маршал Сейма и лидер Конфедерации Кшиштоф Босак заявил, что «действия России были преднамеренными, и целью было проверить способность и системы обороны Польши и НАТО». Он добавил, что это было «нападением», и «ситуация доказала, что Польша не готова к атаке беспилотников».

Были, правда, и другие голоса.

Например, бывший командир спецподразделения «Гром» генерал Роман Полко считает, что называть этот инцидент «актом агрессии» преувеличено, и это может вызвать панику в польском обществе, что не является адекватной реакцией в этой ситуации. Другой генерал — Леон Коморницкий — согласился с коллегой и назвал произошедшее «действием обычного характера».

Стоит также отметить, что, пока кабмин во главе с Туском и польскими медиа упорно называют дроны российскими, президент Навроцкий проявляет больше благоразумия: он предложил дождаться результатов расследования и анализов, которые должны быть предоставлены в течение 48 часов.

Вероятно, исходя из такого же холодного расчёта Навроцкий и говорил о статье 4 устава НАТО — это более мягкая мера, направленная на предотвращение эскалации через дипломатические консультации, а не как ранее гремевшая повсюду 5-я статья — предполагающая коллективную оборону при прямом нападении («нападение на одного — нападение на всех»).

Наиболее агрессивную риторику продемонстрировали американские политики.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал произошедшее «актом войны» против союзника по НАТО и потребовал от президента Дональда Трампа ввести «обязательные санкции, которые обанкротят российскую военную машину и вооружат Украину оружием, способным наносить удары по России».

«Россия атакует Польшу, союзника НАТО, иранскими беспилотниками менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента [Польши] Навроцкого в Белом доме», — написал Уилсон в Х.

Сенатор Дик Дурбин подчеркнул, что «повторяющиеся нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами являются справедливым предупреждением о том, что Путин проверяет решимость защищать Польшу и страны Балтии».

Украинская сторона немедленно использовала инцидент для усиления давления на западных союзников.

Министр иностранных дел Андрий Сибига заявил, что случай подтверждает необходимость перехвата российских снарядов уже в украинском воздушном пространстве. Владимир Зеленский назвал инцидент «крайне опасным прецедентом для Европы» и дежурно потребовал от партнёров «сильной реакции», чтобы «Россия почувствовала последствия».

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон указал на «неприемлемое» присутствие российских БПЛА в воздушном пространстве Польши. Он призвал РФ положить конец «безрассудному поведению».

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России и заявила о том, что Европа полностью солидарна с Польшей. Она подчеркнула, что ЕС намерен вложить 6 млрд евро в «альянс беспилотников» с Украиной.

К тому же она добавила, что страны ЕС должны проработать вопрос о возможности финансирования Киева с помощью доходов от замороженных российских активов, в чём была солидарна со своей коллегой — главой евродипломатии Кайей Каллас. Она отметила, что в ЕС должны усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы.

«Вчера вечером в Польше мы стали свидетелями самого серьёзного нарушения Россией европейского воздушного пространства с начала войны, и есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение. Война России обостряется, а не заканчивается», — написала Каллас в своём аккаунте X.

Пожалуй, из сонма агрессивных заявлений выделились только власти Литвы.

Министр обороны республики Довиле Шакалене подчеркнула, что «точных данных нет» и попадание дронов в воздушное пространство Польши с «большой вероятностью было случайным».

Позднее в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Он назвал заявления властей Варшавы о российском происхождении дронов, сбитых над её территорией, беспочвенными.

«Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — отметил дипломат. Он также напомнил, что единственным случаем, когда удалось подтвердить происхождение упавшей воздушной цели, стала украинская ракета в ноябре 2022 года.

Тогда две ракеты упали в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной, вследствие чего погибли два поляка.

Совсем недавно экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что в то время на него оказывали давление власти Киева, требуя назвать ракеты российскими. По его словам, таким образом киевский режим пытался втянуть Варшаву в боевые действия.

Стоит отметить, что инциденты с дронами в Польше в целом участились в последнее время.

Только в начале сентября власти сообщали о двух беспилотниках, которые нарушили польское воздушное пространство, но тогда их не стали сбивать, поскольку они якобы «не представляли угрозы». Несколько дней назад обломки «неопознанного объекта», предположительно российского БПЛА, нашли в деревне Осины в Люблинском воеводстве, а также в районе пограничного перехода Польши с Белоруссией, вблизи Тересполя.

Инцидент 10 сентября демонстрирует новый уровень напряжённости в регионе.

Однако отсутствие точных данных о количестве, происхождении и результатах ликвидации дронов, а также противоречивая информация от разных сторон создают предпосылки для спекуляций и политических манипуляций на фоне внутренней борьбы власти в Польше.

В связи со всем этим исключать элементы провокации в данной ситуации нельзя: характер и масштаб реакции западных союзников выдают как будто заранее подготовленный сценарий.

Агрессивная риторика о необходимости новых санкций и усиления военной помощи Украине красноречиво свидетельствует о заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта.

Кроме того, на фоне внутреннего обострения борьбы за власть между польским правительством и президентом этот инцидент может служить удобным предлогом для усиления контроля и оправдания повышенных мер безопасности.