Президент Польши Кароль Навроцкий отправился в свою первую зарубежную поездку — и сразу в Белый дом к американскому коллеге Дональду Трампу. Визит стал не только важным дипломатическим событием, но и кристаллизацией глубокого противостояния внутри польской элиты.

Иван Шилов ИА Регнум

Навроцкий посещает Трампа не впервые. Ещё в мае 2025 года, когда поляк был скорее темной лошадкой на президентских выборах, он получил важную поддержку от американского лидера — республиканец Трамп принял его в Овальном кабинете. Это событие стало значимым моментом в избирательной кампании.

Вместе с тем, за полгода до этого о Навроцком вообще мало кому было известно — разве что МВД РФ, которое ещё в 2024 году объявило его в розыск ещё в качестве директора Института национальной памяти Польши (IPN), за снос памятников советским воинам.

Но майская встреча с Трампом кардинально изменила ситуацию. После победы Навроцкого на выборах американский президент не скрывал своего восторга.

«Великолепная победа Кароля Навроцкого в Польше, он будет отличным президентом! Он победил, потому что действительно любит поляков», — написал американский президент. Трамп даже опубликовал видео с предвыборного митинга, где толпа сторонников Навроцкого скандировала: «Дональд Трамп!».

Всё это закрепило за новым польским президентом статус чуть ли не протеже лидера США. И если избирателям это в целом нравилось, то в польских элитах преобладала озабоченность.

Дело в том, что другого кандидата на пост главы Польши — мэра Варшавы Рафала Тшасковского — поддерживала демократическая партия США, в том числе экс-президент Штатов Барак Обама. Связи нынешнего правительства под премьерством Дональда Туска в целом были крепки именно с американскими демократами, а вот республиканцы им — словно кость в горле.

В связи с этим победу Трампа на последних выборах в США оценили не все польские политические деятели.

Кто-то, правда, отмалчивался, а вот глава МИД Польши Радослав Сикорский сразу заявил: «Европа должна срочно взять на себя большую ответственность за свою безопасность. С расходами на оборону и решениями по миграционной политике Польша делает то, что её союзники только начинают делать. Ветер истории дует ещё сильнее, и руководство Польши примет вызов».

Особенно ярко в этой позиции Сикорского поддерживала жена — лауреат Пулитцеровской премии американская журналистка Энн Эпплбаум. Она крайне резко и последовательно критикует американского президента.

Эпплбаум неоднократно сравнивала Трампа с диктаторами прошлого, называя его «угрозой демократии» и утверждая, что он «говорит как Гитлер, Сталин и Муссолини». В своих статьях для журнала The Atlantic она писала, что Трамп является «идеальным кандидатом для России и Китая», обвиняя его в подрыве демократических норм.

Говорят, польский депутат Европарламента Доминик Тарчинский от партии «Право и справедливость» даже передал штабу Трампа компрометирующие материалы с негативными высказываниями Эпплбаум и других польских политиков об американском президенте. «Трамп знает, что о нём писали и говорили», — заявил Тарчинский, предположив, что сотрудничество польского правительства с Трампом будет «очень трудным».

И вот в преддверии встречи американского и польского лидеров всплыли занятные подробности, касающиеся непосредственно ведомства Сикорского.

За пару дней до поездки выяснилось, что Навроцкий не пригласил никого из Министерства иностранных дел сопровождать его в поездке в США. Традиционно представители МИД участвуют в официальных визитах президента, как это было даже при предыдущем президенте Анджее Дуде, который также относился к оппозиции.

Ведомство вроде бы предложило направить кого-то в делегацию, включая самого главу МИД Сикорского, но глава канцелярии Навроцкого Збигнев Богуцкий указал, что никто оттуда не был приглашен, потому что правительство имеет плохие отношения с Вашингтоном и «опозорило себя» критическими комментариями о Трампе в прошлом.

По его словам, Навроцкий хочет «восстановить хорошие отношения с США, которых не хватает этому правительству».

Конфликт разгорелся еще сильнее, когда МИД решил направить инструкции для польского президента о том, как общаться с Трампом, и по каким вопросам.

Например, в ведомстве советовали избегать каких-либо обязательств по дальнейшим закупкам польских вооружений у США, не заявлять о поддержке американской компании в качестве подрядчика запланированной второй атомной электростанции в Польше и избегать обсуждения планов правительства по новому цифровому налогу.

Вместе с тем, сам Сикорский внезапно оказался на встрече с госсекретарём США Марко Рубио. И хотя визит был скорее формальным и его целью было совместное вручение премии кубинской оппозиционерке Берте Солер, глава польского МИД воспользовался ситуацией, чтобы обозначить роль своего ведомства.

