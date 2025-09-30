Президент Польши Кароль Навроцкий направил на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии. Эта инициатива стала продолжением политики польских властей по пересмотру отношения к украинским беженцам.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ предусматривает введение уголовной ответственности до трёх лет лишения свободы за публичную пропаганду идеологии украинских националистов. Цель этого решения — противодействие распространению «ложных утверждений о преступлениях, совершённых членами и соратниками Организации украинских националистов бандеровской группировки и Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА)*».

Кроме того, в законопроекте указано, что это относится и к «другим украинским формированиям, которые сотрудничали с Третьим немецким рейхом, в частности в преступлениях геноцида, совершенных против поляков на Волыни».

А на словах Навроцкий добавил: «Символы бандеровцев и красно-черный флаг нужно выбросить из польского общественного пространства как символ идеологии, которая убила 120 тысяч моих сограждан».

Польский президент также сообщил, что реакция на этот законопроект Киева «и других столиц» его не волнует. Ранее некий украинский дипломатический источник заявлял, что «любые решения, которые приравняют украинские символы к нацистским и коммунистическим, могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе».

Антибандеровский документ стал частью масштабной кампании Навроцкого по пересмотру польской политики в отношении украинских беженцев. 26 сентября президент уже подписал закон о прекращении выплат пособий неработающим украинцам, продлив специальный статус беженцев лишь до марта 2026 года.

Новые правила в целом значительно ужесточили условия получения помощи. Например, «детские» выплаты доступны лишь при условии обучения детей в польских школах, также введены ежемесячные проверки пребывания в стране и ведения экономической деятельности. Кроме того, правила ограничили доступ к медицинским услугам для украинцев: исключены стоматология, реабилитация и лекарственные программы.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий открыто заявил, что эти решения «фактически означают конец «туризма за пособиями» с Украины за счёт польского налогоплательщика».

Одновременно Навроцкий взялся и за ужесточение требований для получения польского гражданства: в новом законопроекте предусмотрено продление минимального срока непрерывного проживания в Польше, необходимого для признания иностранца польским гражданином, с трёх до десяти лет.

В документе указано, что нынешний срок является одним из самых коротких в Евросоюзе, что «может не обеспечить достаточного времени для овладения польским языком на уровне B1, понимания культуры и полной адаптации к социально-правовым реалиям».

Внедрение же предложенных изменений станет своеобразной гарантией для «более полной интеграции иностранцев перед предоставлением им польского гражданства», а также для «обеспечения социальной и экономической стабильности Польши в условиях динамичного роста миграции».

Антибандеровская инициатива опирается на болезненную для Польши историческую память о Волынской резне 1943–1944 гг., когда украинские националисты устроили этнические чистки польского населения, унесшие жизни, по некоторым данным, свыше 100 тысяч человек. Варшава официально признала эти события геноцидом, а 11 июля — день в 1943 году, ставший кульминацией кровавого нападения УПА* одновременно на несколько десятков (по разным оценкам, от 98 до 167) польских населённых пунктов, — объявлен Национальным днём памяти жертв.

При этом Киев продолжает утверждать, что никакого истребления поляков не было, и это просто «локальный» польско-украинский конфликт.

Различные инциденты, связанные с современной бандеровской идеологией и героизацией боевиков, уже не раз происходили в Польше и вызывали народное возмущение. Не единичны и случаи осквернения польских памятников, мемориалов, да и просто домов и зданий флагами украинских националистов и их лозунгами.

Последним ярким событием стал инцидент 9 августа на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, где украинские фанаты демонстрировали красно-чёрные флаги ОУН-УПА*, что привело к возбуждению уголовных дел против 63 человек, включая 57 украинцев. Именно этот эпизод окончательно убедил польские власти в необходимости системных мер против бандеровской пропаганды.

Радикальные решения Навроцкого в целом отражают кардинальное изменение общественного мнения. Согласно опросу United Surveys за январь 2025 года, положительно к присутствию украинцев относятся лишь 55,3% поляков против 94% в марте 2022-го. Доля тех, кто выражает негативное отношение, также значительно выросла — с 3% до 40%. Среди основных претензий: негативное влияние на рынок труда, экономику и госбюджет, рост преступности.

И поляков можно понять: ситуация в стране действительно критическая, особенно в условиях политической нестабильности. Народный гнев очевидно нарастает, и вполне вероятно, что в ближайшее время он уже мог бы достичь опасного апогея, но, кажется, команда Навроцкого смогла снизить градус напряжённости, а сегодняшние шаги ещё больше укрепят его политический авторитет в республике.

Правда, параллельно с этим президентской канцелярии приходится разбираться с наследием прошлой администрации, которая не заботилась об укреплении польской идентичности, особенно через активное давление на украинское меньшинство в стране. Ведь похожий закон о криминализации демонстрации бандеровской символики лежит в Сейме уже с полгода, только вот никто за его рассмотрение не брался.

Да и ещё на днях выяснилось, что министерство образования, которое практически полностью занято выходцами из коалиционных левых сил, продвинуло программу «Дружелюбная школа», которая направлена на создание «комфортных и безопасных условий для учеников с опытом миграции и беженства». На деле же под красивыми словами скрывается курс на подчинение образовательной среды внешним интересам и чуждой полякам культуре.

В программу также входит обязательное присутствие в школе межкультурного ассистента: он должен помогать учащимся, не знающим польского языка и не являющимися гражданами Польши. Но по факту это будет надзиратель за соблюдением «повестки» — чего доброго кого-то не устроит процесс размывания национальной идентичности.

Параллельно с этим создаются классы для детей из Украины, их даже планируют обучать по «украинскому компоненту», который включает историю, географию и литературу, а украинский язык вводят как второй. Все подобные решения приводят к тому, что польские школы перестанут быть частью национальной государственности, что значительно упростит замену традиций и опыта нации.

Активное продвижение темы геноцида поляков, а также откровенно антиукраинские инициативы могут стать фундаментом для национально ориентированной политики — того, чего не хватает правящей коалиции.

Более того, столь открытая президентская позиция и аморфность кабинета министров при премьере Дональде Туске могут поставить правительство в довольно неудобное положение. Оно окажется между жёсткими ультраконсерваторами и ультралевыми защитниками «дружелюбных школ».

Такая внутренняя раздробленность может привести к досрочным выборам уже в первой половине 2026 года, и тогда польские избиратели уж точно проголосуют не за организаторов «туризма за пособиями». А судя по довольно однозначным шагам Навроцкого — это именно то, к чему его администрация стремится.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены в России