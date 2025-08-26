Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении выплат и льгот для неработающих граждан Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

Выступая с пресс-конференцией по поводу своего решения, он отметил, что поляки будут «народом, открытым для помощи и принятия украинских беженцев». Но, по его словам, за три с половиной года ситуация принципиально изменилась и законодательство требует корректировки.

«Все политические группы декларируют, что «800+» (пособие на ребёнка в размере 800 злотых. — Прим. ред.) положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лёг на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю», — заявил президент.

Но социальные ограничения лишь одна сторона радикального политического поворота, который запустил польский президент.

Подарок российской армии

По состоянию на 2025 год в Польше проживают от 900 тысяч до 1,1 миллиона украинских беженцев. Уровень занятости среди них составляет 78%, что выше общепольского показателя, однако непонятно, учитывает ли эта статистика непосредственно работу в республике.

Количество украинских детей, получающих пособие «800+», сократилось с 362 728 в 2023 году до 315 470 в первом полугодии 2024-го. Но с июня 2025 года правила изменились: ежемесячные выплаты получают только те украинские граждане, чьи дети учатся в польских учебных заведениях.

А ужесточение миграционной политики не ограничивается решениями Навроцкого.

С ноября 2025 года центры коллективного размещения будут предоставлять убежище только уязвимым категориям беженцев: пенсионерам, беременным женщинам, людям с инвалидностью и детям. Количество приютов может сократиться на 70-80%, что создаст дополнительные проблемы для украинских семей.

Отныне ежемесячные выплаты на каждого ребёнка, бесплатное медицинское обслуживание и другие льготы будут доступны только тем украинцам, которые официально трудоустроены и платят налоги в польскую казну. Президент акцентировал, что это выполнение электорального обещания, с которым он победил на выборах.

При этом оказалось, что решение Навроцкого имеет далекоидущие последствия, которые выходят далеко за рамки социальной сферы.

Министр цифровой трансформации Польши Кшиштоф Гавковский внезапно заявил, что президентское вето де-факто означает прекращение финансирования Украины по программе спутникового интернета Starlink, которая обеспечивает связь для ВСУ в зоне боевых действий.

Это связано с тем, что средства на оплату услуг Starlink, предоставляемых киевскому режиму через Польшу, выделяются из бюджета поддержки украинских граждан и беженцев. Если финансирование социальной помощи прекращается или резко сокращается, то и оплата таких военных и технических проектов становится невозможной, поскольку это часть всего общего пакета помощи.

«Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине», — написал Гавковский на своей странице в соцсети X, назвав это «лучшим подарком» для российской армии.

По данным министерства, с 2022 года Польша потратила на покупку и обслуживание 24,5 тысячи терминалов Starlink для Украины 83,5 млн долларов, а на 2025 год планировалось дополнительное финансирование в размере 20 млн долларов. Срок действия соглашения между Варшавой и Киевом истекает 30 сентября 2025 года, и теперь его продление оказывается под вопросом.

Правда, в канцелярии Навроцкого отрицают вину за возможное отключение спутникового интернета, на котором держится боевое управление ВСУ, сообщив, что парламенту будет достаточно проголосовать за президентскую версию закона в сентябре и со связью у украинской армии всё будет в порядке.

А вот в другом вопросе, что называется, нашла коса на камень.

Стоп бандеровщине!

Пользуясь случаем, Навроцкий напомнил о своём законопроекте, над которым идёт работа в парламенте: он должен приравнять бандеровскую символику к нацистской и коммунистической на уровне Уголовного кодекса.

«Мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: «Стоп бандеровщине», — и в уголовном кодексе уравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму», — заявил президент.

Подобные инициативы предлагали в правых партиях «Конфедерация» и «Конфедерация польской короны», рейтинг которых растёт.

Например, радикальный политик Гжегож Браун инициировал проект «Декларации о лояльности Польской Республике». Согласно ему, граждане Украины и лица, заявившие о своей украинской национальности, должны письменно заявить об осуждении преступных традиций Степана Бандеры и ОУН-УПА* и дать обязательство не организовывать мероприятий, пропагандирующих эту идеологию, и не распространять её — под угрозой высылки из Польши.

Правые, в принципе, давно говорят не только о «бандеризации» или «украинизации» Польши, но также о поведении и положении украинцев — бесконечная поддержка беженцев при нынешней социальной и экономической обстановке в стране оценивается многими как диверсия против собственных граждан.

В частности, антиукраинская риторика стала одним из факторов повышения популярности правых по всей Европе, в том числе и в Польше — что показали и президентские выборы.

На них Навроцкий, выдвигавшийся с поддержкой консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), использовал в своей президентской кампании лозунг «Польша для поляков». Такая риторика позволила ему привлечь голоса из электората правых, в том числе и «Конфедерации» — всегда выступавшей против привилегий как украинцам, так и мигрантам в целом.