В частности, речь шла о том, что экономика Польши выросла до оборота в триллион долларов, а значит Штаты, председательствующие в G20 в 2026 году, могли бы страну «пригласить присоединиться к этой группе».

«Мы имеем на это право не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая презентует политический и интеллектуальный аргумент, потому что мы являемся той страной, которая успешно трансформировалась из плановой экономики в свободную, и мы являемся примером для подражания другим», — подчеркнул Сикорский.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и энергетики, а также совместные действия для прекращения боевых действий на Украине, т.е. непосредственно вопросы внешней политики.

Здесь важно понимать, что конфликт между Навроцким и правительством Туска выходит далеко за рамки дипломатических разногласий. Это проявление фундаментального противостояния между двумя политическими лагерями в Польше — правыми консерваторами и либеральными демократами.

Вместо традиционного разделения внешнеполитических функций согласно Конституции Польши между двумя субъектами, правительством и президентом, уже долгое время события в стране демонстрируют противостояние между ними. Многие считают, что Навроцкий серьёзно намерен «уничтожить это правительство», используя для этого все доступные рычаги президентской власти.

В том числе путём внесения поправок в Конституцию — чем активно занимается команда президента, особенно уделяя внимание тому, чтобы изменить государственный строй ради значительного расширения полномочий президента.

Противостояние уже привело к тому, что Польша не участвовала в важной встрече европейских лидеров в Белом доме в августе именно из-за конфликта между президентом и правительством о том, кто должен представлять страну.

В любом случае, нынешняя встреча польского президента с Трампом прошла более торжественно, чем другие.

Она началась с пролёта истребителей F-16 и F-35 над Белым домом в честь погибшего 28 августа в Радоме пилота F-16 Мацея Краковяка — в строю самолётов не хватало одного борта. При этом Трамп назвал погибшего великим лётчиком и легендой и напомнил, что майор Краковяк проходил обучение в Военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс.

После этого красивого жеста стороны приступили к интервью для прессы, где Трамп сделал важное заявление, которое, безусловно, добавит Навроцкому на родине политических очков — ведь он явно смог переиграть конкурентов. Президент США заявил, что американские войска останутся в Польше и, более того, в случае запроса польской стороны Штаты готовы направить ещё больше солдат.

Навроцкий в свою очередь поблагодарил Трампа за поддержку, в том числе и ту самую майскую встречу в Овальном кабинете, а также подчеркнул, что впервые в истории Польша «довольна присутствием иностранных солдат» на своей территории и что «американские солдаты — часть нашего общества». При этом он добавил, что их присутствие также посылает сигнал России.

Правда, всё это не означает, будто американская администрация продемонстрировала, кто её в фаворит в междоусобной польской гонке

Трамп также пригласил польского лидера на саммит G20, который состоится в 2026 году в Майами. Это, конечно, не приглашение в само объединение, но сторона Сикорского может использовать его в качестве аргумента: мол, сам-то Навроцкий о таких вещах и не задумался, а в МИД только заговорили — и тут же получили результат.

Сообщается, что стороны также провели переговоры за закрытыми дверями, где обсуждали энергетику, экономику и военные вопросы. Кроме того, Навроцкий пригласил Трампа в Польшу.

Очевидно, что визит Навроцкого в Белый дом стал не просто актом внешнеполитического пиара, но и демонстрацией открытой борьбы за контроль над польской государственной стратегией.

Президент фактически отказался от традиционного дипломатического сопровождения МИДа, превратив поездку в символ «альтернативного курса», независимого от правительства Дональда Туска.

В ответ дипломаты предприняли собственные шаги — от попытки направить инструкции Навроцкому до параллельных контактов Сикорского с американской администрацией.

Таким образом, дипломатическая сцена становится ареной внутренней польской политической войны. Сегодня институт президентства и кабинет правительства ведут параллельные внешнеполитические линии, причём каждая сторона стремится доказать Вашингтону свою легитимность и способность быть главным переговорщиком.

При этом реальная причина конфликта выходит далеко за рамки процедурного спора — речь идёт о борьбе за саму архитектуру власти в Польше.

Навроцкий намерен шаг за шагом расширять полномочия президента, а его команда уже открыто готовит конституционные поправки в пользу модели «сильной президентской республики».

Именно принятие этих изменений и станет фактической развязкой конфликта: либо МИД подчинится президентскому центру, либо Польша продолжит жить в режиме перманентного двоевластия, ослабляющего её политическую устойчивость.

До этого момента противостояние между президентом и правительством будет лишь углубляться, превращая каждую внешнеполитическую инициативу в инструмент внутренней борьбы.

И чем дольше этот конфликт будет сохраняться, тем больше польская политика будет напоминать затяжное выяснение отношений — не без закадрового смеха со стороны Вашингтона.