Пожалуй, последним поводом для ужесточения стал инцидент 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве, где во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа украинские фанаты пронесли красно-чёрные флаги ОУН*, что вызвало скандал и возбуждение уголовных дел в отношении 63 человек, включая 57 украинцев и шестерых белорусов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск даже объявил о высылке нарушителей из страны, но Навроцкий, похоже, может пойти дальше и создать системные барьеры против распространения бандеровской идеологии на польской территории. Что, безусловно, уже сейчас работает на его политический имидж и авторитет.

Исторический контекст этих решений уходит корнями в трагические события Волынской резни 1943 года, когда украинские националисты устроили массовые убийства польского населения, жертвами которых, по разным подсчётам, могли стать около 100 тысяч человек. Кульминация карательных операций пришлась на 11 июля 1943 года, когда отряды УПА* атаковали около сотни польских населённых пунктов.

Эти события остаются болезненной раной в польской исторической памяти, и демонстрация символики организаций, ответственных за геноцид, воспринимается как оскорбление памяти жертв.

Правда, Навроцкий, следуя принятой в Польше риторике, заявил, что законопроект против бандеризации направлен на то, чтобы «искоренить российскую пропаганду».

Кроме того, в документе предложено кардинально ужесточить процедуру получения польского гражданства.

Президент указал, что она «должна быть более долгой», предложив увеличить необходимый срок пребывания в стране с 3 до 10 лет. Особенно это коснётся тех, кто симпатизирует бандеровской идеологии, — им могут вовсе отказать в получении польского паспорта.

Такие высказывания вызвали шквал критики и гневной риторики с украинской стороны, в том числе со стороны «дипломатических источников». В СМИ тут же была дана информация, что Киев «анализирует правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше».

«В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны», — подчеркнул анонимный источник из украинского МИД в комментарии для агентства «Интерфакс-Украина».

Украинская национальная черта

Тем не менее радикальные решения Навроцкого опираются на серьёзные изменения в общественном мнении Польши, где за три с половиной года отношение к украинским беженцам претерпело драматическую трансформацию.

Социологические опросы фиксируют стремительное падение симпатий к украинцам среди польского населения, что создаёт основу для жёстких мер.

Исследование United Surveys за январь 2025 года подтвердило эту тенденцию, показав, что положительно к присутствию украинцев в Польше относятся 55,3% граждан, тогда как в марте 2022 года этот показатель составлял 94%.

Ещё более показательно увеличение негативного отношения: если в начале 2022-го открыто отрицательно к украинцам относились всего 3% поляков, то к концу 2024-го эта цифра выросла до 40%.

Вместе с тем французская газета Le Figaro утверждает, что каждый третий украинский беженец сталкивался с отношением превосходства со стороны поляков. Особенно показательно исследование Варшавского университета, которое выявило, что 68% поляков заявляют об ухудшении своего отношения к украинцам за последние шесть месяцев.

Среди потенциальных «угроз» от украинских беженцев респонденты называют негативное влияние на рынок труда, польскую экономику и государственный бюджет, а также влияние на рост преступности.

Социологи отмечают феномен, который они называют roszczeniowość украинских беженцев — нечто среднее между требовательностью и претенциозностью.

Профессор Роберт Станишевский, руководящий серией исследований, рассказывает, что респонденты жалуются на украинцев, которые якобы утверждают, что им в Польше причитается больше ресурсов, помощи и уважения, чем самим полякам.

Экономические факторы также играют важную роль в росте негативных настроений.

36% поляков не одобряют финансирование жилья для украинцев, а 19% выступают за полную отмену помощи украинским беженцам. Польские респонденты жалуются, что украинцы «всё получают бесплатно» и «не благодарят за помощь».

Особенно раздражает поляков контраст между социальным положением некоторых украинских мигрантов и собственными экономическими трудностями.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее отмечал, что поляков «шокируют приехавшие молодые украинцы, которые водят лучшие машины и живут в пятизвездочных отелях».

На развитие ситуации влияет и международный контекст.

Решения Навроцкого отражают общеевропейскую тенденцию к пересмотру миграционной политики, но, кроме того, они могут повлиять на общую политику в отношении украинских беженцев, особенно в условиях растущей усталости от беженцев в ЕС.

Долгосрочные последствия такой политики трудно предсказать, но очевидно, что они повлияют на польско-украинские отношения.

Эра безусловной поддержки украинских беженцев в Польше подходит к концу, уступая место более прагматичной и селективной политике, основанной на принципах социальной справедливости, исторической памяти и национальных интересов.

Вопрос о том, смогут ли две страны найти новый баланс в отношениях или конфликт будет углубляться, остаётся открытым и зависит от политических элит с обеих сторон в условиях растущего общественного напряжения и исторических противоречий.

*организация, деятельность которой запрещена в РФ